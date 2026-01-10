ETV Bharat / state

मुंगेर में राजस्व कर्मचारी निलंबित, जमाबंदी पंजी में छेड़छाड़ पर DM का एक्शन

समीक्षा करते डीएम निखिल धनराज ( ETV Bharat )

जीरो टाॅलरेंस की नीति: मुंगेर डीएम निखिल धनराज निप्पनिकर जीरो टाॅलरेंस की नीति के तहत फूल एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं. शनिवार को सदर अंचल के राजस्व कर्मचारी मो. रजत द्वारा अंचल के जमाबंदी पंजी 2 में गलत तरीके से छेड़छाड़ करने के आरोप में दोषी पाते हुए निलंबित करने की कार्रवाई की है.

कई अधिकारी को नोटिस: तत्कालीन अंचलाधिकारी प्रीति कुमारी, वर्तमान राजस्व अधिकारी प्रभात कुमार, राजस्व कर्मचारी रंजीत कुमार तथा सतीश कुमार आर्य से इस संबंध में कारण पृच्छा नोटिस जारी किया गया है.

"सदर अंचल में कार्यरत राजस्व अधिकारी मो. रजत के खिलाफ जमाबंदी पंजी-2 में गलत तरीके से छेड़छाड़ करने की शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसके आलोक में इसकी जांच कराया गयी तो मामला सत्य पाया गया." - निखिल धनराज निप्पनिकर, डीएम, मुंगेर

लापरवाही बर्दाश्त नहीं: जांचो परांत यह स्पष्ट पाया गया कि राजस्व अधिकारी मो. रजत द्वारा जमाबंदी दस्तावेज में गलत तरीके से छेड़छाड़ किया गया है. डीएम ने कहा कि काम में किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

ये भी पढ़ें: