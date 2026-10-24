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रांची में घर में घुसकर राजस्व कर्मचारी की हत्या, सीसीटीवी का डीवीआर गायब

जांच करती एफएसएल टीम (रांची) ( Etv Bharat )

रांचीः राजधानी रांची के नामकुम थाना क्षेत्र में अरगोड़ा अंचल के राजस्व कर्मचारी लक्ष्मीकांत मुंडा की हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई. अपराधियों ने घर में घुसकर इस वारदात को अंजाम दिया. घटना की जानकारी मिलने के बाद ग्रामीण एसपी गौरव गोस्वामी, सिटी एसपी और एसडीएम समेत अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे. पुलिस की टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और मामले की जांच शुरू कर दी है.

प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि लक्ष्मीकांत मुंडा के सिर पर किसी भारी चीज से वार कर उनकी हत्या की गई है. पुलिस को घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के डीवीआर के गायब होने की जानकारी भी मिली है. ऐसे में पुलिस इस बिंदु पर भी जांच कर रही है कि डीवीआर कहां गया और क्या इसे जानबूझकर हटाया गया है.