बलौदाबाजार में राजस्व शिविर में पहुंचे मंत्री टंकराम वर्मा, तय सीमा में सभी मामलों को निपटाने के दिए निर्देश

बलौदाबाजार में राजस्व शिविर में पहुंचे मंत्री टंकराम वर्मा ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

शिविर पंचायत भवन में आयोजित किया गया, जहां बड़ी संख्या में ग्रामीण अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे. उद्देश्य यह था कि लोगों को तहसील या जिला कार्यालय के चक्कर न लगाने पड़ें और गांव में ही समाधान मिल सके. अधिकारियों ने बताया कि कुल 20 आवेदन प्राप्त हुए,

बलौदाबाजार: जिले में लगे राजस्व शिविर की निगरानी अब उच्च स्तर पर भी की जा रही है. मंत्री टंकराम वर्मा ने ऐसे ही एक शिविर का निरीक्षण किया. जिले के ग्राम पंचायत चांपा में यह शिविर राजस्व पखवाड़ा अभियान के तहत लगाया गया था जहां मंत्री टंकराम पहुंचे. इस दौरान उन्होंने अधिकारियों से कहा कि सभी राजस्व मामलों का निपटारा तय समय-सीमा में किया जाए.

मौके पर ही प्रमाण पत्र और किसान किताब का वितरण

शिविर में कुछ मामलों का तुरंत समाधान किया गया. 2 किसानों को किसान किताब दी गई. वहीं 10 आय, जाति और निवास प्रमाण पत्र भी मौके पर जारी किए गए. साथ ही स्वामित्व योजना के तहत 64 अधिकार अभिलेख भी वितरित किए गए. इससे ग्रामीणों को अपनी जमीन और संपत्ति का स्पष्ट रिकॉर्ड मिलता है.

राजस्व पखवाड़ा अभियान के तहत राजस्व शिविर लग रहे (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

समय-सीमा में काम पूरा करने के निर्देश

मंत्री ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि नामांतरण, बटवारा, सीमांकन और किसान किताब जैसे मामलों को लंबित न रखें. उन्होंने कहा कि राजस्व से जुड़े काम में देरी से लोगों को आर्थिक और सामाजिक परेशानी होती है.

ग्रामीणों से सीधी बातचीत

निरीक्षण के दौरान मंत्री ने ग्रामीणों से बात की और उनकी समस्याएं सुनीं. ग्रामीणों ने बताया कि गांव में शिविर लगने से उन्हें बहुत सुविधा हुई है. अब उन्हें बार-बार तहसील कार्यालय नहीं जाना पड़ रहा.

राशन दुकान का भी किया निरीक्षण

शिविर के बाद मंत्री ने गांव की शासकीय उचित मूल्य राशन दुकान का भी निरीक्षण किया. उन्होंने स्टॉक और वितरण व्यवस्था की जांच की और कहा कि पात्र हितग्राहियों को समय पर राशन मिलना चाहिए. किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

प्रशासन को सख्त मॉनिटरिंग के निर्देश

मंत्री ने कहा कि सभी आवेदनों की सूची बनाकर नियमित समीक्षा की जाए. लंबित मामलों पर साप्ताहिक निगरानी हो और जरूरत पड़ने पर वरिष्ठ अधिकारियों को रिपोर्ट दी जाए.

ग्रामीणों में बढ़ी उम्मीद

ग्राम चांपा में आयोजित इस शिविर से ग्रामीणों में उम्मीद जगी है कि अब उनके राजस्व संबंधी मामलों का समाधान तेजी से होगा. लोगों का कहना है कि पहले छोटे कामों में भी महीनों लग जाते थे, लेकिन अब प्रक्रिया आसान हो रही है. अब यह देखना होगा कि दिए गए निर्देशों का पालन किस हद तक होता है.