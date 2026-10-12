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कवर्धा को करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात, छात्राओं को मिली निशुल्क बस सेवा की सुविधा

कवर्धा का विकास ( ETV BHARAT )

कवर्धा: छत्तीसगढ़ के वनांचल जिले कवर्धा में विकास कार्यों की रफ्तार तेज हो चुकी है. सोमवार को मंत्री टंकराम वर्मा कवर्धा के दौरे पर रहे. यहां उन्होंने और पंडरिया विधायक भावना बोहरा ने कुई और कुकदूर क्षेत्र में 5 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्यों की सौगात दी. कुल 5 करोड़ 96 लाख 96 हजार रुपये के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन किया गया.

शिक्षा के क्षेत्र में विकास कार्य शासकीय महाविद्यालय कुई-कुकदूर की छात्राओं के लिए निःशुल्क बस सेवा का शुभारंभ भी किया गया. कार्यक्रम में पांच हजार से अधिक क्षेत्रवासी शामिल हुए. 4 करोड़ 65 लाख 84 हजार रुपये की लागत से शासकीय महाविद्यालय कुई-कुकदूर के नवीन भवन का भूमिपूजन भी हुआ है. इसके अलावा कुई और कुकदूर में 30-30 लाख रुपये की लागत से महतारी सदन निर्माण का भूमिपूजन किया गया. 71 लाख 12 हजार रुपये की लागत से निर्मित तहसील कार्यालय भवन का लोकार्पण हुआ. इन कार्यों से ग्रामीणों को प्रशासनिक सुविधाएं स्थानीय स्तर पर मिलेंगी और विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के बेहतर अवसर उपलब्ध होंगे.