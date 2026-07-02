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उद्यानिकी महाविद्यालय के लिए भूमि का सीमांकन, राजस्व की टीम दल बल के साथ पहुंची

सूरजपुर के मदनपुर और करवा गांव में सरकारी उद्यानिकी महाविद्यालय के लिए भूमि आवंटित हुई है,जिसका सीमांकन किया गया.

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भूमि का सीमांकन (ETV BHARAT CHHATTISHGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 2, 2026 at 7:24 PM IST

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सूरजपुर : सूरजपुर जिले के मदनपुर और करवा गांव में प्रस्तावित उद्यानिकी महाविद्यालय के लिए आवंटित शासकीय भूमि का सीमांकन कार्य प्रशासन ने शुरू किया है. इस कार्रवाई के तहत मदनपुर में लगभग 35 एकड़ जमीन का सीमांकन किया जा रहा है.सीमांकन के दौरान बड़ी संख्या में राजस्व विभाग की टीम सीमा चिन्ह स्थापित करने की प्रक्रिया कर रही है.

ग्रामीणों ने जताया विरोध

जिस भूमि का सीमांकन किया जा रहा है, उस पर कुछ ग्रामीणों वर्षों से कब्जा किए जाने की बात सामने आई है.इसी कारण सीमांकन शुरू होते ही कुछ ग्रामीणों ने इसका विरोध जताया. विरोध की आशंका को देखते हुए जिला प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं. मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारी तैनात किए गए हैं ताकि कानून-व्यवस्था बनी रहे और किसी प्रकार की अप्रिय स्थिति उत्पन्न न हो.

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उद्यानिकी महाविद्यालय के लिए भूमि का सीमांकन (ETV BHARAT CHHATTISHGARH)

भूमि को चिन्हित किया गया

एसडीएम शिवानी जायसवाल ने बताया कि उद्यानिकी महाविद्यालय के लिए शासन ने भूमि आवंटित की है. वर्तमान में प्रशासन का उद्देश्य केवल आवंटित भूमि का सीमांकन कर उसकी सीमा स्पष्ट करना और सीमा चिन्ह स्थापित करना है.

उद्यानिकी महाविद्यालय के लिए भूमि का सीमांकन (ETV BHARAT CHHATTISHGARH)

इस समय किसी भी प्रकार की अतिक्रमण हटाने या कब्जा खाली कराने की कार्रवाई नहीं की जा रही है. यदि भविष्य में इस संबंध में कोई निर्णय लिया जाएगा, तो नियमानुसार प्रक्रिया अपनाई जाएगी और संबंधित लोगों को पूर्व सूचना भी दी जाएगी- शिवानी जायसवाल,एसडीएम


अधिकारियों ने ग्रामीणों को समझाया
प्रशासनिक अधिकारियों ने ग्रामीणों से चर्चा कर उन्हें कार्रवाई की पूरी जानकारी दी और समझाइश दी कि फिलहाल केवल सीमांकन और सीमा चिन्ह स्थापित करने का कार्य किया जा रहा है, अधिकारियों की समझाइश के बाद स्थिति सामान्य हो गई और सीमांकन का कार्य शांतिपूर्ण तरीके से जारी है.फिलहाल प्रशासन की निगरानी में सीमांकन का कार्य शांतिपूर्ण ढंग से जारी है और मौके पर स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में बनी हुई है.

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