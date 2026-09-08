हिमाचल में 3 साल में कितने आपदा प्रभावितों को मिला मुआवजा? कौन से जिले में सबसे ज्यादा प्रभावित?
हिमाचल में 3 साल में प्राकृतिक आपदा से प्रभावित लोगों के लिए प्रदेश सरकार ने विशेष राहत पैकेज के तहत जारी की मुआवजा राशि.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : September 8, 2026 at 2:25 PM IST|
Updated : September 8, 2026 at 2:44 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश में बीते तीन सालों में प्रदेश में प्राकृतिक आपदा से प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों को प्रदेश सरकार द्वारा विशेष राहत पैकेज के तहत अपने कोष से कुल 380 करोड़ 88 लाख 21 हजार रुपए की मुआवजा राशि प्रदान की गई है. वहीं, प्रदेश में तीन साल में प्राकृतिक आपदा से प्रभावित हुए 7,180 व्यक्तियों/परिवारों को सरकार द्वारा मंजूर मुआवजा या सहायता राशि अभी तक नहीं दी गई है. ये जानकारी राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी द्वारा विधानसभा में करसोग विधायक दीप राज के पूछे गए सवाल के जवाब में दी गई.
2023-24 में इतने करोड़ की मुआवजा राशि जारी
राजस्व मंत्री ने बताया कि वित्त वर्ष 2023-24 में प्राकृतिक आपदा से प्रदेशभर में 31,410 व्यक्ति प्रभावित हुए, जिनके लिए सरकार द्वारा विशेष राहत पैकेज के तहत 2,69,87,66,357 रुपए की राशि जारी की गई. जिलावार अगर देखें तो बिलासपुर में 926 लोग प्रभावित हुए, जिनके लिए 5,50,47,500 रुपए की धनराशि जारी की. चंबा में 1621 लोगों के लिए 11,33,61,560 रुपए की सहायता राशि, हमीरपुर में 1792 लोगों के लिए 9,88,82,000 रुपए, कांगड़ा में 4483 लोगों के लिए 38,46,45,300 रुपए, किन्नौर में 775 लोगों के लिए 3,20,25,630 रुपए, कुल्लू में 5069 लोगों के लिए 48,64,21,723 रुपए, लाहौल-स्पीति में 679 लोगों के लिए 63,96,822 रुपए, मंडी में 7971 लोगों के लिए 77,79,86,475 रुपए, शिमला में 2160 लोगों के लिए 38,04,09,508 रुपए, सिरमौर में 2069 लोगों के लिए 11,80,85,149 रुपए, सोलन में 3018 लोगों के लिए 19,66,85,690 रुपए और ऊना में 847 लोगों के लिए 4,88,19,000 रुपए की धनराशि जारी की गई.
आपदा प्रभावितों के लिए जारी मुआवजा राशि
(वित्त वर्ष 2023-24)
|जिला
|प्रभावित व्यक्ति
|विशेष राहत पैकेज (₹)
|बिलासपुर
|926
|5,50,47,500
|चंबा
|1,621
|11,33,61,560
|हमीरपुर
|1,792
|9,88,82,000
|कांगड़ा
|4,483
|38,46,45,300
|किन्नौर
|775
|3,20,25,630
|कुल्लू
|5,069
|48,64,21,723
|लाहौल-स्पीति
|679
|63,96,822
|मंडी
|7,971
|77,79,86,475
|शिमला
|2,160
|38,04,09,508
|सिरमौर
|2,069
|11,80,85,149
|सोलन
|3,018
|19,66,85,690
|ऊना
|847
|4,88,19,000
|कुल
|31,410
|2,69,87,66,357
वित्त वर्ष 2024-25 में में 2670 लोग हुए प्रभावित
राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने बताया कि वित्त वर्ष 2024-25 में हिमाचल में प्राकृतिक आपदा से 2670 लोग प्रभावित हुए, जिन्हें 3,90,70,000 रुपए की मुआवजा राशि जारी की गई. इस दौरान प्राकृतिक आपदा से सिर्फ तीन जिले प्रभावित हुए थे. कुल्लू जिले में 416 प्रभावितों के लिए 2,43,55,000 रुपए की धनराशि जारी की गई है, जबकि मंडी में 1696 प्रभावितों के लिए 10,60,000 रुपए और शिमला में 558 प्रभावितों के लिए 1,36,55,000 रुपए की मुआवजा राशि विशेष राहत पैकेज के तहत जारी की गई.
आपदा प्रभावितों के लिए जारी मुआवजा राशि
(वित्त वर्ष 2024-25)
|जिला
|प्रभावित व्यक्ति
|विशेष राहत पैकेज (₹)
|कुल्लू
|416
|2,43,55,000
|मंडी
|1,696
|10,60,000
|शिमला
|558
|1,36,55,000
|कुल
|2,670
|3,90,70,000
आपदा प्रभावितों के लिए विशेष राहत पैकेज जारी
विधानसभा में राजस्व मंत्री ने बताया कि वित्त वर्ष 2025-26 में प्राकृतिक आपदा के चलते प्रदेश में 28504 लोग प्रभावित हुए, जिनके लिए सरकार ने 1,06,58,75,664 रुपए का विशेष राहत पैकेज जारी किया. इसके तहत बिलासपुर में 1331 प्रभावित लोगों के लिए 4,45,02,500 रुपए, चंबा में 2655 लोगों के लिए 14,43,92,000 रुपए, हमीरपुर में 1554 लोगों के लिए 4,59,95,034 रुपए, कांगड़ा में 3670 लोगों के लिए 62,10,000 लाख, कुल्लू में 4703 लोगों के लिए 26,32,23,630 रुपए, लाहौल-स्पीति में 344 लोगों के लिए 32,42,500 लाख, मंडी में 9302 लोगों के लिए 31,98,52,500 रुपए, शिमला में 1006 लोगों के लिए 10,02,83,000 रुपए, सिरमौर में 1248 लोगों के लिए 3,00,94,500 रुपए, सोलन में 1098 लोगों के लिए 3,85,23,000 रुपए और ऊना में 1593 लोगों के लिए 6,95,57,000 रुपए रुपए की मुआवजा राशि जारी की गई.
आपदा प्रभावितों के लिए जारी मुआवजा राशि
(वित्त वर्ष 2025-26)
|जिला
|प्रभावित व्यक्ति
|विशेष राहत पैकेज (₹)
|बिलासपुर
|1,331
|4,45,02,500
|चंबा
|2,655
|14,43,92,000
|हमीरपुर
|1,554
|4,59,95,034
|कांगड़ा
|3,670
|62,10,000
|कुल्लू
|4,703
|26,32,23,630
|लाहौल-स्पीति
|344
|32,42,500
|मंडी
|9,302
|31,98,52,500
|शिमला
|1,006
|10,02,83,000
|सिरमौर
|1,248
|3,00,94,500
|सोलन
|1,098
|3,85,23,000
|ऊना
|1,593
|6,95,57,000
|कुल
|28,504
|1,06,58,75,664
बिलासपुर में प्राकृतिक आपदा का कहर
वहीं, इस साल यानी वित्त वर्ष 2026-27 में 1 अगस्त 2026 तक बिलासपुर जिले में आपदा से लोग प्रभावित हुए हैं. राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने बताया कि इस साल अब तक बिलासपुर जिले में 416 लोग प्राकृतिक आपदा से प्रभावित हुए हैं, जिनके लिए प्रदेश सरकार ने विशेष राहत पैकेज के तहत 51,55,000 लाख रुपए की मुआवजा राशि जारी की है.
|आपदा प्रभावितों को नहीं मिला मुआवजा
|जिला
|लंबित मामले
|बिलासपुर
|133
|चंबा
|110
|हमीरपुर
|43
|कांगड़ा
|11
|किन्नौर
|64
|कुल्लू
|3078
|लाहौल-स्पीति
|1667
|मंडी
|10
|शिमला
|230
|सिरमौर
|605
|सोलन
|996
|ऊना
|233
|कुल
|7180
इतने आपदा प्रभावितों को नहीं मिला मुआवजा
राजस्व मंत्री की दी जानकारी के मुताबिक प्रदेश में बीते तीन सालों में प्राकृतिक आपदा के दौरान प्रभावित 7180 व्यक्ति/परिवारों को मुआवजा या सहायता राशि प्रदान नहीं की गई है. जिलावार अगर देखें तो बिलासपुर में लंबित मामलों की संख्या 133 है, जबकि चंबा में 110, हमीरपुर में 43, कांगड़ा में 11, किन्नौर में 64, कुल्लू में 3078, लाहौल-स्पीति में 1667, मंडी में 10, शिमला में 230, सिरमौर में 605, सोलन में 996 और ऊना में 233 मामले लंबित हैं.