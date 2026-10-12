कवर्धा को करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात, छात्राओं को मिली निशुल्क बस सेवा की सुविधा
कवर्धा के कुई और कुकदूर को मंत्री टंकराम वर्मा और विधायक भावना बोहरा ने बड़ी सौगात दी है. महबूब खान की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 12, 2026 at 9:12 PM IST
कवर्धा: छत्तीसगढ़ के वनांचल जिले कवर्धा में विकास कार्यों की रफ्तार तेज हो चुकी है. सोमवार को मंत्री टंकराम वर्मा कवर्धा के दौरे पर रहे. यहां उन्होंने और पंडरिया विधायक भावना बोहरा ने कुई और कुकदूर क्षेत्र में 5 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्यों की सौगात दी. कुल 5 करोड़ 96 लाख 96 हजार रुपये के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन किया गया.
शिक्षा के क्षेत्र में विकास कार्य
शासकीय महाविद्यालय कुई-कुकदूर की छात्राओं के लिए निःशुल्क बस सेवा का शुभारंभ भी किया गया. कार्यक्रम में पांच हजार से अधिक क्षेत्रवासी शामिल हुए. 4 करोड़ 65 लाख 84 हजार रुपये की लागत से शासकीय महाविद्यालय कुई-कुकदूर के नवीन भवन का भूमिपूजन भी हुआ है. इसके अलावा कुई और कुकदूर में 30-30 लाख रुपये की लागत से महतारी सदन निर्माण का भूमिपूजन किया गया. 71 लाख 12 हजार रुपये की लागत से निर्मित तहसील कार्यालय भवन का लोकार्पण हुआ. इन कार्यों से ग्रामीणों को प्रशासनिक सुविधाएं स्थानीय स्तर पर मिलेंगी और विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के बेहतर अवसर उपलब्ध होंगे.
तीन कॉलेजों के लिए ₹7.50 करोड़ की घोषणा
विधायक भावना बोहरा के आग्रह पर मंत्री टंकराम वर्मा ने ग्राम कापादाह में नवीन शासकीय महाविद्यालय खोलने तथा पंडरिया और पांडातराई महाविद्यालयों में ऑडिटोरियम निर्माण की घोषणा की. उन्होंने कॉलेजों के परिसर विकास के लिए ढाई-ढाई करोड़ रुपये देने की घोषणा की. इससे क्षेत्र में उच्च शिक्षा के विस्तार और शैक्षणिक सुविधाओं के विकास को गति मिलने की उम्मीद है.
मुफ्त बस सेवा की शुरुआत
भावना बोहरा ने कहा कि आवागमन की कठिनाइयों और आर्थिक अभाव के कारण किसी भी बेटी की पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए. कुई-कुकदूर महाविद्यालय की छात्राओं के लिए शुरू की गई बस सेवा से दूरस्थ गांवों की छात्राओं को सुरक्षित और सुविधाजनक आवागमन मिलेगा.
पंडरिया विधानसभा में अब कुल नौ निःशुल्क बस सेवाएं संचालित हो रही हैं, जिनसे अब तक 1500 से अधिक बेटियां लाभान्वित हुई हैं- भावना बोहरा, विधायक पंडरिया
सरकार का लक्ष्य विकास का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है. छात्राओं के लिए बस सेवा शुरू करने के पहल की सराहना करता हूं- टंकराम वर्मा, राजस्व मंत्री
कवर्धा में सोमवार का दिन विकास कार्यों के लिए याद किया जाएगा. मंत्री टंकराम वर्मा और विधायक भावना बोहरा दोनों ने मिलकर इस क्षेत्र में विकास को बढ़ावा देने का संकल्प लिया है.