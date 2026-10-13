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अनिश्चितकालीन हड़ताल पर राजस्व पटवारी संघ, तीन सूत्रीय मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन

अनिश्चितकालीन हड़ताल पर राजस्व पटवारी संघ ( Etv Bharat )

रायपुर : राजस्व पटवारी संघ छत्तीसगढ़ अपनी मांग को लेकर 13 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चला गया है. 13 अक्टूबर से प्रदेश भर के सभी जिला मुख्यालय में पटवारी अपनी मांग को लेकर एकजुट हो गए हैं. शासन प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं. इसके पहले भी पटवारी संघ अपनी मांग को लेकर प्रदर्शन कर चुके हैं. बावजूद इसके शासन प्रशासन के द्वारा इस पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया. जिसके कारण फिर से राजस्व पटवारी संघ छत्तीसगढ़ को प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होना पड़ा.

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