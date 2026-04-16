ETV Bharat / state

बस्ती: मुर्दा बोला हुजूर मै जिंदा हूं, शरीर पर कफन और गले में माला पहन DM से मिलने पहुंचा था

बस्ती: स्वास्थ्य विभाग का कर्मचारी ड्यूटी करता रहा और राजस्व विभाग ने 14 साल पहले मुर्दा घोषित कर उसकी 0.770 हेक्टेयर जमीन दूसरे के नाम कर दी. यह भ्रष्टाचार का मामला बस्ती जिले का है, जो न्याय व्यवस्था और प्रशासनिक ईमानदारी को कटघरे में खड़ा कर दिया है. यह कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट जैसी लगती है, लेकिन इसके किरदार और जख्म बिल्कुल असली हैं.

बस्ती का जीवित व्यक्ति पिछले 14 वर्षों से सरकारी फाइलों में मुर्दा है, जबकि बैंक से अपनी पेंशन निकाल कर खा रहा है और शासन के सामने जीवित खड़ा होकर अपने वजूद की भीख मांग रहा है. गुरुवार को सरकारी फाइलों में मुर्दा बुजुर्ग, शरीर पर कफन और गले में माला डाल कर न्याय के लिए डीएम ऑफिस पहुंचा था, बुजुर्ग को देखकर सभी चौक गए, राहगीर भी सोच में पड़ गए कि आखिर कैसे एक जिंदा लाश मुर्दा बनकर सरकारी सिस्टम को मुंह चिढ़ा रहा है.



दरअसल यह पूरा मामला लालगंज थाना अंतर्गत ग्राम बानपुर गांव का है, पीड़ित इशहाक अली पुत्र फुल्लूर संतकबीर नगर, नाथनगर सीएचसी में स्वीपर के पद पर तैनात था, रिकॉर्ड के मुताबिक, इशहाक अली 31 दिसंबर 2019 को अपनी सेवा पूरी की और विभाग ने उन्हें ससम्मान से विदाई दी, लेकिन राजस्व विभाग के जादूगरों ने इससे सात साल पहले ही इशहाक को सरकारी फाइलों में मार दिया था.

तत्कालीन राजस्व निरीक्षक ललित कुमार मिश्रा पर आरोप है कि उन्होंने पद का दुरुपयोग करते हुए 2 दिसंबर 2012 को कागजों में इशहाक अली की मौत दर्ज कर दी, मौत दर्ज होते ही उनकी पुश्तैनी कृषि भूमि गाटा संख्या 892 को गांव के ही एक महिला शाहिदुन्निशा के नाम चढ़ा दिया.



इस मामले में सबसे चौंकाने वाला तथ्य यह है कि साल 2012 से 2019 के बीच, जब राजस्व विभाग के अनुसार इशहाक अली स्वर्गवासी हो चुका था, उसी दौरान स्वास्थ्य विभाग उन्हें हर महीने वेतन दे रहा था. सवाल यह उठता है कि क्या प्रशासन के दो अंगों के बीच कोई तालमेल नहीं है? अगर कर्मचारी मर गया था, तो स्वास्थ्य विभाग 7 साल तक वेतन किसे देता रहा?