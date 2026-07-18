ETV Bharat / state

हाथरस में एंटी करप्शन टीम ने रिश्वत लेते राजस्व निरीक्षक को गिरफ्तार किया

हाथरस: सिकंदराराऊ तहसील परिसर में शनिवार को एंटी करप्शन की टीम ने राजस्व निरीक्षक को 20 हजार की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है. मामले के बाद एंटी करप्शन की टीम सिकंदराराऊ कोतवली में राजस्व निरीक्षक से पूछताछ कर रही है.



सीओ सिकंदराराऊ अमित पाठक के अनुसार, धर्मवीर बघेल निवासी गांव हुसैनपुर ने पैमाईश के नाम पर राजस्व निरीक्षक नरेंद्र तिवारी के द्वारा रिश्वत मांगे जाने की शिकायत जिलाधिकारी और एंटी करप्शन टीम से की थी. जिस पर एंटी करप्शन टीम ने जाल बिछा कर शनिवार को राजस्व निरीक्षक नरेंद्र तिवारी को 20 हजार की रिश्वत लेते गिरफ्तार कर लिया.



सीओ अमित पाठक ने बताया कि शिकायतकर्ता से राजस्व निरीक्षक देवेंद्र सिंह तहसील परिसर में रुपए ले ही रहा था, तभी एंटी करप्शन की टीम ने निरीक्षक को दबोच लिया और पुछताछ के बाद आपने साथ ले गई. एंटी करप्शन टीम की करवाई से तहसील परिसर में हड़कंप है.

उत्तर प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है. इसके बावजूद सरकारी कर्मचारियों द्वारा रिश्वत मांगने का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है.

वाराणसी: आज ही एंटी करप्शन टीम ने कैंट थाने पर नियुक्त उर्दू अनुवादक को 20000 रिश्वत लेने के जुर्म में गिरफ्तार किया है. आरोपी के पास से रिश्वत के पैसे भी बरामद हुए हैं. बताया गया कि एंटी करप्शन टीम में लिखित शिकायत दी गई थी. जिसके बाद टीम ने प्लानिंग के तहत छापेमारी कर आरोपी को रंगे हाथ दबोच लिया.

शाहजहांपुर: 1 जुलाई को एंटी करप्शन टीम ने शाहजहांपुर से राजस्व विभाग के लेखपाल योगेश कुमार तिवारी को 10 हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया था. जो खेत की नाप करने के नाम पर एक किसान से 10 हजार की रिश्वत ले रहा था.