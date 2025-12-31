रायबरेली में कानूनगो 5 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार, जमीन पैमाइश के नाम पर वसूली पड़ गई भारी
लखनऊ से आई एंटी करप्शन की टीम ने जाल बिछाकर कानूनगो को पकड़ा, सीधा थाने लेकर पहुंची और दर्ज कराया केस
रायबरेली: उत्तर प्रदेश के सरकारी विभागों में रिश्वतखोरी रुकने का नाम नहीं ले रही है. सबसे अधिक राजस्व विभाग के कर्मचारी रिश्वत लेते पकड़े जा रहे हैं, इसके बावजूद कमी नहीं आ रही है. इसी कड़ी में बुधवार को एंटी करप्शन टीम ने एक कानूनगो को रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा है. भ्रष्टाचार के खिलाफ एंटी करप्शन द्वारा कार्रवाई से राजस्व विभाग में हड़कंप मचा हुआ है.
एंटी करप्शन टीम ने लालगंज तहसील में तैनात कानूनगो गंभीर सिंह को जमीन पैमाइस के नाम पर 5000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ एंटी करप्शन की टीम ने जाल बिछाकर गिरफ्तार किया है. एंटी करप्शन टीम कानूनगो को लेकर गुरबख्शगंज थाना पहुंची, जहां आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है.
इस मामले में लालगंज क्षेत्राधिकारी अमित सिंह ने बताया कि लखनऊ से आई एंटी करप्शन टीम ने लालगंज तहसील में तैनात राही ब्लॉक निवासी कानूनगो गंभीर सिंह को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है. टीम कानूनगो को गुरबख्शगंज थाने में पूछताछ के लिये ले गई. एक महिला से जमीन की पैमाइश के लिए कानूनगो ने 5 हजार रुपये की रिश्वत मांगी थी.
पीड़ित महिला ने एंटी करप्शन टीम से शिकायत की थी. इसके बाद बुधवार को लखनऊ से पहुंची एंटी करप्शन की टीम ने जाल बिछाया और महिला को केमिकल लगे रुपये देकर कानूनगो के पास भेजा. कानूनगो गंभीर सिंह ने जैसे ही महिला से रिश्वत के 5 हजार रुपये लिए, वैसे ही पास में मौजूद एंटी करप्शन की टीम ने दबोच लिया. कानूनगो अपने आपको छुड़ाने की कोशिश की लेकिन एक भी नहीं चली.
