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वाड्रफनगर तहसील कार्यालय में मारपीट और शासकीय कार्य में बाधा डालने पर एक्शन, दस आरोपी गिरफ्तार

राजस्व संबंधित मामले की सुनवाई के दौरान दो पक्षकारों के बीच विवाद मारपीट में बदला, बलरामपुल जिला पुलिस ने 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया

TWO GROUPS CLASH WADRAFNAGAR TEHSIL OFFICE
वाड्रफनगर तहसील कार्यालय में मारपीट और शासकीय कार्य में बाधा डालने पर एक्शन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 20, 2026 at 9:00 PM IST

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बलरामपुर: जिले के वाड्रफनगर तहसील कार्यालय परिसर में अशांति फैलाने वाले और शासकीय कार्य में बाधा डालने वालों पर कार्रवाई की गई. मामले में पुलिस ने तहसीलदार की रिपोर्ट पर कई धाराओं में केस दर्ज कर 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है सभी आरोपियों को जेल भेज दिया गया है.

तहसील परिसर में जमकर मारपीट

तहसील कार्यालय में राजस्व से संबंधित एक मामले की सुनवाई के दौरान दो पक्षकारों के बीच विवाद शुरू हो गया था. फिर देखते ही देखते बात इतनी ज्यादा बढ गई कि न्यायालय परिसर में ही जमकर मारपीट गाली-गलौज होने लगी और लात घूंसे भी चले. इससे वहां अफरातफरी का माहौल बन गया साथ ही शासकीय कार्यालय की गरीमा भी भंग हुई. जिसके बाद तहसीलदार की शिकायत पर पुलिस ने एक्शन लेते हुए घटना में संलिप्त दस आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.

जीरो टोलेरेंस की नीति के तहत काम कर रही पुलिस

वाड्रफनगर तहसीलदार की शिकायत पर पुलिस ने धारा 296, 351(3) 115 (2), 224, 190, 191(2) 121, 132, 194 (2) के तहत केस दर्ज करते हुए आरोपियों को न्यायालय में पेश कर उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है. बलरामपुर जिले के पुलिस अधीक्षक वैभव बेंकर के द्वारा इस संबंध में असामाजिक तत्वों को चेतावनी दी गई है कि इस प्रकार के आपराधिक कृत्य एवं अन्य अवैध गतिविधियों में ना रहें. जीरो टोलरेंस की नीति के तहत पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी.

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