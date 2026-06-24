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घूसखोर राजस्व कर्मचारी गिरफ्तार, दाखिल-खारिज के नाम पर शिक्षक से ले रहा था पैसे

भोजपुर: पटना निगरानी अन्वेषण ब्यूरो (विजिलेंस) की टीम ने मंगलवार को भोजपुर जिले में बड़ी कार्रवाई की है. गड़हनी अंचल कार्यालय के घूसखोर राजस्व कर्मचारी को अरेस्ट किया गया है. उनपर शिक्षक से रिश्वत मांगने का आरोप है.

घूसखोर राजस्व कर्मचारी गिरफ्तार : निगरानी ब्यूरो ने कार्रवाई करते हुए राजस्व कर्मचारी को 3500 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है. गिरफ्तार कर्मचारी की पहचान औरंगाबाद जिले के खुदवां थाना क्षेत्र अंतर्गत आधार बिगहा गांव निवासी जितेंद्र कुमार के रूप में हुई है, जो वर्तमान में गड़हनी अंचल कार्यालय में राजस्व कर्मचारी के पद पर कार्यरत हैं.

निगरानी विभाग की बड़ी कार्रवाई (ETV Bharat)

दाखिल-खारिज के नाम पर रिश्वत की मांग: मिली जानकारी के अनुसार उदवंतनगर थाना क्षेत्र के एडौरा गांव निवासी एवं सरकारी शिक्षक राजेंद्र राम ने अपनी पत्नी हेवंती देवी के नाम पर गड़हनी प्रखंड क्षेत्र में ढाई डिसमिल जमीन खरीदी थी. जमीन के दाखिल-खारिज (म्यूटेशन) के लिए उन्होंने कई बार ऑनलाइन आवेदन किया, लेकिन राजस्व कर्मचारी द्वारा हर बार आवेदन को निरस्त कर दिया जाता था.

3500 रुपये की मांग: बताया जाता है कि हाल ही में रामदेव राम ने पुनः दाखिल-खारिज के लिए ऑनलाइन आवेदन किया था. इसके बाद जब वे राजस्व कर्मचारी जितेंद्र कुमार से मिले तो उसने आवेदन स्वीकृत करने के एवज में 3500 रुपये रिश्वत की मांग की. इससे परेशान होकर रामदेव राम ने पटना स्थित निगरानी अन्वेषण ब्यूरो कार्यालय में लिखित शिकायत दर्ज कराई.