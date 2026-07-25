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हिमाचल में 50 साल पुराने पट्टों पर अब नहीं चलेगी देरी, राजस्व मंत्री का अल्टीमेटम, तय समय में करें इंतकाल, वरना होगी कार्रवाई

शिमला: हिमाचल प्रदेश में दशकों पहले पट्टे पर दी गई जमीनों का मालिकाना हक पाने का इंतजार कर रहे हजारों किसानों और बागवानों के लिए बड़ी राहत की खबर है. राज्य सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि अब राजस्व विभाग की लेटलतीफी और फाइलों को सालों तक लंबित रखने की व्यवस्था नहीं चलेगी. राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने अधिकारियों को दो टूक निर्देश दिए हैं कि पट्टे की जमीन से जुड़े पात्र मामलों का इंतकाल (म्यूटेशन) हर हाल में निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा किया जाए, अगर किसी अधिकारी ने जानबूझकर देरी की या टालमटोल की तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

मंत्री ने सुनी किसानों-बागवानों की शिकायतें

सरकार का यह रुख ऐसे समय सामने आया है, जब कई परिवार पिछले 50 सालों से ज्यादा समय से पट्टे की जमीन पर खेती-बागवानी कर रहे हैं, लेकिन आज तक उन्हें कानूनी मालिकाना हक नहीं मिल पाया है. सचिवालय में भुट्टी, थानाधार, कोटगढ़ और आसपास के क्षेत्रों से पहुंचे किसानों और बागवानों की शिकायतें सुनने के बाद राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने संबंधित अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए. उन्होंने उप तहसील कोटगढ़ के तहसीलदारों को स्पष्ट आदेश दिए अगले कुछ दिनों में ही पात्र मामलों के इंतकाल निपटाए जाएं और लोगों को अनावश्यक रूप से कार्यालयों के चक्कर न कटवाए जाएं.

अधिकारियों को मंत्री के कड़े निर्देश

राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि सरकार की मंशा साफ है कि सालों पहले पट्टे पर दी गई जमीन पर वास्तविक कब्जा धारकों को जल्द से जल्द कानूनी मालिकाना हक मिले. इस दौरान किसानों और बागवानों ने मंत्री के समक्ष आरोप लगाया कि सभी आवश्यक दस्तावेज पूरे होने के बावजूद सालों से उनके इंतकाल लंबित पड़े हैं. राजस्व मंत्री ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए कि कोटगढ़ क्षेत्र के लोगों को पट्टे से जुड़े रिकॉर्ड और मुसब्बी जैसे दस्तावेज लेने के लिए रामपुर के चक्कर न लगाने पड़े, इसके लिए संबंधित राजस्व कार्यालयों में ही पूरा रिकॉर्ड उपलब्ध कराया जाए, ताकि किसानों और बागवानों का समय और धन दोनों बच सके और उन्हें अनावश्यक परेशानियों का सामना न करना पड़े.