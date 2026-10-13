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उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2027 से पहले निर्वाचन आयोग की बड़ी समीक्षा, 21 एजेंसियों ने दी तैयारियों की जानकारी

उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों की समीक्षा ( फोटो सोर्स- CEO Uttarakhand )

देहरादून के एक निजी होटल में 12 और 13 अक्टूबर को हुई इस बैठक में प्रदेश के सभी जिलों के जिलाधिकारी, पुलिस अधिकारी, केंद्र व राज्य सरकार की प्रवर्तन एजेंसियों ने चुनाव तैयारियों, कानून-व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था से संबंधित रणनीतियों पर चर्चा किया गया. बैठक के दौरान सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्धारित इलेक्शन प्लानर के अनुरूप काम करने के निर्देश दिए गए.