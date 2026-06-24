घूसखोर राजस्व कर्मचारी गिरफ्तार, दाखिल-खारिज के नाम पर शिक्षक से ले रहा था पैसे
भोजपुर में रिश्वत लेते राजस्व कर्मचारी को निगरानी ने रंगे हाथ गिरफ्तार किया. वह शिक्षक से दाखिल-खारिज के नाम पर घूस मांग रहा था. पढ़ें..
Published : June 24, 2026 at 1:29 PM IST
भोजपुर: पटना निगरानी अन्वेषण ब्यूरो (विजिलेंस) की टीम ने मंगलवार को भोजपुर जिले में बड़ी कार्रवाई की है. गड़हनी अंचल कार्यालय के घूसखोर राजस्व कर्मचारी को अरेस्ट किया गया है. उनपर शिक्षक से रिश्वत मांगने का आरोप है.
घूसखोर राजस्व कर्मचारी गिरफ्तार : निगरानी ब्यूरो ने कार्रवाई करते हुए राजस्व कर्मचारी को 3500 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है. गिरफ्तार कर्मचारी की पहचान औरंगाबाद जिले के खुदवां थाना क्षेत्र अंतर्गत आधार बिगहा गांव निवासी जितेंद्र कुमार के रूप में हुई है, जो वर्तमान में गड़हनी अंचल कार्यालय में राजस्व कर्मचारी के पद पर कार्यरत हैं.
दाखिल-खारिज के नाम पर रिश्वत की मांग: मिली जानकारी के अनुसार उदवंतनगर थाना क्षेत्र के एडौरा गांव निवासी एवं सरकारी शिक्षक राजेंद्र राम ने अपनी पत्नी हेवंती देवी के नाम पर गड़हनी प्रखंड क्षेत्र में ढाई डिसमिल जमीन खरीदी थी. जमीन के दाखिल-खारिज (म्यूटेशन) के लिए उन्होंने कई बार ऑनलाइन आवेदन किया, लेकिन राजस्व कर्मचारी द्वारा हर बार आवेदन को निरस्त कर दिया जाता था.
3500 रुपये की मांग: बताया जाता है कि हाल ही में रामदेव राम ने पुनः दाखिल-खारिज के लिए ऑनलाइन आवेदन किया था. इसके बाद जब वे राजस्व कर्मचारी जितेंद्र कुमार से मिले तो उसने आवेदन स्वीकृत करने के एवज में 3500 रुपये रिश्वत की मांग की. इससे परेशान होकर रामदेव राम ने पटना स्थित निगरानी अन्वेषण ब्यूरो कार्यालय में लिखित शिकायत दर्ज कराई.
शिकायत की जांच एवं सत्यापन के बाद निगरानी विभाग ने जाल बिछाया. मंगलवार को टीम गड़हनी अंचल कार्यालय पहुंची और जैसे ही जितेंद्र कुमार ने शिकायतकर्ता से 3500 रुपये की रिश्वत ली उसे रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया.
पटना ले गई टीम: गिरफ्तारी के बाद निगरानी की टीम आरोपी राजस्व कर्मचारी को अपने साथ पटना ले गई, जहां उससे पूछताछ की जा रही है. इस कार्रवाई के बाद अंचल कार्यालय में हड़कंप मच गया है. निगरानी विभाग की इस कार्रवाई को भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई माना जा रहा है.
"परिवादी राजेंद्र राम पेशे से शिक्षक हैं. उन्होंने अपनी पत्नी के नाम पर जमीन खरीदी थी और दाखिल-खारिज के लिए दिया था. बिना पैसे के अभियुक्त काम करने के लिए तैयार नहीं थे. शिक्षक ने इसकी शिकायत की थी. 3500 रुपये लेते हुए गड़हनी अंचल कार्यालय में पदस्थापित राजस्व कर्मचारी को गिरफ्तार किया गया है."- निगरानी अधिकारी
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