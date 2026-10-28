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छत्तीसगढ़ के किसान का खेत दक्षिण अफ्रीका में दिखा, राजस्व पटवारी संघ ने डिजिटल क्रॉप सर्वे और फिजिकल वेरिफिकेशन ऐप के खिलाफ खोला मोर्चा

राजस्व पटवारी संघ ( ETV Bharat Chhattisgarh )

जांजगीर चांपा: राजस्व पटवारी संघ ने फिजिकल वेरिफिकेशन ऐप (PV) और डिजिटल क्रॉप सर्वे (DCS) में बड़ी खामी होने का दावा किया है. संघ ने निजी सर्वेयर द्वारा PV यानी फिजिकल वेरिफिकेशन के दौरान बड़ी लापरवाही करने का आरोप लगाया है. राजस्व संघ ने जांजगीर चांपा जिले के किसानों का खेत नक्शा में दक्षिण अफ्रीका में शामिल होने का फोटो भी जारी किया है. ऐसे में उन किसानों को डिजिटल क्रॉप सर्वे में सर्वेयर को दक्षिण अफ्रीका से ही नक्शा का लैटीट्यूड और लैंगीट्यूड से एंट्री करना पड़ेगा.

फिजिकल वेरिफिकेशन ऐप (PV) और डिजिटल क्रॉप सर्वे एप में टेक्नीकल खामी का आरोप फिजिकल वेरिफिकेशन ऐप (PV) और डिजिटल क्रॉप सर्वे (DCS) के खिलाफ राजस्व पटवारी संघ 13 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है. राजस्व पटवारी संघ ने PV एप से किसानों को होने वाले नुकसान के बारे में बताया. राजस्व संघ ने आरोप लगाया कि पीवी एप में कई किसानों की जमीन दक्षिण अफ्रीका में दिखाई गई है. ऐसे में सर्वेयर को किसानों की जमीन का फिजिकल वेरिफिकेशन करने दक्षिण अफ्रीका जाना पड़ेगा. तभी किसानों का डिजिटल क्रॉप सर्वे पूरा हो पाएगा और किसान अपना धान बेच पाएगा.