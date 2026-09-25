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महापौर प्रमिला पांडेय ने समीक्षा बैठक में पूछा- जब पैसे की कमी नहीं तो काम क्यों नहीं हो रहा ?

कानपुर में गुरुवार को सर्किट हाउस में आयोजित हुई समीक्षा बैठक.

कानपुर में गुरुवार को सर्किट हाउस में आयोजित हुई समीक्षा बैठक.
कानपुर में गुरुवार को सर्किट हाउस में आयोजित हुई समीक्षा बैठक. (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 25, 2026 at 5:32 PM IST

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कानपुर : शहर में सड़कों के निर्माण की धीमी रफ्तार को लेकर जनप्रतिनिधियों की नाराजगी सामने आई है. सर्किट हाउस में गुरुवार को आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान कानपुर की महापौर प्रमिला पांडेय ने अफसरों की कार्यशैली पर कड़ा ऐतराज जताया है. बैठक के दौरान महापौर ने बैठक में सवाल किया कि जब पैसे की कमी नहीं तो काम क्यों नहीं हो रहा है?



बैठक के दौरान महापौर ने अधिकारियों से सीधा सवाल पूछा कि जब बजट पहले से उपलब्ध है, तो पिछले एक साल से सड़कों का निर्माण कार्य क्यों अटका पड़ा है? उन्होंने नाराजगी जताते हुए कहा कि देरी के लिए जिम्मेदार अफसरों की जवाबदेही तय होनी चाहिए.


बैठक में मौजूद कानपुर सांसद रमेश अवस्थी ने कहा कि सड़कें समय पर न बनने से जनता का गुस्सा बढ़ता है, जिसका सामना जनप्रतिनिधियों को करना पड़ता है. उन्होंने निर्देश दिया कि जहां भी सड़क का निर्माण पूरा हो, वहां साथ ही साथ फुटपाथ का काम भी कराया जाए. इसके अलावा बैठक में जनप्रतिनिधियों ने निर्माण कार्य और उससे लगने वाले भीषण जाम व धूल की समस्या का मुद्दा प्रमुखता से उठाया.

30 नवंबर तक का मिला अल्टीमेटम : कानपुर में सीएम ग्रिड योजना के तहत बन रही 5 प्रमुख सड़कों का काम अपनी तय समय-सीमा बीतने के बाद भी अधूरा है. निर्माण की सुस्त चाल पर शासन ने सख्त रुख अपनाया है. विशेष सचिव महेंद्र बहादुर सिंह ने अधिकारियों और ठेकेदारों को सख्त निर्देश देते हुए सभी 5 सड़कों का काम 30 नवंबर तक हर हाल में पूरा करने की डेडलाइन तय की है.

इससे पहले विशेष सचिव और यूरिडा की टीम ने घंटाघर-परेड, बगिया क्रॉसिंग और स्वरूप नगर में बन रही सड़कों का जमीनी निरीक्षण किया. अधिकारियों ने जल निगम को भी अपने पेंडिंग काम तुरंत निपटाने के निर्देश दिए हैं.

ईटीवी भारत संवाददाता ने जब नगर आयुक्त अर्पित उपाध्याय से फोन पर बातचीत की तो उन्होंने कहा कि इस बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है.


यह भी पढ़ें : कानपुर जलभराव पर भड़कीं मेयर प्रमिला पांडेय: अफसरों से पूछा- शहर के 312 तालाब कहाँ गए?

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