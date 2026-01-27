ETV Bharat / state

विधानसभा का बजट सत्र : मंत्री हेमंत मीणा बोले-सदन में कांग्रेस के हमलों का पूरी रणनीति के साथ जवाब देगा सत्ता पक्ष

राजस्व मंत्री मीणा ने कहा कि विपक्ष सदन में भले कितना हंगामा करें, लेकिन सत्ता पक्ष मजबूती से तथ्यात्मक आंकड़ों के साथ जवाब देगा.

Minister Meena and BJP officials speaking to the media in Jaipur.
जयपुर में मीडिया से बात करते मंत्री मीणा व भाजपा पदाधिकारी (ETV Bharat Jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 27, 2026 at 3:14 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर : राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो गई. कांग्रेस का हमलावर रुख देखकर सत्ता पक्ष ने तथ्यात्मक आंकड़ों के साथ जवाबी हमले की तैयारी कर ली. भाजपा मुख्यालय में मंगलवार को कार्यकर्ताओं की सुनवाई के बाद राजस्व मंत्री हेमंत मीणा ने मीडिया से कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में भाजपा विधायक दल की बैठक होगी. इसमें कांग्रेस की रणनीति का जवाब पूरी तैयारी और ठोस कार्ययोजना के साथ दिया जाएगा. भाजपा विधायक सरकार के माध्यम से हर विभाग में मजबूती से तैयारी कर विधानसभा में कांग्रेस का काउंटर करेंगे.

कांग्रेस की मंशा सदन बाधित करने की: राजस्व मंत्री हेमंत मीणा ने कहा कि कांग्रेस लगातार सदन को बाधित करने की मंशा से काम करती रही है. पिछले सत्रों में देखा कि सुनियोजित रणनीति के तहत सदन नहीं चलने दिया गया. एक्शन का रिएक्शन होता है. विपक्ष के लोग धमाल का प्रयास करते हैं. कांग्रेस के एक्शन पर भाजपा विधायकों ने रिएक्शन किया, यदि कहीं थोड़े बहुत अवरोध होते हैं तो मुख्यमंत्री के नेतृत्व में समाधान किया जाता है. मीणा ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष बहुत सीनियर हैं. वे सदन को सुचारू रूप से चलाने का पूरा प्रयास करते हैं, लेकिन कांग्रेस भ्रम फैलाने की कोशिश करती है. कांग्रेस की मंशा हमेशा विवाद पैदा कर सदन की कार्यवाही रोकने की रही है. बीते दो वर्षों में राज्य सरकार और भाजपा के जरिए प्रदेश के विकास कार्य विधानसभा में मजबूती से रखेंगे. कांग्रेस के पिछले कार्यकाल में किए कथित कृत्यों और कमियों को भी उजागर किया जाएगा.

राजस्व मंत्री हेमंत मीणा बोले... (ETV Bharat Jaipur)

पढ़ें:Rajasthan Budget 2026 : कल से शुरू होने वाले बजट सत्र से पहले आज बुलाई सर्वदलीय बैठक, जानें क्यों

वसुंधरा सर्वमान्य नेता: पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के हालिया बयानों पर मीणा ने कहा कि इस विषय में उनकी पार्टी के सर्वमान्य नेता ने जो कहा है, वह बहुत सोच-समझकर कहा है. उन्होंने स्पष्ट किया कि विधानसभा में ऐसा कुछ नहीं है, जिसे लेकर अनावश्यक विवाद खड़ा किया जाए. भाजपा सरकार बजट सत्र में पूरी तैयारी के साथ उतरेगी. कांग्रेस के हमलों का जवाब तथ्यों, विकास कार्यों और जनहित के मुद्दों के साथ दिया जाएगा. सरकार का फोकस सदन को सुचारू रूप से चलाने, जनता की समस्याओं के समाधान और प्रदेश के विकास को आगे बढ़ाने पर रहेगा.

35 से 40 परिवेदना आई: मंत्री मीणा ने कहा कि प्रदेश कार्यालय और भाजपा की नियमित सुनवाई के जरिए आमजन की समस्याओं को गंभीरता से सुना जा रहा है. उनके समाधान के लिए त्वरित कदम उठाए जा रहे हैं. 35 से 40 परिवेदना आई. इनमें प्रदेश कार्यालय स्तर पर ही कई मामलों का निस्तारण किया जा रहा है. राजस्व विभाग के मंत्री होने के नाते मीणा ने कहा कि जनसुनवाई में राजस्व विभाग से संबंधित कई मामले सामने आए. शिक्षा, पंचायत राज और अन्य विभागों से जुड़े प्रकरण भी आए हैं. राजस्व से संबंधित मामलों में उन्होंने अधिकारियों से तत्काल बातचीत कर समाधान का प्रयास किया, जो मामले अन्य विभागों से संबंधित थे, उन्हें कार्रवाई के लिए संबंधित मंत्रियों को भेजा.

पढ़ें:पलाड़ा दौरे पर मंत्री राज्यवर्धन सिंह ने बजट को लेकर दिए बड़े संकेत, कांग्रेस पर साधा निशाना

TAGGED:

BUDGET SESSION OF ASSEMBLY
REVENUE MINISTER HEMANT MEENA
BJP LEGISLATIVE PARTY MEETING SOON
CONGRESS INTENDS TO DISRUPT HOUSE
LEGISLATIVE ASSEMBLY BUDGET SESSION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.