रांची में घर में घुसकर राजस्व कर्मचारी की हत्या, सीसीटीवी का डीवीआर गायब
रांची में राजस्व कर्मचारी की हत्या हुई है. पुलिस मामले की जांच कर रही है. राजेश कुमार सिंह की रिपोर्ट.
Published : October 24, 2026 at 11:55 PM IST
रांचीः राजधानी रांची के नामकुम थाना क्षेत्र में अरगोड़ा अंचल के राजस्व कर्मचारी लक्ष्मीकांत मुंडा की हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई. अपराधियों ने घर में घुसकर इस वारदात को अंजाम दिया. घटना की जानकारी मिलने के बाद ग्रामीण एसपी गौरव गोस्वामी, सिटी एसपी और एसडीएम समेत अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे. पुलिस की टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और मामले की जांच शुरू कर दी है.
प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि लक्ष्मीकांत मुंडा के सिर पर किसी भारी चीज से वार कर उनकी हत्या की गई है. पुलिस को घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के डीवीआर के गायब होने की जानकारी भी मिली है. ऐसे में पुलिस इस बिंदु पर भी जांच कर रही है कि डीवीआर कहां गया और क्या इसे जानबूझकर हटाया गया है.
इस घटना की गंभीरता को देखते हुए एफएसएल और डॉग स्क्वॉड की टीम को भी बुलाया गया. दोनों टीमों ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाने और वारदात से जुड़े सुराग जुटाए. पुलिस हत्या के पीछे की वजह और इसमें शामिल लोगों का पता लगाने में जुटी है.
बताया जा रहा है कि लक्ष्मीकांत मुंडा जब अपने कार्यालय नहीं पहुंचे, तो उनकी तलाश शुरू की गई. इसी दौरान उनकी हत्या की जानकारी सामने आई. आशंका जताई जा रही है कि वारदात देर रात या अहले सुबह हुई है. हालांकि, हत्या का सही समय जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा.
फिलहाल ग्रामीण एसपी गौरव गोस्वामी के नेतृत्व में मामले की जांच की जा रही है. ग्रामीण एसपी गौरव गोस्वामी ने बताया कि पुलिस सभी संभावित पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है. अब तक हत्या की वजह और आरोपियों के बारे में आधिकारिक रूप से कोई स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है. इस मामले जांच के बाद ही पूरे मामले का खुलासा हो सकेगा.
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