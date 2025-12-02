ETV Bharat / state

कुल्लू में इतने मकान चढ़े बरसात की भेंट, कब मिलेगी प्रभावितों को राहत राशि? राजस्व मंत्री ने दी जानकारी

इस साल आई आपदा में बंजार विधानसभा के तहत सबसे ज्यादा मकानों को हुआ नुकसान हुआ है.

Damage House in Kullu Disaster 2025
कुल्लू में क्षतिग्रस्त मकान (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : December 2, 2025 at 2:56 PM IST

कुल्लू: हिमाचल प्रदेश में इस साल आई आपदा में हजारों मकान नष्ट हो गए. इस साल लैंडस्लाइड, बादल फटने और फ्लैश फ्लड के चलते कई परिवारों के आशियाने आपदा की भेंट चढ़ गए. जिला कुल्लू भी आपदा की मार से अछूता नहीं रहा है. हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र में जिला कुल्लू के बंजार विधानसभा के विधायक सुरेंद्र शौरी ने राजस्व मंत्री से आपदा के समय जिला कुल्लू में प्रभावित मकानों के बारे में सवाल किया. जिसके जवाब में राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने विधानसभा में बताया कि इस साल आई आपदा में जिला कुल्लू में 647 मकान पूरी तरह से और 1549 मकान आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं.

कुल्लू जिले में आपदा में क्षतिग्रस्त मकान

  • मनाली विधानसभा में 11 मकान पूर्ण रूप से और 11 मकान आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं.
  • कुल्लू विधानसभा में 101 मकान पूर्ण रूप से और 333 मकान आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं.
  • बंजार विधानसभा में 415 मकान पूर्ण रूप से और 812 मकान आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं.
  • आनी विधानसभा में 120 मकान पूर्ण रूप से और 393 मकान आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं.

"इन सभी प्रभावितों के लिए अब तक राज्य आपदा मोचन निधि व राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि से 1 करोड़ 13 लाख 12 हजार 500 रुपए और विशेष राहत पैकेज के तहत 6 करोड़ 2 लाख 22 हजार 500 रुपए स्वीकृत की जा चुकी है. इसके अलावा अन्य सहायता के तौर पर 1580 तिरपाल, 196 शेल्टर किट और 738 राशन किट स्वीकृत की गई हैं." - जगत सिंह नेगी, राजस्व मंत्री

प्रदेशभर के लिए विशेष राहत पैकेज जारी

राजस्व मंत्री ने बताया कि प्रदेश सरकार ने साल 2025 में मानसून के दौरान आई आपदा से प्रभावित परिवारों को राहत प्रदान करने के लिए 14 अगस्त 2025 को मंडी जिले के लिए विशेष राहत पैकेज जारी किया था. इसके बार प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में हुई भारी क्षति को देखते हुए राज्य सरकार ने 29 अक्टूबर को विशेष राहत पैकेज को पूरे प्रदेश में लागू किया था. इसके अलावा जिन प्रभावित परिवारों के मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं और रहने योग्य नहीं हैं, उन्हें ग्रामीण क्षेत्र के लिए 5 हजार रुपए व शहरी क्षेत्र के लिए 10 हजार रुपए मासिक किराया प्रदान करने हेतु अधिसूचना जारी की गई है. वर्तमान में विशेष राहत पैकेज में निहित मापदंडों व प्रावधानों और भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदंडों के मुताबिक जिला कुल्लू में आपदा प्रभावित परिवारों के लिए राहत राशि स्वीकृत की जा रही है.

संपादक की पसंद

