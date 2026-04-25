महोबा में 5 हजार की घूस लेते कानूनगो गिरफ्तार; नक्शा ठीक करने के लिए मांगी थी रिश्वत
कबरई थाना प्रभारी सत्येंद्र सिंह भदौरिया ने बताया कि एंटी करप्शन टीम की ओर से कानूनगो ओमप्रकाश निगम को गिरफ्तार किया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 25, 2026 at 8:45 AM IST|
Updated : April 25, 2026 at 9:14 AM IST
महोबा: एंटी करप्शन टीम ने सदर तहसील में तैनात राजस्व निरीक्षक (कानूनगो) को नक्शा दुरुस्तीकरण के नाम पर 5 हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है. कार्रवाई के बाद राजस्व विभाग में हड़कंप मच गया. यह कार्रवाई शहर कोतवाली क्षेत्र के कानपुर-सागर हाईवे स्थित ढाबे के पास की गई.
कबरई थाना प्रभारी सत्येंद्र सिंह भदौरिया ने बताया कि एंटी करप्शन टीम की ओर से कानूनगो ओमप्रकाश निगम को 5 हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया है. टीम द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर थाना कबरई में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है. आरोपी को हिरासत में लेकर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है. मामले की जांच एंटी करप्शन टीम द्वारा की जा रही है.
पीड़ित किसान ने की थी शिकायत: जानकारी के मुताबिक, खन्ना थाना क्षेत्र के छानी कला गांव निवासी मानवेंद्र सिंह उर्फ संदीप ने जिलाधिकारी न्यायालय में जमीन की नाप और नक्शा दुरुस्तीकरण के लिए वाद दाखिल किया था.
मामले की फाइल संबंधित कानूनगो ओमप्रकाश निगम के पास पहुंची. आरोप है कि कानूनगो ने फाइल पर हस्ताक्षर करने के नाम पर 10 हजार रुपए की मांग की. पीड़ित किसान मानवेंद्र सिंह ने इसकी शिकायत एंटी करप्शन टीम बांदा से की.
रंगे हाथ हुई गिरफ्तारी: शिकायतकर्ता मानवेंद्र सिंह ने बताया कि नक्शा दुरुस्तीकरण के लिए कानूनगो ने पहले 10 हजार रुपए मांगे थे. परेशान होकर उन्होंने एंटी करप्शन टीम से शिकायत की. टीम के निर्देश पर शिकायतकर्ता ने सौदेबाजी करके रकम 5 हजार रुपए तय कर ली.
शुक्रवार को तय योजना के तहत शिकायतकर्ता ने आरोपी को ढाबे के पास बुलाया और रुपए दिए. इसी दौरान पहले से घात लगाकर बैठी एंटी करप्शन टीम ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया. आरोपी को कबरई थाने ले जाकर उससे पूछताछ की गई और अग्रिम विधिक कार्रवाई की गई.
10 साल में 17 घूसखोर गिरफ्तार: वर्ष 2016 से लेकर अब तक महोबा जिले में 17 अधिकारी और कर्मचारी रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़े जा चुके हैं. सबसे पहला मामला 10 अगस्त 2016 को सामने आया था, जब विजिलेंस टीम लखनऊ ने तत्कालीन बेसिक शिक्षा अधिकारी रमेश्वर प्रसाद को 50 हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ा था.
इसके बाद 4 अगस्त 2017 को झांसी की एंटी करप्शन टीम ने सिंचाई विभाग के अवर अभियंता धसीटा सिंह को 5 हजार रुपए लेते गिरफ्तार किया. 04 मार्च 2018 को सहायक उद्यान अधिकारी नारायण दोहरे को 12 हजार रुपए, 27 जून 2018 को औषधि निरीक्षक रमेशचंद्र गुप्ता को 45 हजार रुपए और 19 सितंबर 2018 को लेखपाल अखिलेश को 5 हजार रुपए रिश्वत लेते पकड़ा गया था. 20 सितंबर 2018 को विजिलेंस लखनऊ ने आबकारी विभाग के सहायक आयुक्त अरविंद सोनकर को 10 हजार रुपए लेते हुए गिरफ्तार किया था.
फरवरी 2019 में PWD के लिपिक विष्णु सोनी और अप्रैल 2019 में RIS के JE लायक सिंह को 10-10 हजार रुपए की रिश्वत लेते पकड़ा गया. जून 2019 में बिजली विभाग के बिल बाबू श्यामजीत भी 10 हजार रुपए लेते पकड़े गए. वर्ष 2021 में जिला उद्यान अधिकारी श्याम सिंह को 50 हजार रुपए, 8 सितंबर 2022 को DPRO कार्यालय के वरिष्ठ लिपिक वैभव मिश्रा को 15 हजार रुपए की रिश्वत लेते पकड़ा गया. वर्ष 2024 में 15 मार्च को अजमेर बैंक प्रबंधक वैभव खरे को 7 हजार रुपए और 11 जून को लेखपाल देवेंद्र राजपूत को 10 हजार रुपये लेते हुए गिरफ्तार किया गया.
24 दिसंबर 2025 को संग्रह अमीन केके साहू को 10 हजार रुपए और 19 मार्च 2026 को CMO कार्यालय में तैनात परिवार कल्याण परियोजना प्रबंधक जितेश सोनी को 2 लाख रुपए की रिश्वत लेते पकड़ा गया. ताजा मामला कबरई क्षेत्र का है, जहां एंटी करप्शन टीम बांदा ने कानूनगो ओमप्रकाश निगम को 5 हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है.
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