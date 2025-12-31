ETV Bharat / state

रायबरेली में कानूनगो 5 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार, जमीन पैमाइश के नाम पर वसूली पड़ गई भारी

लखनऊ से आई एंटी करप्शन की टीम ने जाल बिछाकर कानूनगो को पकड़ा, सीधा थाने लेकर पहुंची और दर्ज कराया केस

रायबरेली में रिश्वतखोर कानूनगो गिरफ्तार.
रायबरेली में रिश्वतखोर कानूनगो गिरफ्तार. (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 31, 2025 at 8:58 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रायबरेली: उत्तर प्रदेश के सरकारी विभागों में रिश्वतखोरी रुकने का नाम नहीं ले रही है. सबसे अधिक राजस्व विभाग के कर्मचारी रिश्वत लेते पकड़े जा रहे हैं, इसके बावजूद कमी नहीं आ रही है. इसी कड़ी में बुधवार को एंटी करप्शन टीम ने एक कानूनगो को रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा है. भ्रष्टाचार के खिलाफ एंटी करप्शन द्वारा कार्रवाई से राजस्व विभाग में हड़कंप मचा हुआ है.

एंटी करप्शन टीम ने लालगंज तहसील में तैनात कानूनगो गंभीर सिंह को जमीन पैमाइस के नाम पर 5000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ एंटी करप्शन की टीम ने जाल बिछाकर गिरफ्तार किया है. एंटी करप्शन टीम कानूनगो को लेकर गुरबख्शगंज थाना पहुंची, जहां आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है.

इस मामले में लालगंज क्षेत्राधिकारी अमित सिंह ने बताया कि लखनऊ से आई एंटी करप्शन टीम ने लालगंज तहसील में तैनात राही ब्लॉक निवासी कानूनगो गंभीर सिंह को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है. टीम कानूनगो को गुरबख्शगंज थाने में पूछताछ के लिये ले गई. एक महिला से जमीन की पैमाइश के लिए कानूनगो ने 5 हजार रुपये की रिश्वत मांगी थी.

पीड़ित महिला ने एंटी करप्शन टीम से शिकायत की थी. इसके बाद बुधवार को लखनऊ से पहुंची एंटी करप्शन की टीम ने जाल बिछाया और महिला को केमिकल लगे रुपये देकर कानूनगो के पास भेजा. कानूनगो गंभीर सिंह ने जैसे ही महिला से रिश्वत के 5 हजार रुपये लिए, वैसे ही पास में मौजूद एंटी करप्शन की टीम ने दबोच लिया. कानूनगो अपने आपको छुड़ाने की कोशिश की लेकिन एक भी नहीं चली.

इसे भी पढ़ें- CBI ने CGST झांसी कार्यालय में 70 लाख की रिश्वतखोरी पकड़ी; डिप्टी कमिश्नर और 2 अधीक्षक सहित 5 गिरफ्तार, कैश-जेवर भी मिले

TAGGED:

KANUNGO ARRESTED RAEBARELI
BRIBED REVENUE INSPECTOR ARREST
ANTI CORRUPTION CAUGHT KANUNGO
रायबरेली में रिश्वतखोरी
RAEBARELI NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.