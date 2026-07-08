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डीडवाना में पत्थरगढ़ी पर बवाल: स्थानीय निवासियों ने किया राजस्व टीम का विरोध, 100 साल पुरानी जमीन हड़पने का आरोप

कुचामनसिटी: डीडवाना शहर के सती माता मंदिर के पीछे स्थित साल्ट लेक एरिया में बुधवार को उस समय भारी हंगामा खड़ा हो गया, जब राजस्व विभाग की टीम पुलिस जाब्ते और जेसीबी मशीन के साथ जमीन का सीमांकन (पत्थरगढ़ी) करने पहुंची. अचानक हुई इस कार्रवाई से आक्रोशित स्थानीय निवासियों और महिलाओं ने मौके पर ही टीम का पुरजोर विरोध शुरू कर दिया. पीड़ित परिवारों ने राजस्व विभाग के कार्मिकों पर मनमानी करने और भूमाफिया से मिलीभगत कर उनकी पुश्तैनी जमीन को हड़पने की कोशिश करने के गंभीर आरोप लगाए हैं. तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए मौके पर भारी संख्या में लोग जमा हो गए.

बिना नोटिस तोड़ने और धक्का-मुक्की करने का आरोप: पीड़ित स्थानीय निवासी जगदीश पवार ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि इस जमीन पर उनका 100 साल से पुश्तैनी कब्जा है. पिछले 10 साल से यहां मकान, एक मंदिर, समाधि और बांस-लकड़ी की बाउंड्री बनी हुई है. आरआई और पटवारी बुधवार को बिना किसी लिखित नोटिस या कोर्ट के आदेश के अचानक जेसीबी लेकर आ धमके. जब हमने उनसे नोटिस मांगा, तो उन्होंने कोई दस्तावेज नहीं दिखाया और उन्हें अंदर खदेड़ दिया. पीड़ित महिला मनभरी देवी ने कहा कि प्रशासन उन्हें बेवजह प्रताड़ित कर रहा है. बिना किसी पूर्व सूचना के अचानक गाड़ियां और जेसीबी लाकर उनके घरों और धार्मिक स्थलों को उजाड़ने का प्रयास किया जा रहा है.