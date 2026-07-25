ETV Bharat / state

हिमाचल में 50 साल पुराने पट्टों पर अब नहीं चलेगी देरी, राजस्व मंत्री का अल्टीमेटम, तय समय में करें इंतकाल, वरना होगी कार्रवाई

शिमला में किसानों-बागवानों की शिकायतें सुनने के बाद राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई के दिए निर्देश.

Revenue Minister Jagat Singh Negi
राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी (ETV Bharat File)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : July 25, 2026 at 10:10 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

शिमला: हिमाचल प्रदेश में दशकों पहले पट्टे पर दी गई जमीनों का मालिकाना हक पाने का इंतजार कर रहे हजारों किसानों और बागवानों के लिए बड़ी राहत की खबर है. राज्य सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि अब राजस्व विभाग की लेटलतीफी और फाइलों को सालों तक लंबित रखने की व्यवस्था नहीं चलेगी. राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने अधिकारियों को दो टूक निर्देश दिए हैं कि पट्टे की जमीन से जुड़े पात्र मामलों का इंतकाल (म्यूटेशन) हर हाल में निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा किया जाए, अगर किसी अधिकारी ने जानबूझकर देरी की या टालमटोल की तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

मंत्री ने सुनी किसानों-बागवानों की शिकायतें

सरकार का यह रुख ऐसे समय सामने आया है, जब कई परिवार पिछले 50 सालों से ज्यादा समय से पट्टे की जमीन पर खेती-बागवानी कर रहे हैं, लेकिन आज तक उन्हें कानूनी मालिकाना हक नहीं मिल पाया है. सचिवालय में भुट्टी, थानाधार, कोटगढ़ और आसपास के क्षेत्रों से पहुंचे किसानों और बागवानों की शिकायतें सुनने के बाद राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने संबंधित अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए. उन्होंने उप तहसील कोटगढ़ के तहसीलदारों को स्पष्ट आदेश दिए अगले कुछ दिनों में ही पात्र मामलों के इंतकाल निपटाए जाएं और लोगों को अनावश्यक रूप से कार्यालयों के चक्कर न कटवाए जाएं.

अधिकारियों को मंत्री के कड़े निर्देश

राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि सरकार की मंशा साफ है कि सालों पहले पट्टे पर दी गई जमीन पर वास्तविक कब्जा धारकों को जल्द से जल्द कानूनी मालिकाना हक मिले. इस दौरान किसानों और बागवानों ने मंत्री के समक्ष आरोप लगाया कि सभी आवश्यक दस्तावेज पूरे होने के बावजूद सालों से उनके इंतकाल लंबित पड़े हैं. राजस्व मंत्री ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए कि कोटगढ़ क्षेत्र के लोगों को पट्टे से जुड़े रिकॉर्ड और मुसब्बी जैसे दस्तावेज लेने के लिए रामपुर के चक्कर न लगाने पड़े, इसके लिए संबंधित राजस्व कार्यालयों में ही पूरा रिकॉर्ड उपलब्ध कराया जाए, ताकि किसानों और बागवानों का समय और धन दोनों बच सके और उन्हें अनावश्यक परेशानियों का सामना न करना पड़े.

रतन चंद ने मंत्री को बताई अपनी पीड़ा

इस दौरान मैलन गांव के रतन चंद ने अपनी पीड़ा बताते हुए कहा कि उनके पिता को साल 1974 में 3 बीघा 18 बिस्वा जमीन पट्टे पर मिली थी, लेकिन आज तक उसका मालिकाना हक नहीं मिल पाया है. मंत्री के निर्देश के बाद अब सोमवार को उनकी जमीन का इंतकाल कर मालिकाना हक देने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी. रतन चंद ने यह भी आरोप लगाया कि उनकी जमीन से सड़क निकालने के लिए राजस्व विभाग के अधिकारियों द्वारा उन पर शपथ पत्र देने का दबाव बनाया जा रहा है. उन्होंने कहा कि उनके पास यही एकमात्र जमीन है और अगर सड़क निकाली गई तो करीब एक से डेढ़ बीघा भूमि प्रभावित हो जाएगी. इस पर मंत्री ने अधिकारियों को किसी भी किसान पर जबरन शपथ पत्र देने का दबाव न बनाये जाने के भी निर्देश दिए.

जल्द निपटेंगे लंबित इंतकाल!

सरकार के मुताबिक सालों पहले पट्टे पर दी गई जमीनों के मामलों में दस्तावेजों की विधिवत जांच कर पात्र किसानों और बागवानों के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किए जा रहे हैं. सरकार का उद्देश्य दशकों से जमीन पर काबिज वास्तविक लाभार्थियों को उनका वैधानिक मालिकाना हक दिलाकर लंबित मामलों का स्थायी समाधान करना है. अब सरकार के सख्त निर्देशों के बाद उम्मीद है कि सालों से फाइलों में अटके हजारों इंतकाल जल्द निपटेंगे और पात्र किसानों बागवानों को उनकी जमीन का कानूनी अधिकार मिल सकेगा.

ये भी पढ़ें: सेंट्रल यूनिवर्सिटी मामले में हिमाचल सरकार की सुस्ती पर हाईकोर्ट की चेतावनी, आदेश न माने तो तलब किए जाएंगे शिक्षा सचिव

ये भी पढ़ें: सैंज में जीवा नाला झील का निरीक्षण करने पहुंची एसडीआरएफ की टीम, कई गांवों के ऊपर मंडरा रहा है खतरा

TAGGED:

REVENUE MINISTER JAGAT SINGH NEGI
HIMACHAL 50 YEAR OLD LEASE MUTATION
HIMACHAL REVENUE DEPARTMENT
JAGAT NEGI ON LEGAL LEASE OWNERSHIP
HIMACHAL LEASE PENDING MUTATION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.