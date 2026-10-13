अनिश्चितकालीन हड़ताल पर राजस्व पटवारी संघ, तीन सूत्रीय मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन
छत्तीसगढ़ राजस्व पटवारी संघ ने अपनी तीन सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरु की है.रितेश कुमार तंबोली की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 13, 2026 at 3:35 PM IST
रायपुर : राजस्व पटवारी संघ छत्तीसगढ़ अपनी मांग को लेकर 13 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चला गया है. 13 अक्टूबर से प्रदेश भर के सभी जिला मुख्यालय में पटवारी अपनी मांग को लेकर एकजुट हो गए हैं. शासन प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं. इसके पहले भी पटवारी संघ अपनी मांग को लेकर प्रदर्शन कर चुके हैं. बावजूद इसके शासन प्रशासन के द्वारा इस पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया. जिसके कारण फिर से राजस्व पटवारी संघ छत्तीसगढ़ को प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होना पड़ा.
शासकीय काम हो सकते हैं बाधित
पटवारियों के इस प्रदर्शन से आम जनता के साथ ही कई शासकीय कार्य भी प्रभावित होंगे. पटवारी संघ की प्रमुख मांगों में PV ऐप की व्यवहारिक समस्याओं का निराकरण नहीं किए जाने, पटवारियों पर की जा रही दमनात्मक कार्यवाही और लंबित मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं
आंदोलन पर प्रदेश भर के पटवारी
राजस्व पटवारी संघ छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष भागवत कश्यप ने बताया कि 13 अक्टूबर से प्रदेश भर के सभी पटवारी अपनी मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर सभी जिला मुख्यालय पर बैठे हुए हैं. जिससे पटवारी से संबंधित कई तरह आम जनता के कामकाज और सरकारी कार्य प्रभावित होंगे.
पहले भी हम लोगों के द्वारा अपनी मांग को लेकर शासन प्रशासन को अवगत कराया था. बावजूद इसके शासन प्रशासन के द्वारा हमारी मांगों को अनसुना कर दिया गया. जिसके कारण मजबूरन हमें 13 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठने के लिए मजबूर होना पड़ा- भागवत कश्यप, प्रदेशाध्यक्ष,पटवारी संघ
राजस्व पटवारी संघ छत्तीसगढ़ की प्रमुख मांग
01- राजस्व पटवारी संघ छत्तीसगढ़ ने PV ऐप के माध्यम से कराए जा रहे फसल के भौतिक सत्यापन कार्य में आ रही व्यवहारिक एवं तकनीकी समस्याओं को बताया था. पूर्व में ज्ञापन के माध्यम से शासन एवं विभाग को अवगत कराया जा चुका है. इसके बावजूद आज तक समस्या का कोई ठोस एवं व्यवहारिक समाधान नहीं किया गया है.
02 - वर्तमान में डिजिटल क्रॉप सर्वे एग्रीस्टैंक पंजीयन, किसान पंजीयन,बकेट क्लेम, जनगणना प्रथम चरण, लघु सिंचाई संगणना रेल्वे सर्वे, एन एच मर्वे, आय, जाति, निवास, स्वामित्व योजना सेवा संकल्प शिविर, प्रोटोकॉल जैसे कार्यों को प्राथमिकता से किया जा रहा है, बावजूद इसके प्रतिकूल एवं अव्यवहारिक पीवी एप बहिष्कार करने के कारण बलौदा बाजार जिले में पदाधिकारियों एवं अन्य साथियों का ट्रांसफर, कारण बताओ नोटिस, महासमुंद जिले में पटवारियों को निलंबित किया गया है. ऐसा प्रतीत होता है कि पटवारियों को पीवी एप के अलावा और कोई कार्य नहीं करना चाहिए था. इस तरह के पूर्वाग्रह से ग्रस्त द्वेषपूर्ण आदेश का राजस्व पटवारी संघ घोर निंदा करता है. उपरोक्त कार्यवाहियों को तत्काल शून्य किया जाए.
03- राजस्व पटवारी संघ छत्तीसगढ़ की वर्षों लंबित वेतन विसंगति एवं पदोन्नति के अधिकार पर तत्काल सकारात्मक पहल करते हुए वेतन विसंगति एवं पदोन्नति को लम्बित रखने के लिए दोषी अधिकारियों पर कठोर कार्यवाही कि जाए.
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