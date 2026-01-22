लखीमपुर खीरी में कानूनगो गिरफ्तार, 5 हजार की रिश्वत लेते एंटी करप्शन टीम ने रंगे हाथों पकड़ा
तहसीलदार अरुण कुमार ने बताया कि मामले की जानकारी उच्च अधिकारियों को दे दी गई है.
लखीमपुर खीरी : जिले में एंटी करप्शन टीम ने गुरुवार को मोहम्मदी तहसील में कानूनगो को पांच हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है. आरोप है कि कानूनगो ने खेत की नपाई कराने के नाम पर रिश्वत मांग थी. एंटी करप्शन टीम ने यह कार्रवाई एक किसान की शिकायत पर की है.
तहसीलदार अरुण कुमार ने बताया कि कानूनगो भूपेंद्र सिंह को एंटी करप्शन टीम पकड़कर ले गई है. मामले की जानकारी उच्च अधिकारियों को दे दी गई है. मोहम्मदी क्षेत्र के निवासी घनश्याम पाठक का आरोप है कि उसने अपने खेत की नपाई को लेकर तहसील में प्रार्थना पत्र दिया था, जिसे संबंधित कानूनगो भूपेंद्र सिंह को अग्रसारित किया गया था. पीड़ित आरोप है कि पीड़ित ने बार-बार पैमाइश की मांग की तो कानूनगो ने ₹5000 की रिश्वत की मांग कर दी.
पीड़ित का आरोप है कि उसने रिश्वत देने से साफ इनकार कर दिया, इसके बावजूद भी खेत की नपाई नहीं की गई. उसे कई दिनों तक तहसील के चक्कर लगवाए गए. जिसके बाद पीड़ित ने पूरे मामले की शिकायत एंटी करप्शन विभाग से कर दी.
शिकायत को गंभीरता से लेते हुए एंटी करप्शन टीम ने जाल बिछाया और गुरुवार को कानूनगो को रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ लिया. पीड़िता ने बताया कि तय योजना के अनुसार, वह कानूनगो को ₹5000 नकद देने पहुंचा था, जैसे ही कानूनगो ने रिश्वत की रकम ली, पहले से मौजूद एंटी करप्शन टीम ने उसे मौके पर ही पकड़ लिया.
एंटी करप्शन टीम आरोपी कानूनगो भूपेंद्र सिंह को लेकर अपने साथ मोहम्मदी कोतवाली पहुंची. इसके बाद उसका सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाकर मेडिकल परीक्षण कराया गया. मेडिकल के उपरांत टीम उसे वापस कोतवाली लेकर गई, जहां आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.
