ETV Bharat / state

हरिद्वार जिले में राजस्व उपनिरीक्षक पर गिरी गाज, तथ्य छुपाने के आरोप पर हुआ निलंबित

नामांतरण वाद में तथ्य छिपाना पड़ा महंगा, संयुक्त मजिस्ट्रेट रुड़की दीपक रामचन्द्र शेट ने राजस्व उपनिरीक्षक को कर दिया सस्पेंड

Etv Bharat
डिजाइन इमेज (ETV Bharat GFX)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 11, 2026 at 10:03 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

हरिद्वार: राजस्व कार्यों में लापरवाही और निर्धारित प्रक्रिया का पालन न करना एक राजस्व उपनिरीक्षक को भारी पड़ गया. मामला नामांतरण वाद प्रकरण से जुड़ा है. जिसमें तथ्यों को पूरी तरह स्पष्ट किए बिना आख्या प्रस्तुत करने के मामले में संयुक्त मजिस्ट्रेट रुड़की दीपक रामचन्द्र शेट ने राजस्व उपनिरीक्षक अतुल रावत के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की है. निलंबन के साथ ही संबंधित क्षेत्र का प्रभार हस्तांतरित करने के निर्देश भी दिए गए हैं. प्रशासन की कार्रवाई के बाद राजस्व विभाग में हड़कंप मचा हुआ है.

नामांतरण से संबंधित एक वाद की आख्या में स्पष्ट नहीं थे तथ्य: प्रशासन के मुताबिक, नामांतरण से संबंधित एक वाद में राजस्व उपनिरीक्षक अतुल रावत की ओर से प्रकरण की आख्या प्रस्तुत की गई थी. आरोप है कि आख्या में मामले से जुड़े सभी तथ्यों को स्पष्ट रूप से सामने नहीं रखा गया. प्रकरण सामने आने के बाद प्रशासन ने इसे गंभीरता से लिया. संबंधित अधिकारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई पहले से जांच प्रचलित बताई गई है.

संयुक्त मजिस्ट्रेट ने राजस्व उपनिरीक्षक को कर दिया सस्पेंड: जांच और प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए संयुक्त मजिस्ट्रेट ने राजस्व उपनिरीक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के निर्देश दिए. साथ ही संबंधित क्षेत्र में राजस्व कार्य प्रभावित न हों, इसके लिए प्रभार हस्तांतरण की कार्रवाई करने को कहा गया है. अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि नामांतरण, राजस्व अभिलेखों और अन्य संबंधित कार्य निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सुचारु रूप से संचालित होते रहें.

प्रशासन की कार्रवाई को राजस्व कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है. अधिकारियों की मानें तो राजस्व से जुड़े न्यायिक और अर्द्धन्यायिक मामलों में प्रस्तुत की जाने वाली आख्या में सभी तथ्यों को स्पष्ट एवं निष्पक्ष रूप से दर्ज किया जाना जरूरी है. किसी तथ्य को छिपाकर या अधूरी जानकारी के आधार पर आख्या प्रस्तुत करने से प्रकरण की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है.

"राजस्व अभिलेखों और न्यायिक एवं अर्द्धन्यायिक प्रकरणों में तथ्यों की सही और निष्पक्ष प्रस्तुति बेहद महत्वपूर्ण है. अधिकारियों और कर्मचारियों की जिम्मेदारी है कि किसी भी प्रकरण में उपलब्ध तथ्यों को छिपाए बिना नियमानुसार आख्या प्रस्तुत करें."- दीपक रामचन्द्र शेट, संयुक्त मजिस्ट्रेट रुड़की

"राजस्व कार्यों में पारदर्शिता, जवाबदेही और निर्धारित प्रक्रिया का पालन प्रशासन की प्राथमिकता है. किसी भी स्तर पर लापरवाही, अनियमितता या नियमों के उल्लंघन की शिकायत या पुष्टि होने पर संबंधित के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी."- दीपक रामचन्द्र शेट, संयुक्त मजिस्ट्रेट रुड़की

ये भी पढ़ें-

TAGGED:

HARIDWAR MUTATION CASE
हरिद्वार पटवारी सस्पेंड
राजस्व उपनिरीक्षक
PATWARI SUSPEND

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.