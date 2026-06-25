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किन्नौर में कांग्रेस जिलाध्यक्ष नियुक्ति पर ठनी रार, भड़के जगत सिंह नेगी, कहा 'भाजपा का स्लीपर सेल'

कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी ने नव नियुक्त जिलाध्यक्ष को बताया बीजेपी की बी टीम, कहा- कांग्रेस की विचारधारा की हार.

Revenue Minister Jagat Singh Negi
राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : June 25, 2026 at 1:51 PM IST

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Updated : June 25, 2026 at 4:03 PM IST

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शिमला: हिमाचल कांग्रेस की आंतरिक कलह एक बार फिर खुलकर सामने आई है. लंबे इंतजार के बाद किन्नौर में कांग्रेस जिलाध्यक्ष की नियुक्ति हुई. किन्नौर जिला कांग्रेस अध्यक्ष पद पर पूर्व प्रदेश युवा कांग्रेस अध्यक्ष एवं वर्तमान राष्ट्रीय युवा कांग्रेस महासचिव निगम भंडारी की नियुक्ति के बाद प्रदेश कांग्रेस में सियासी हलचल तेज हो गई है. इस नियुक्ति के खिलाफ किन्नौर से विधायक और हिमाचल सरकार में मंत्री जगत सिंह नेगी ने मोर्चा खोल दिया है.

नवनियुक्त जिलाध्यक्ष पर राजस्व मंत्री का आरोप

किन्नौर में कांग्रेस जिलाध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर की है. उन्होंने नवनियुक्त जिलाध्यक्ष निगम भंडारी पर भाजपा की बी टीम होने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि पार्टी के अंदर कुछ स्लीपर सेल हैं जो कांग्रेस के विचारधारा के लिए घातक हैं. नेगी ने कहा कि नियुक्ति से पहले उन्हें नहीं पूछा गया, उन्हें पूछा गया होता तो ये नियुक्ति नहीं होती. नेगी ने कहा कि कहा कि जिस बात को वह पहले से कह रहे थे, अब उसकी पुष्टि भाजपा के नेता भी कर रहे हैं.

हिमाचल सरकार के राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी (ETV Bharat)

"कांग्रेस के भीतर कुछ ऐसे लोग हैं, जो स्लीपर सेल की तरह काम कर रहे हैं और पार्टी के लिए घातक साबित हो सकते हैं. कांग्रेस के ये स्लीपर सेल भाजपा की बी टीम की तरह काम कर रहे हैं. अब भाजपा नेताओं के बयान भी इस बात की पुष्टि कर रहे हैं. मैं जिले का चुना हुआ जनप्रतिनिधि हूं, लेकिन जिनको नियुक्ति दी गई है, उनसे मेरी कोई बातचीत नहीं है. ये फैसला पार्टी के लिए ही नुकसानदायक है." - जगत सिंह नेगी, राजस्व मंत्री

'ये कांग्रेस की विचारधारा की हार है'

राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि उन्होंने उस समय कांग्रेस के लिए काम किया, जब उस क्षेत्र में लोग कांग्रेस का झंडा तक नहीं उठाते थे. उन्होंने कहा कि उनके परिवार का कांग्रेस से पुराना जुड़ाव रहा है और उनके पिता ने जिले में कांग्रेस की नींव रखने का काम किया था. नेगी ने आरोप लगाया कि आज ऐसे लोगों को जिम्मेदारियां दी जा रही हैं, जो कभी कांग्रेस की विचारधारा के खिलाफ रहे हैं. उन्होंने कहा कि जो लोग लगातार चुनाव हारते रहे हैं और उन्हीं लोगों को नेतृत्व सौंप दिया जाए, तो यह कांग्रेस की विचारधारा की हार है. नेगी ने कहा कि यदि उनसे इस विषय में राय ली जाती तो स्थिति अलग हो सकती थी.

जगत नेगी ने इमरजेंसी का किया समर्थन

वहीं, भाजपा की ओर से आपातकाल की वर्षगांठ पर काला दिवस आयोजित करने को लेकर भी राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने तीखा हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा ने आज देश में अघोषित इमरजेंसी लगाई हुई है. नेगी ने आरोप लगाया कि जो लोग भाजपा की विचारधारा के साथ नहीं चलते, उन्हें प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) जैसी एजेंसियों के माध्यम से प्रताड़ित किया जाता है. कई लोगों को बिना ठोस प्रमाण के ईडी के जरिए जेल में रखा गया, लेकिन बाद में उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलता. उन्होंने कहा कि आपातकाल को लेकर चर्चा करने से पहले यह देखना जरूरी है कि उस समय किन परिस्थितियों में यह फैसला लिया गया था. उनके अनुसार उस दौर के हालात को देखते हुए आपातकाल लगाया गया था.

"उस समय लोकतांत्रिक सरकार को असंवैधानिक तरीके से गिराने की कोशिश की जा रही थी. साथ ही सेना और अर्धसैनिक बलों को सरकार के खिलाफ खड़ा होने के लिए उकसाने का काम किया गया. ऐसे में इमरजेंसी लगाना उस समय उचित था. भाजपा लोगों को गुमराह करने में माहिर हो गई है और आपातकाल के मुद्दे को भी राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल कर रही है." - जगत सिंह नेगी, राजस्व मंत्री

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Last Updated : June 25, 2026 at 4:03 PM IST

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