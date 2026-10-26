रांची में राजस्व उप निरीक्षक की हत्या के विरोध में निकाला कैंडल मार्च, आरोपियों की गिरफ्तारी और फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई की मांग
रांची में राजस्व उप निरीक्षक लक्ष्मीकांत मुंडा की हत्या के विरोध में राजस्व कर्मियों ने कैंडल मार्च निकाला. चंदन भट्टाचार्य की रिपोर्ट.
Published : October 26, 2026 at 8:59 PM IST
रांची: राजस्व उप निरीक्षक लक्ष्मीकांत मुंडा की हत्या के विरोध में सोमवार को राजस्व कर्मियों का आक्रोश सड़क पर दिखा. झारखंड राजस्व उपनिरीक्षक संघ के नेतृत्व में कर्मियों ने कचहरी चौक से अल्बर्ट एक्का चौक तक कैंडल मार्च निकाला. इस दौरान दिवंगत राजस्व उप निरीक्षक को श्रद्धांजलि दी गई और हत्याकांड के आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग उठाई गई.
मामले में SIT गठित करने की मांग
संघ ने मामले की जांच विशेष जांच दल (एसआईटी) से कराने, आरोपियों को कड़ी सजा दिलाने और फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई की मांग की. इसके साथ ही राजस्व कर्मियों की सुरक्षा के लिए राजस्व सुरक्षा अधिनियम लागू करने पर जोर दिया.
आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग उठाई गई
इससे पहले 26 अक्टूबर को संघ के प्रतिनिधिमंडल ने उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री से मुलाकात कर अपनी मांगें रखीं. प्रतिनिधिमंडल ने हत्याकांड में शामिल आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी सुनिश्चित करने और मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की. संघ का कहना है कि राजस्व कर्मी अपने कार्यों के दौरान विभिन्न चुनौतियों का सामना करते हैं. ऐसे में उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ठोस कानूनी प्रावधान जरूरी हैं.
सुरक्षा कानून लागू करने की मांग
कैंडल मार्च में शामिल कर्मियों ने बताया कि राजस्व कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर सरकार को गंभीरता से कदम उठाने चाहिए. संघ ने मांग की कि लक्ष्मीकांत मुंडा हत्याकांड की जांच समयबद्ध तरीके से पूरी की जाए, ताकि दोषियों को सजा मिल सके. फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई की मांग का उद्देश्य मामले का त्वरित न्यायिक निष्पादन सुनिश्चित करना है.
शोकसभा कर दी श्रद्धांजलि
कैंडल मार्च के दौरान कर्मियों ने शोकसभा आयोजित कर दिवंगत लक्ष्मीकांत मुंडा को श्रद्धांजलि दी. इस दौरान संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि घटना से राजस्व कर्मियों में भय और आक्रोश का माहौल है. उन्होंने सरकार से ऐसी व्यवस्था बनाने की मांग की, जिससे कर्मचारी बिना किसी भय के अपने दायित्वों का निर्वहन कर सके.
हत्याकांड में त्वरित कार्रवाई की मांग
झारखंड राजस्व उपनिरीक्षक संघ के कार्यकारी महामंत्री राजेश कुमार और मुख्य संरक्षक भरत सिन्हा ने भी कर्मियों की सुरक्षा और हत्याकांड में त्वरित कार्रवाई की मांग उठाई. संघ ने साफ किया कि जब तक राजस्व कर्मियों की सुरक्षा को लेकर ठोस कदम नहीं उठाए जाते, तब तक इस मुद्दे पर आवाज उठाई जाती रहेगी.
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