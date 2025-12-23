ETV Bharat / state

गजब हैं बिहार के कर्मचारी! ऑफिस पहुंचते ही वसूलने लगे घूस, निगरानी ने ऐसे दबोचा

पटना के मसौढ़ी अंचल में दफ्तर खुलते ही रिश्वतखोर राजस्व कर्मचारी निगरानी टीम के हत्थे चढ़ गया. वह एक लाख रुपये घूस ले रहा था.

By ETV Bharat Bihar Team

Published : December 23, 2025 at 2:12 PM IST

पटना: बिहार के पटना में घूसखोर कर्मचारी निगरानी टीम के हत्थे चढ़ गया है. मामला मसौढ़ी अंचल से जुड़ा है, जहां मंगलवार को राजस्व कर्मचारी को कार्यालय खुलते ही निगरानी विभाग की टीम ने रिश्वत लेते दबोच लिया.

पटना में घूसखोर राजस्व कर्मचारी अरेस्ट: गिरफ्तार राजस्व कर्मचारी का नाम राजा कुमार है, जो मसौढ़ी अंचल के भदौरा मौजा का राजस्व कर्मचारी है. टीम ने उन्हें एक लाख रुपये घूस लेते दबोचा है.

ढाई लाख की मांग: निगरानी विभाग के डीएसपी वसीम फिरोज ने बताया कि राजस्व कर्मचारी पर आरोप था कि वह परिमार्जन के नाम पर पीड़ित को कई महीनों से टहला रहा था. उसका काम करने के एवज में आनाकानी कर रहा था. उसके बाद ढाई लाख रुपए में बात तय की गई थी.

"शिकायतकर्ता का कहना था कि दो लाख रुपये परिमार्जन के लिए मांग रहे थे. एक लाख रुपये में बात तय हुई. सत्यापन में मामला सही पाया गया. उसके बाद निगरानी थाने में मामला दर्ज किया गया और आज रंगे हाथों उन्हें घूस लेते गिरफ्तार किया गया है."- वसीम फिरोज, डीएसपी, निगरानी टीम

कैसे हुई गिरफ्तारी?: घटना के बारे में बताया जाता है कि शिकायतकर्ता मंगलवार को 1 लाख रुपये राजस्व कर्मचारी राजा कुमार को देने आया था. पूरे मामले पर निगरानी विभाग की टीम की पैनी नजर थी. उसे ट्रैप करते हुए रंगे हाथ ₹1 लाख के साथ दबोचा गया है.

कर्मचारियों में मचा हड़कंप: तकरीबन 11 एकड़ जमीन को परिमार्जन करने के लिए ढाई लाख रुपये पर बात तय की गई थी. निगरानी विभाग की कार्रवाई से मसौढ़ी अंचल में हड़कंप मच गया है. सभी राजस्व कर्मचारी, प्रखंड कार्यालय और अंचल कार्यालय में हड़कंप मचा है.

राजस्व कर्मचारी को साथ ले गई टीम: निगरानी विभाग की टीम ने सभी साक्ष्य को जुटाते हुए राजस्व कर्मचारी को गिरफ्तार कर लिया है और अपने साथ ले गई है. निगरानी विभाग की इस टीम में डीएसपी के साथ तीन इंस्पेक्टर और भारी संख्या में पुलिस बल शामिल थे.

