"जिसके खिलाफ FIR, वही सबसे ज्यादा बेचैन" BJP के विरोध मार्च पर राजस्व मंत्री का पलटवार
राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने बीजेपी के विरोध मार्च पर साधा निशाना, कहा- कार्रवाई से डर के सड़कों पर उतरी बीजेपी.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : August 5, 2026 at 8:15 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश की राजनीति में भ्रष्टाचार, एफआईआर और 'बदले की भावना' के आरोपों को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है. शिमला में बीजेपी के विरोध मार्च के बाद प्रदेश की सियासत और गरमा गई है. एक तरफ बीजेपी कांग्रेस सरकार पर राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से कार्रवाई करने का आरोप लगा रही है, तो दूसरी ओर सरकार इन आरोपों को पूरी तरह खारिज करते हुए दावा कर रही है कि हर कदम कानून के दायरे में उठाया जा रहा है.
'कार्रवाई से घबराकर सड़कों पर उतरी बीजेपी'
इस बीच राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने बीजेपी के विरोध मार्च पर जोरदार पलटवार करते हुए कहा कि जिन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो रही हैं, वो ही सबसे ज्यादा बेचैन और तिलमिलाए हुए नजर आ रहे हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई से घबराकर बीजेपी सड़कों पर उतर आई है और अधिकारियों पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है.
'जिसे सरकार से आपत्ति, कोर्ट का दरवाजा खटखटाए'
जगत सिंह नेगी ने कहा कि प्रदेश सरकार किसी भी व्यक्ति के खिलाफ बदले की भावना से नहीं, कानून के अनुसार कार्रवाई कर रही है. उन्होंने चुनौती दी कि अगर किसी को सरकार की कार्रवाई पर आपत्ति है तो वह अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है. साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार और केंद्रीय एजेंसियों के कथित दुरुपयोग का मुद्दा उठाते हुए बीजेपी पर तीखा हमला बोला और कहा कि कांग्रेस सरकार अपनी चुनावी गारंटियों को पूरा करने के लिए लगातार काम कर रही है, लेकिन केंद्र का अपेक्षित सहयोग नहीं मिल रहा.
जयराम ठाकुर पर भी साधा निशाना
वहीं, इस सारे सियासी घमासान के बीच राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर पर भी जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि पिछले तीन सालों से जयराम ठाकुर की तथ्यहीन बयानबाजी के कारण अब लोग उनके आरोपों को गंभीरता से नहीं लेते. वहीं, बीजेपी के विरोध मार्च और कांग्रेस के इस तीखे पलटवार ने हिमाचल की राजनीति में नई सियासी बहस छेड़ दी है.