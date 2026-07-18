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हाथरस में एंटी करप्शन टीम ने रिश्वत लेते राजस्व निरीक्षक को गिरफ्तार किया

प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार कार्यवाई कर रही है, इसके बावजूद सरकारी कर्मचारियों द्वारा रिश्वत लेने का मामला थम नहीं रहा है.

20 हजार की रिश्वत लेते राजस्व निरीक्षक को गिरफ्तार
20 हजार की रिश्वत लेते राजस्व निरीक्षक को गिरफ्तार (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 18, 2026 at 9:02 PM IST

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हाथरस: सिकंदराराऊ तहसील परिसर में शनिवार को एंटी करप्शन की टीम ने राजस्व निरीक्षक को 20 हजार की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है. मामले के बाद एंटी करप्शन की टीम सिकंदराराऊ कोतवली में राजस्व निरीक्षक से पूछताछ कर रही है.

सीओ सिकंदराराऊ अमित पाठक के अनुसार, धर्मवीर बघेल निवासी गांव हुसैनपुर ने पैमाईश के नाम पर राजस्व निरीक्षक नरेंद्र तिवारी के द्वारा रिश्वत मांगे जाने की शिकायत जिलाधिकारी और एंटी करप्शन टीम से की थी. जिस पर एंटी करप्शन टीम ने जाल बिछा कर शनिवार को राजस्व निरीक्षक नरेंद्र तिवारी को 20 हजार की रिश्वत लेते गिरफ्तार कर लिया.


सीओ अमित पाठक ने बताया कि शिकायतकर्ता से राजस्व निरीक्षक देवेंद्र सिंह तहसील परिसर में रुपए ले ही रहा था, तभी एंटी करप्शन की टीम ने निरीक्षक को दबोच लिया और पुछताछ के बाद आपने साथ ले गई. एंटी करप्शन टीम की करवाई से तहसील परिसर में हड़कंप है.

उत्तर प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है. इसके बावजूद सरकारी कर्मचारियों द्वारा रिश्वत मांगने का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है.

वाराणसी: आज ही एंटी करप्शन टीम ने कैंट थाने पर नियुक्त उर्दू अनुवादक को 20000 रिश्वत लेने के जुर्म में गिरफ्तार किया है. आरोपी के पास से रिश्वत के पैसे भी बरामद हुए हैं. बताया गया कि एंटी करप्शन टीम में लिखित शिकायत दी गई थी. जिसके बाद टीम ने प्लानिंग के तहत छापेमारी कर आरोपी को रंगे हाथ दबोच लिया.

शाहजहांपुर: 1 जुलाई को एंटी करप्शन टीम ने शाहजहांपुर से राजस्व विभाग के लेखपाल योगेश कुमार तिवारी को 10 हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया था. जो खेत की नाप करने के नाम पर एक किसान से 10 हजार की रिश्वत ले रहा था.

मेरठ: 3 जुलाई को एंटी करप्शन टीम ने सिविल लाइन थाना क्षेत्र के जिला विद्यालय निरीक्षक (DIOS) कार्यालय के क्लर्क राजीव सिंघल को 25 हजार की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया था.

शामली: 8 जुलाई को शामली में एंटी करप्शन की टीम ने बड़ी कार्यवाही करते हुए एक किसान से राजस्व निरीक्षक को 6 हज़ार रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया था.

बहराइच: 10 जुलाई को बीज की दुकान का लाइसेंस जारी करने के नाम पर, जिला कृषि अधिकारी कार्यालय में तैनात कनिष्ठ लिपिक युगुल किशोर अवस्थी को, एंटी करप्शन टीम ने घूस लेते पकड़ा था. अचानक हुई इस कार्रवाई से विकास भवन में हड़कंप मच गया था.

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