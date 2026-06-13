ETV Bharat / state

नवादा में निगरानी का बड़ा एक्शन, 15 हजार घूस लेते राजस्व कर्मचारी रंगे हाथ गिरफ्तार

नवादा में निगरानी ब्यूरो ने सदर अंचल के राजस्व कर्मचारी को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया. कार्रवाई से अंचल कार्यालय में हड़कंप. पढ़ें खबर-

Revenue Official Arrested in Nawada
नवादा में राजस्व कर्मचारी गिरफ्तार (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : June 13, 2026 at 8:27 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नवादा: बिहार के नवादा में निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए एक बड़ी सफलता हासिल की है. सदर अंचल के हल्का कर्मचारी सुजीत कुमार को 15 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया. यह कार्रवाई नवादा सदर अस्पताल परिसर में की गई, जहां आरोपी ने शिकायतकर्ता से रिश्वत की राशि ली.

पीड़ित की शिकायत पर जाल बिछाया: जमीन संबंधी कार्य कराने के एवज में सुजीत कुमार लगातार 15 हजार रुपये रिश्वत की मांग कर रहा था. पीड़ित व्यक्ति कार्यालय के बार-बार चक्कर काटकर परेशान हो चुका था और रिश्वत देने को तैयार नहीं था. अंत में उसने पटना स्थित निगरानी विभाग में लिखित शिकायत दर्ज कराई. विभाग ने शिकायत की गोपनीय जांच कराई, जिसमें आरोप सही पाए गए.

नवादा में राजस्व कर्मचारी गिरफ्तार (ETV Bharat)

केमिकल नोट्स के साथ ट्रैप: निगरानी विभाग के डीएसपी के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई. टीम ने योजनाबद्ध तरीके से जाल बिछाया. शिकायतकर्ता को केमिकल लगे नोट्स दिए गए और आरोपी के संपर्क में भेजा गया. सदर अस्पताल परिसर में जैसे ही सुजीत कुमार ने रिश्वत की राशि अपने हाथ में ली, सादे लिबास में तैनात निगरानी टीम ने उसे मौके पर दबोच लिया.

अस्पताल परिसर में अफरा-तफरी: अचानक हुई इस कार्रवाई से अस्पताल परिसर में कुछ देर के लिए अफरा-तफरी मच गई. गिरफ्तारी के बाद आरोपी के हाथों का केमिकल परीक्षण किया गया और अन्य जरूरी कानूनी प्रक्रियाएं पूरी की गई. इस घटना की सूचना मिलते ही नवादा सदर अंचल कार्यालय में हड़कंप मच गया और कई कर्मचारी दफ्तर से गायब हो गए.

पटना ले जाकर पूछताछ शुरू: गिरफ्तार कर्मचारी सुजीत कुमार को निगरानी टीम पटना ले गई है. वहां उससे गहन पूछताछ की जा रही है. अधिकारियों का कहना है कि यह जांच की जा रही है कि कहीं आरोपी किसी बड़े भ्रष्टाचार नेटवर्क या सिंडिकेट का हिस्सा तो नहीं है.

“हमारी टीम ने गोपनीय सूचना पर सटीक कार्रवाई करते हुए सदर अंचल कर्मचारी सुजीत कुमार को 15 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है. भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी यह अभियान जारी रहेगा. आमजन से अपील है कि वे बिना डरे शिकायत करें.” डीएसपी, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो

भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्ती का संदेश: यह कार्रवाई जिले में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की दिशा में निगरानी विभाग की सख्ती को दर्शाती है. कागजी कार्रवाई पूरी होने के बाद आरोपी सुजीत कुमार को विशेष निगरानी अदालत में पेश किया जाएगा. विभाग की टीम पूरे मामले की गहन जांच में जुटी हुई है ताकि इस तरह की घटनाओं पर पूर्ण विराम लगाया जा सके.

ये भी पढ़ें-

बिहार में घूसखोर आवास सहायक गिरफ्तार, PMAY में काम कराने के बदले ले रहा था 'कट मनी'

बिहार में निगरानी का बड़ा एक्शन, घूस लेते झाझा थाना का ड्राइवर रंगे हाथ गिरफ्तार, थाना प्रभारी फरार

बिहार में निगरानी विभाग का बड़ा एक्शन, 10 हजार रुपए घूस लेते राजस्व कर्मी रंगे हाथ गिरफ्तार

TAGGED:

BRIBE IN NAWADA
REVENUE OFFICIAL ACCEPTING BRIBE
नवादा में निगरानी अन्वेषण ब्यूरो
नवादा में राजस्व कर्मचारी गिरफ्तार
REVENUE OFFICIAL ARRESTED IN NAWADA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.