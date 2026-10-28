छत्तीसगढ़ के किसान का खेत दक्षिण अफ्रीका में दिखा, राजस्व पटवारी संघ ने डिजिटल क्रॉप सर्वे और फिजिकल वेरिफिकेशन ऐप के खिलाफ खोला मोर्चा
राजस्व पटवारी संघ का आरोप है कि ऐप में खामी दिखाने के बाद अधिकारियों ने नक्शा दिखने का ऑप्शन पोर्टल से हटा दिया.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 28, 2026 at 12:03 PM IST
जांजगीर चांपा: राजस्व पटवारी संघ ने फिजिकल वेरिफिकेशन ऐप (PV) और डिजिटल क्रॉप सर्वे (DCS) में बड़ी खामी होने का दावा किया है. संघ ने निजी सर्वेयर द्वारा PV यानी फिजिकल वेरिफिकेशन के दौरान बड़ी लापरवाही करने का आरोप लगाया है. राजस्व संघ ने जांजगीर चांपा जिले के किसानों का खेत नक्शा में दक्षिण अफ्रीका में शामिल होने का फोटो भी जारी किया है. ऐसे में उन किसानों को डिजिटल क्रॉप सर्वे में सर्वेयर को दक्षिण अफ्रीका से ही नक्शा का लैटीट्यूड और लैंगीट्यूड से एंट्री करना पड़ेगा.
फिजिकल वेरिफिकेशन ऐप (PV) और डिजिटल क्रॉप सर्वे एप में टेक्नीकल खामी का आरोप
फिजिकल वेरिफिकेशन ऐप (PV) और डिजिटल क्रॉप सर्वे (DCS) के खिलाफ राजस्व पटवारी संघ 13 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है. राजस्व पटवारी संघ ने PV एप से किसानों को होने वाले नुकसान के बारे में बताया. राजस्व संघ ने आरोप लगाया कि पीवी एप में कई किसानों की जमीन दक्षिण अफ्रीका में दिखाई गई है. ऐसे में सर्वेयर को किसानों की जमीन का फिजिकल वेरिफिकेशन करने दक्षिण अफ्रीका जाना पड़ेगा. तभी किसानों का डिजिटल क्रॉप सर्वे पूरा हो पाएगा और किसान अपना धान बेच पाएगा.
राजस्व पटवारी संघ का बड़ा आरोप
राजस्व पटवारी संघ के जिला अध्यक्ष धर्मेन्द्र यादव ने इसे शासन प्रशासन की बड़ी लापरवाही और किसानों की धान खरीदी में षड़यंत्र का आरोप लगाया है. जिला अध्यक्ष ने कहा कि जब इस त्रुटि की जानकारी उच्च अधिकारियों को दी गई तो उन्होंने पोर्टल से मैप ऑप्शन को ब्लॉक कर दिया. जिसके हटने के बाद अब किसानों का खसरा और नक्शा दिखना बंद हो गया है.
|सरकार को कई बार पीवी एप में तकनीकि खामी के बारे में बताया गया लेकिन कुछ नहीं हुआ. तहसीलदार ने सर्वेयर पर दबाव बनाया कि डीसीएस का पैसा नहीं दिया जाएगा. डीसीएस का पैसा पाने के लिए सर्वेयर ने घर बैठे दक्षिण अफ्रीका में खेत दिखाकर नक्शा बना दिया गया, कहीं की भी लोकेशन डाल दी गई है. डिजिटल क्रॉप सर्वे के दौरान जब तक साउथ अफ्रीका जाकर लैंगीट्यूड लैटीट्यूड दिखाना पड़ेगा तभी किसान धान बेच पाएगा -धर्मेन्द्र यादव, जिला अध्यक्ष, राजस्व पटवारी संघ
जिला अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि PV की खामियों को अधिकारियों को बताया गया जिसके बाद एप में नक्शा दिखाने का ऑप्शन हटा दिया गया. अधिकारी अपनी खामी छुपाने के लिए ऐसा कर रहे हैं. धान खऱीदी 15 नवंबर से शुरू होगी, ऐसे में अब तक डीसीएस सर्वे भी नहीं हुआ है.
कलेक्टर जन्मेजय महोबे से चर्चा करने की कोशिश की गई तो उन्होंने कहा कि ऐप में अब तक किसी भी तरह की त्रुटि की शिकायत नहीं मिली है. DCS या अन्य प्रक्रिया अभी जारी है.