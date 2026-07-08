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डीडवाना में पत्थरगढ़ी पर बवाल: स्थानीय निवासियों ने किया राजस्व टीम का विरोध, 100 साल पुरानी जमीन हड़पने का आरोप

पीड़ित पक्ष का आरोप था कि पुश्तैनी जमीन हड़पने का प्रयास है. वहीं, राजस्व टीम का कहना था कि कार्रवाई कोर्ट के आदेश पर किया.

Uproar In Deedwana
राजस्व टीम का विरोध करते स्थानीय लोग (ETV Bharat Kuchamancity)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 8, 2026 at 6:12 PM IST

2 Min Read
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कुचामनसिटी: डीडवाना शहर के सती माता मंदिर के पीछे स्थित साल्ट लेक एरिया में बुधवार को उस समय भारी हंगामा खड़ा हो गया, जब राजस्व विभाग की टीम पुलिस जाब्ते और जेसीबी मशीन के साथ जमीन का सीमांकन (पत्थरगढ़ी) करने पहुंची. अचानक हुई इस कार्रवाई से आक्रोशित स्थानीय निवासियों और महिलाओं ने मौके पर ही टीम का पुरजोर विरोध शुरू कर दिया. पीड़ित परिवारों ने राजस्व विभाग के कार्मिकों पर मनमानी करने और भूमाफिया से मिलीभगत कर उनकी पुश्तैनी जमीन को हड़पने की कोशिश करने के गंभीर आरोप लगाए हैं. तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए मौके पर भारी संख्या में लोग जमा हो गए.

बिना नोटिस तोड़ने और धक्का-मुक्की करने का आरोप: पीड़ित स्थानीय निवासी जगदीश पवार ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि इस जमीन पर उनका 100 साल से पुश्तैनी कब्जा है. पिछले 10 साल से यहां मकान, एक मंदिर, समाधि और बांस-लकड़ी की बाउंड्री बनी हुई है. आरआई और पटवारी बुधवार को बिना किसी लिखित नोटिस या कोर्ट के आदेश के अचानक जेसीबी लेकर आ धमके. जब हमने उनसे नोटिस मांगा, तो उन्होंने कोई दस्तावेज नहीं दिखाया और उन्हें अंदर खदेड़ दिया. पीड़ित महिला मनभरी देवी ने कहा कि प्रशासन उन्हें बेवजह प्रताड़ित कर रहा है. बिना किसी पूर्व सूचना के अचानक गाड़ियां और जेसीबी लाकर उनके घरों और धार्मिक स्थलों को उजाड़ने का प्रयास किया जा रहा है.

राजस्व टीम और पीड़ित परिवार ने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Kuchamancity)

पढ़ें: अतिक्रमण हटाने गई पुलिस व राजस्व टीम पर हमला, तहसीलदार की गाड़ी पर पथराव

कोर्ट के आदेश की हो रही है पालना: राजस्व निरीक्षक गिरधारी राम ने पीड़ित पक्ष के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया. उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि वे यहां किसी का कब्जा हटाने या तोड़-फोड़ करने नहीं आए हैं. यह कार्रवाई डीडवाना उपखंड अधिकारी न्यायालय के आदेशानुसार की जा रही है. कोर्ट ने इस खसरे की जमीन पर पत्थरगढ़ी करने के निर्देश दिए हैं.

राजस्व निरीक्षक ने कहा कि स्थानीय निवासियों को पिछले बुधवार को इस संबंध में अवगत करवा दिया गया था और जमीन के दक्षिण हिस्से में सीमांकन की प्रक्रिया भी की जा चुकी है. उन्होंने पीड़ितों को सलाह देते हुए कहा कि यदि उन्हें इस कार्रवाई से कोई आपत्ति या शिकायत है, तो वे सक्षम न्यायालय में जाकर अपना पक्ष रख सकते हैं. इस आदेश के खिलाफ अपील दायर कर सकते हैं.

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PATTHARGARHI ON ANCESTRAL LAND
OPPOSITION TO THE REVENUE TEAM
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