ETV Bharat / state

राजस्व निरीक्षक विभागीय परीक्षा 2024 में पेपर लीक का मामला, EOW और एसीबी ने 3000 पेज का चालान किया पेश

EOW और एसीबी ने पकड़े गए दोनों आरोपियों के खिलाफ धारा 420, 467 सहित विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की थी. राजस्व निरीक्षक विभागीय परीक्षा 7 जनवरी 2024 को होनी थी, उसके पूर्व ही 6 जनवरी को आरोपियों ने चुनिंदा उम्मीदवारों से पैसे लेकर प्रश्न पत्र लीक कर दिए थे.

रायपुर: छत्तीसगढ़ राजस्व निरीक्षक विभागीय परीक्षा 2024 में पेपर लीक मामले में बड़ी अपडेट सामने आई है. ईओडब्ल्यू एसीबी ने मंगलवार को 3000 पेज का प्रथम चालान कोर्ट में 2 आरोपियों के खिलाफ पेश किया है. जिसमें आरोपी वीरेंद्र जाटव और हेमंत कुमार कौशिक शामिल हैं. ईओडब्ल्यू और एसीबी ने दोनों आरोपियों को 20 दिसंबर 2025 को गिरफ्तार किया था.

राजस्व निरीक्षक विभागीय परीक्षा 2024 पेपर लीक मामला

EOW और एसीबी के मुताबिक राजस्व निरीक्षक विभागीय परीक्षा 2024 पेपर लीक मामले में 100 से अधिक अभ्यर्थियों को प्रश्न पत्र प्राप्त होने की पुष्टि जांच के दौरान हुई. मामले में डिजिटल साक्ष्य प्राप्त किए गए. विभिन्न माध्यमों से पटवारी अभ्यर्थियों तक प्रश्न पत्र पहुंचाने और राशि प्राप्त करने की पुष्टि भी हुई. अलग-अलग जिलों के अभ्यर्थियों को रायपुर में विभिन्न होटल फार्म हाउस और रिसॉर्ट में बुलाकर प्रश्न पत्र उपलब्ध कराए गए थे. प्रश्न पढ़कर नोट कराने के बाद परीक्षा से पूर्व लिखे प्रश्न जलाने के लिए कहा गया था. इस काम में आरोपियों ने अपने रिश्तेदारों को भी शामिल किया था. जो अलग-अलग होटल फार्म हाउस और रिजॉर्ट में जाकर अभ्यर्थियों को प्रश्न नोट कराने की प्रक्रिया में शामिल थे.

जांच में अभ्यर्थियों के अंक और उत्तर पैटर्न में समानता पाई गई. जिससे एक समान उत्तर कुंजी के आधार पर तैयारी के संकेत मिले हैं. सीडीआर विश्लेषण में परीक्षा से पूर्व रात्रि 6 जनवरी 2024 को अभ्यार्थियों एवं आरोपियों की एक ही लोकेशन में उपस्थित होना पाया गया. जिससे परीक्षा के पूर्व विभिन्न स्थानों पर जाकर प्रश्न सामग्री उपलब्ध कराई जाने की पुष्टि हुई थी.

राजस्व निरीक्षक विभागीय परीक्षा 2024 में पेपर लीक मामला (ETV Bharat)



आरोपियों के खिलाफ डिजिटल सबूत मिले

राजस्व निरीक्षक विभागीय परीक्षा 2024, 7 जनवरी 2024 को आयोजित होना था. आरोपी वीरेंद्र जाटव ने वरिष्ठ अधिकारी के आवास पर प्रश्न पत्र टाइप किया, लेकिन परीक्षा आयोजन के पूर्व ही आरोपियों के द्वारा प्रश्न पत्र लीक कर चुनिंदा उम्मीदवारो प्रश्न पत्र बांटा गया. इसके एवज में पैसा वसूल किए गए. EOW और एसीबी की विवेचना के दौरान उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर पूछताछ में यह बात सामने आई है, कि 100 से अधिक अभ्यर्थियों को प्रश्न पत्र बांटा गया था. मामले में आरोपियों के खिलाफ डिजिटल सबूत भी प्राप्त हुए हैं. जिससे यह स्पष्ट हुआ है कि आरोपियों द्वारा विभिन्न माध्यमों से पटवारी अभ्यर्थियों तक प्रश्न पत्र पहुंचाया गया और उसके बदले में राशि प्राप्त की गई.

राजस्व निरीक्षक विभागीय परीक्षा 2024 में पेपर लीक मामला (ETV Bharat)

एसीबी का गौरेला राजस्व निरीक्षक के दफ्तर पर छापा, एक गिरफ्तार दूसरा फरार

ACB दफ्तर में फरार राजस्व निरीक्षक ने किया सरेंडर, किसान से मांगी थी रिश्वत

छत्तीसगढ़ विधानसभा में गूंजा राजस्व निरीक्षक परीक्षा घोटाला, विपक्ष ने की सीबीआई जांच की मांग, बीजेपी विधायक ने सरकार को घेरा