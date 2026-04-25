ETV Bharat / state

महोबा में 5 हजार की घूस लेते कानूनगो गिरफ्तार; नक्शा ठीक करने के लिए मांगी थी रिश्वत

महोबा में 5 हजार की घूस लेते कानूनगो गिरफ्तार. ( Photo Credit: ETV Bharat )

महोबा: एंटी करप्शन टीम ने सदर तहसील में तैनात राजस्व निरीक्षक (कानूनगो) को नक्शा दुरुस्तीकरण के नाम पर 5 हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है. कार्रवाई के बाद राजस्व विभाग में हड़कंप मच गया. यह कार्रवाई शहर कोतवाली क्षेत्र के कानपुर-सागर हाईवे स्थित ढाबे के पास की गई. कबरई थाना प्रभारी सत्येंद्र सिंह भदौरिया ने बताया कि एंटी करप्शन टीम की ओर से कानूनगो ओमप्रकाश निगम को 5 हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया है. टीम द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर थाना कबरई में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है. आरोपी को हिरासत में लेकर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है. मामले की जांच एंटी करप्शन टीम द्वारा की जा रही है. पीड़ित किसान ने की थी शिकायत: जानकारी के मुताबिक, खन्ना थाना क्षेत्र के छानी कला गांव निवासी मानवेंद्र सिंह उर्फ संदीप ने जिलाधिकारी न्यायालय में जमीन की नाप और नक्शा दुरुस्तीकरण के लिए वाद दाखिल किया था. मामले की फाइल संबंधित कानूनगो ओमप्रकाश निगम के पास पहुंची. आरोप है कि कानूनगो ने फाइल पर हस्ताक्षर करने के नाम पर 10 हजार रुपए की मांग की. पीड़ित किसान मानवेंद्र सिंह ने इसकी शिकायत एंटी करप्शन टीम बांदा से की. रंगे हाथ हुई गिरफ्तारी: शिकायतकर्ता मानवेंद्र सिंह ने बताया कि नक्शा दुरुस्तीकरण के लिए कानूनगो ने पहले 10 हजार रुपए मांगे थे. परेशान होकर उन्होंने एंटी करप्शन टीम से शिकायत की. टीम के निर्देश पर शिकायतकर्ता ने सौदेबाजी करके रकम 5 हजार रुपए तय कर ली. शुक्रवार को तय योजना के तहत शिकायतकर्ता ने आरोपी को ढाबे के पास बुलाया और रुपए दिए. इसी दौरान पहले से घात लगाकर बैठी एंटी करप्शन टीम ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया. आरोपी को कबरई थाने ले जाकर उससे पूछताछ की गई और अग्रिम विधिक कार्रवाई की गई.