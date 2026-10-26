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रांची में राजस्व उप निरीक्षक की हत्या के विरोध में निकाला कैंडल मार्च, आरोपियों की गिरफ्तारी और फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई की मांग

हत्या के विरोध में कैंडल मार्च ( ETV BHARAT )

रांची: राजस्व उप निरीक्षक लक्ष्मीकांत मुंडा की हत्या के विरोध में सोमवार को राजस्व कर्मियों का आक्रोश सड़क पर दिखा. झारखंड राजस्व उपनिरीक्षक संघ के नेतृत्व में कर्मियों ने कचहरी चौक से अल्बर्ट एक्का चौक तक कैंडल मार्च निकाला. इस दौरान दिवंगत राजस्व उप निरीक्षक को श्रद्धांजलि दी गई और हत्याकांड के आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग उठाई गई.

मामले में SIT गठित करने की मांग