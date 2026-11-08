लखनऊ में 50 हजार की रिश्वत लेते राजस्व निरीक्षक गिरफ्तार, एंटी करप्शन ऑर्गेनाइजेशन की बड़ी कार्रवाई
जमीन का नक्शा दुरुस्तीकरण कराने के नाम पर मांगा जा रहा था एक लाख की घूस
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 8, 2026 at 6:53 AM IST
लखनऊ: दीपावली की पूर्व संध्या पर राजधानी लखनऊ के मोहनलालगंज तहसील में कार्यरत राजस्व निरीक्षक हरेंद्र सिंह को पचास हजार घूस लेते हुए रंगे हाथों धरे गए. भ्रष्टाचार निवारण संगठन (ACO) की टीम ने शनिवार शाम को ये कार्रवाई की. वही इस बात की भनक लगते ही बड़ी संख्या में राजस्व कर्मचारी भी गोसाईगंज थाने पहुंच गए. फिलहाल भ्रष्टाचार निवारण संगठन की ओर से दी गई तहरीर के आधार पर गोसाईगंज थाने में मुकदमा दर्ज किया जा रहा. एसीओ की अचानक इस कार्रवाई से मोहनलालगंज तहसील में हड़कंप मच गया.
दरअसल मोहनलालगंज तहसील के राजस्व ग्राम घुसकर मजरा हुसैनपुर निवासी ललित यादव की मां प्रेमलता के नाम घुसकर गांव में जमीन है. पीड़ित ललित यादव अपने मां के नाम की जमीन का नक्शा दुरुस्तीकरण कराने के लिए कानूनगो से बातचीत की थी. इस काम के बदले कानूनगो पहले ही 20 हजार रुपये ले चुका था. इसके बाद एक लाख रुपये और मांगे जा रहे थे. लगातार मांग से परेशान होकर पीड़ित ने एंटी करप्शन टीम से शिकायत की.
ललित यादव की शिकायत के बाद ही एसीओ की टीम ने जाल बिछाकर शनिवार को कानूनगो को अमेठी के मुंशीगंज स्थित एक खाद की दुकान पर बुलाया. पीड़ित के 50 हजार रुपये देते ही आसपास मौजूद टीम के सदस्यों ने कानूनगो को पकड़ लिया. बताया जा रहा है कि शनिवार को तहसील दिवस के कारण कानूनगो दोपहर करीब 2 बजे तक तहसील में था. वहां से निकलकर वह रुपये लेने मुंशीगंज पहुंचा था, जहां टीम ने उन्हें दबोच लिया. टीम ने मौके से रुपये बरामद कर कार्रवाई शुरू कर दी है.
एंटी करप्शन ऑर्गेनाइजेशन के निरीक्षक टीपी वर्मा ने बताया कि ललित यादव ने राजस्व कर्मचारी हरेंद्र सिंह पर नक्शा दुरुस्तीकरण कराने के नाम पर घूस मांगने का आरोप लगाया था. जिसकी जांच एंटी करप्शन टीम द्वारा की गई. मामला सही पाए जाने पर टीम बनाकर राजस्व कर्मचारी हरेंद्र सिंह को पकड़ने के लिए जाल बिछाया गया. जैसे ही ललित यादव ने हरेंद्र सिंह को रुपए दिए वैसे ही एंटी करप्शन टीम ने छापा मारकर उसको हिरासत में ले लिया. गोसाईगंज थाने में तहरीर दी गई है मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है.
यह भी पढ़ें:रायबरेली: ऑनलाइन गेमिंग में हारे रुपये, चुकाने के लिए दोस्त की हत्या, आरोपी गिरफ्तार