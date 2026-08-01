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6 साल बाद भारत-चीन सीमा पार व्यापार शुरू, मंत्री जगत नेगी ने छुप्पन ट्रेड मार्ट का किया उद्घाटन

भारत चीन सीमावर्ती क्षेत्र ग्राम पंचायत नमज्ञा में 1 करोड़ 70 लाख की लागत से छुप्पन ट्रेड मार्ट का निर्माण किया गया.

राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी
राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी (DIPR)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 1, 2026 at 10:20 PM IST

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Updated : August 1, 2026 at 10:28 PM IST

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रिकांगपिओ: हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले के पूह उपमंडल की सीमावर्ती ग्राम पंचायत नमज्ञा में 1 करोड़ 70 लाख रुपए की लागत से निर्मित छुप्पन ट्रेड मार्ट का राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने उद्घाटन किया. 2020 के बाद भारत-चीन सीमा पार व्यापार आरंभ करने के लिए मंत्री ने हरी झंडी दिखाई.

इस मौके पर कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी ने स्थानीय व्यापारियों से आह्वान किया कि वे पारदर्शिता एवं नियमानुसार केंद्र सरकार के वाणिज्य विभाग द्वारा तय आयात-निर्यात वस्तुओं के नियमों का सख्ती से पालन करें. वहीं, पूह व्यापार मंडल अध्यक्ष हिशे नेगी की मांग पर, जिसमें आयात-निर्यात वस्तुओं का दायरा बढ़ाने की मांग की गई थी, जगत सिंह नेगी ने आश्वासन दिया कि वे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के समक्ष यह प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे. ताकि विदेश मंत्रालय द्वारा चीन सरकार को इन विषयों पर अवगत करवाया जा सके.

राजस्व मंत्री ने कहा, "शिपकी-ला से सीमा पार व्यापार आरंभ होने से सीमावर्ती क्षेत्रों के लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा और स्थानीय युवाओं को रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे".

जनजातीय विकास मंत्री ने स्थानीय लोगों को आश्वासन दिया कि वर्तमान प्रदेश सरकार सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है और इस दिशा में निरंतर कार्य कर रही है. ताकि दुर्गम क्षेत्र में रहने वाले लोगों को मूलभूत सुविधाओं से वंचित न रहना पड़े. वहीं, नमज्ञा की प्रधान अंजलि नेगी ने मंत्री को अपने क्षेत्र की समस्याओं से अवगत कराया. इस दौरान राजस्व मंत्री ने स्थानीय लोगों की जन समस्याएं सुनी और उनका मौके पर ही त्वरित निवारण भी किया.

कैबिनेट मंत्री के ग्राम पंचायत नमज्ञा पहुंचने पर नमज्ञा, टाशीगंग महिला मंडलों ने किनौरी लोक नृत्य प्रस्तुत किया. कैबिनेट मंत्री ने सांस्कृतिक प्रस्तुति प्रस्तुत करने वाले महिला मंडलों को 25-25 हजार रुपए की राशि प्रदान की. उपायुक्त किन्नौर डॉ अमित कुमार शर्मा ने भारतीय सेना, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल, कस्टम व रेखांकित अंतरराष्ट्रीय ट्रेड अधिकारियों का उनके सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया.

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Last Updated : August 1, 2026 at 10:28 PM IST

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