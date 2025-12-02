ETV Bharat / state

एक्शन में बिहार की नई सरकार! राजस्व कर्मचारी को रिश्वत लेते निगरानी ने दबोचा

किशनगंज: बिहार में हाल में नई सरकार का गठन हुआ है, लेकिन सिस्टम के लोग सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं. मंत्री से लेकर अधिकारियों तक ने अपराध और भ्रष्टाचार पर नकेल कसने की अपनी मंशा साफ कर दी है, लेकिन सरकारी कर्मचारियों को किसी बात की परवाह नहीं है. ऐसे में बिहार की नई एनडीए सरकार ताबड़तोड़ एक्शन ले रही है. मामला किशनगंज का है, जहां निगरानी विभाग के द्वारा एक घूसखोर कर्मचारी को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है.

किशनगंज में घूसखोर राजस्व कर्मचारी गिरफ्तार: खगड़ा निवासी ओवेस अंसारी ने निगरानी विभाग को शिकायत की थी, जिसके आधार पर यह कार्रवाई की गई है. शिकायतकर्ता ने बताया था कि जमीन परिमार्जन के नाम पर राजस्व कर्मचारी राजदीप पासवान के द्वारा 2 लाख 50 हजार रुपए की मांग की जा रही है.

देखें वीडियो (ETV Bharat)

2.50 लाख रिश्वत लेते पकड़ाए: जिसके बाद निगरानी विभाग की टीम के द्वारा मामले की जांच की गई और मामला सत्य पाया गया. मामले के सत्यापन के बाद मंगलवार को जाल बिछा कर प्रखंड कार्यालय के निकट स्थित अभिषेक होटल से घूस लेते हुए राजस्व कर्मचारी राजदीप पासवान को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया.

जमीन परिमार्जन के नाम पर पैसों की डिमांड: निगरानी के डीएसपी विनोद कुमार ने बताया कि वादी ओवेस अंसारी ने परिमार्जन के लिए अंचल अधिकारी को आवेदन दिया था. जिसके बाद उन्हें राजस्व कर्मचारी के पास भेजा गया, जहां राजस्व कर्मचारी राजदीप पासवान ने लाखों रुपए घूस की मांग की.