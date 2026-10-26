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रांची में राजस्व कर्मी की हत्या के विरोध में सभी अंचलों में कामकाज ठप, कार्रवाई के लिए डीसी को सौंपा ज्ञापन

राजस्वकर्मी की हत्या के विरोध में कामकाज ठप ( ETV BHARAT )

रांची: राजधानी के नामकुम थाना क्षेत्र के बालाजी नगर में राजस्वकर्मी लक्ष्मीकांत मुंडा की हत्या के विरोध में सोमवार को जिले के सभी अंचलों में राजस्व कर्मचारियों ने कामकाज ठप रखा. कर्मचारियों ने अंचल कार्यालय में शोकसभा आयोजित कर दिवंगत साथी को श्रद्धांजलि दी और घटना पर आक्रोश जताया. इसके बाद राजस्व कर्मचारियों के प्रतिनिधिमंडल ने उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा. उन्होंने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी और मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की.

जल्द गिरफ्तारी की मांग