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चंडीगढ़ में गाड़ियों के VIP नंबरों की नीलामी, सबसे महंगा बिका ये नंबर, 2.97 करोड़ रुपये की हुई बंपर कमाई

चंडीगढ़ : शहर में आकर्षक और पसंदीदा वाहन पंजीकरण नंबरों की ई-नीलामी से प्रशासन को 2.97 करोड़ रुपये से अधिक का राजस्व प्राप्त हुआ है. पंजीकरण एवं लाइसेंसिंग प्राधिकरण, यूटी चंडीगढ़ की ओर से 10 से 12 अक्टूबर, 2026 तक आयोजित इस नीलामी में कुल 527 पंजीकरण नंबरों की बोली लगाई गई.

आकर्षक नंबर शामिल किए गए थे : ई-नीलामी में नई पंजीकरण श्रृंखला CH01-DG के 0001 से 9999 तक के आकर्षक नंबर शामिल किए गए थे. इसके साथ ही पिछली पंजीकरण श्रृंखलाओं के शेष आकर्षक और विशेष नंबरों को भी नीलामी के लिए रखा गया था. पूरी प्रक्रिया के दौरान पसंदीदा नंबर हासिल करने के लिए बोलीदाताओं ने हिस्सा लिया.

सबसे महंगा बिका ये नंबर : नीलामी में CH01-DG-0001 नंबर सबसे महंगा रहा. इस नंबर के लिए 21,31,000 रुपये की सर्वाधिक बोली प्राप्त हुई. वहीं, CH01-DG-007 नंबर दूसरी सबसे ऊंची बोली वाला नंबर रहा, जिसके लिए 11,71,000 रुपये की बोली लगाई गई. तीसरे नंबर पर CH01DG0009 की 10,90,000 रुपए के लिए बोली लगी. वहीं चौथे नंबर पर CH01DG0003 की 8,70,000 रुपए, जबकि पांचवें नंबर पर CH01DG0002 की 8,27,000 रुपए की बोली लगी. छठे नंबर पर CH01DG0005 की 7,39,000 रुपए की बोली लगी. सातवें नंबर पर CH01DG0008 की 6,01,000 रुपए की बोली लगी. वहीं आठवें नंबर पर CH01DG0004 की 5,25,000 रुपए की बोली लगी. 9वें नंबर पर CH01DG0010 की 5,21,000 रुपए की बोली लगी, जबकि 10वें नंबर पर CH01DG0011 की 5,16,000 रुपए की बोली लगी.

वीआईपी नंबरों की ई-नीलामी से 2.97 करोड़ रुपये का राजस्व (ETV Bharat)

कुल 2,97,56,000 रुपये का राजस्व : प्राधिकरण के अनुसार, ई-नीलामी से कुल 2,97,56,000 रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ. आकर्षक और विशेष पंजीकरण नंबरों की नीलामी वाहन मालिकों को अपनी पसंद का नंबर हासिल करने का अवसर देती है. इस बार भी कुछ नंबरों के लिए लाखों रुपये की बोली लगाई गई.