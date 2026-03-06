ETV Bharat / state

समीक्षा बैठक: दिल्ली की मुख्यमंत्री ने 3,786 करोड़ रुपये की परियोजनाओं की जमीनी हकीकत परखी

नई दिल्ली: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राजधानी के विकास कार्यों की सुस्त रफ्तार पर कड़ा रुख अपनाया है. शुक्रवार को दिल्ली सचिवालय में आयोजित एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में उन्होंने स्पष्ट किया कि दिल्ली के विकास के लिए बजट की कोई कमी नहीं है, लेकिन काम में किसी भी तरह की लापरवाही या देरी अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दो टूक निर्देश दिए कि मार्च के अंत तक सभी लंबित टेंडर प्रक्रियाएं पूरी कर ली जाएं, ताकि मानसून की दस्तक से पहले निर्माण कार्य संपन्न हो सकें.

मुख्यमंत्री ने 'मुख्यमंत्री विकास फंड', 'दिल्ली ग्राम विकास बोर्ड' और 'यमुनापार क्षेत्र विकास बोर्ड' के तहत चल रही करीब 3,786 करोड़ रुपये की परियोजनाओं की विस्तार से समीक्षा की. इस दौरान विकास बोर्ड के अध्यक्ष राजकुमार चौहान और अरविंदर सिंह लवली समेत तमाम विभागों के आला अधिकारी मौजूद रहे. बुनियादी ढांचे को दुरुस्त करने के लिए CMDF के तहत 3,812 परियोजनाओं को प्रशासनिक मंजूरी दी गई है. इन पर 1,798.85 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं. इस राशि से सड़कों का निर्माण, नालियां, स्ट्रीट लाइट और पार्कों का सौंदर्यीकरण किया जाएगा.

ग्रामीण दिल्ली के कायाकल्प पर जोर

गांवों के विकास को अपनी सरकार की प्राथमिकता बताते हुए रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली ग्राम विकास बोर्ड के माध्यम से 707 परियोजनाओं पर 1,557 करोड़ रुपये खर्च हो रहे हैं. उन्होंने सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग और एमसीडी को इन कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए. सीएम ने कहा सरकार का लक्ष्य है कि विकास सिर्फ फाइलों में न रहे, बल्कि जमीन पर दिखे. नया वित्त वर्ष शुरू होते ही नई ऊर्जा के साथ काम शुरू होना चाहिए.