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लखनऊ में 50 हजार की रिश्वत लेते राजस्व निरीक्षक गिरफ्तार, एंटी करप्शन ऑर्गेनाइजेशन की बड़ी कार्रवाई

रिश्वतखोर अधिकारी गिरफ्तार ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: दीपावली की पूर्व संध्या पर राजधानी लखनऊ के मोहनलालगंज तहसील में कार्यरत राजस्व निरीक्षक हरेंद्र सिंह को पचास हजार घूस लेते हुए रंगे हाथों धरे गए. भ्रष्टाचार निवारण संगठन (ACO) की टीम ने शनिवार शाम को ये कार्रवाई की. वही इस बात की भनक लगते ही बड़ी संख्या में राजस्व कर्मचारी भी गोसाईगंज थाने पहुंच गए. फिलहाल भ्रष्टाचार निवारण संगठन की ओर से दी गई तहरीर के आधार पर गोसाईगंज थाने में मुकदमा दर्ज किया जा रहा. एसीओ की अचानक इस कार्रवाई से मोहनलालगंज तहसील में हड़कंप मच गया.

दरअसल मोहनलालगंज तहसील के राजस्व ग्राम घुसकर मजरा हुसैनपुर निवासी ललित यादव की मां प्रेमलता के नाम घुसकर गांव में जमीन है. पीड़ित ललित यादव अपने मां के नाम की जमीन का नक्शा दुरुस्तीकरण कराने के लिए कानूनगो से बातचीत की थी. इस काम के बदले कानूनगो पहले ही 20 हजार रुपये ले चुका था. इसके बाद एक लाख रुपये और मांगे जा रहे थे. लगातार मांग से परेशान होकर पीड़ित ने एंटी करप्शन टीम से शिकायत की.