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राजस्व कोर्ट के वकीलों का कार्य बहिष्कार 3 जुलाई तक, मांगें नहीं मानी, तो होगा उग्र आंदोलन

एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष डॉ सुनील शर्मा ने बताया कि न्यायिक कार्य के बहिष्कार से आम जनता को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

Lawyers' work boycott to continue until July 3
वकीलों का कार्य बहिष्कार 3 जुलाई तक (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 1, 2026 at 3:49 PM IST

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जयपुर: राजस्व न्यायालयों एवं पंजीयन कार्यालयों में अव्यवस्थाओं के विरोध में जयपुर जिले के राजस्व न्यायालयों के वकील आंदोलन की राह पर है. दी डिस्ट्रिक एडवोकेट्स बार एसोसिएशन जयपुर के बैनर तले वकीलों ने विरोध के रूप में जयपुर जिले में 3 जुलाई तक न्यायिक कार्यों के बहिष्कार का निर्णय किया है. बार एसोसिएशन के अध्यक्ष संदीप शर्मा के नेतृत्व में वकीलों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों के समर्थन में कोई ठोस निर्णय नहीं लिया जाता है, तो वकील उग्र आंदोलन करेंगे.

नारेबाजी कर रैली निकाली: जयपुर जिला कलेक्ट्रेट में अध्यक्ष संदीप शर्मा के नेतृत्व में वकीलों ने बुधवार को उप पंजीयन कार्यालय और राजस्व न्यायालयों को भी बंद करा दिया. जयपुर कलेक्ट्रेट और संभागीय आयुक्त कार्यालय में वकीलों ने नारेबाजी कर रैली भी निकाली. इसके बाद वकीलों ने माधो सिंह सर्किल स्थित उप पंजीयन कार्यालय को भी बंद करा दिया. दी डिस्ट्रिक एडवोकेट्स बार एसोसिएशन जयपुर के अध्यक्ष संदीप शर्मा ने बताया कि अतिरिक्त जिला कलेक्टर जयपुर चतुर्थ के न्यायालय को चौमू स्थानान्तरित करने के विरोध, राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर के सांगानेर तहसील के प्रकरणों को अन्य न्यायालय में भेजने, उपपंजीयक कार्यालयों में स्लोट व्यवस्था एवं पंजीयन सम्बधी अनियमिताओं को लेकर वकीलों में आक्रोश है.

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3 जुलाई तक न्यायिक कार्यों का बहिष्कार: उच्च स्तर पर अधिकारियों को इस संबंध कई बार अवगत भी कराया, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई. इसके कारण वकीलों में आक्रोश है और अब आंदोलन कर रहे हैं. उन्होंने बताया कि जयपुर जिले के सभी राजस्व न्यायालयों में वकील 3 जुलाई तक न्यायिक कार्यों का बहिष्कार रखेंगे. बुधवार को राज्य सरकार को ज्ञापन देकर अव्यवस्थाओं से अवगत करवाया जायेगा, यदि 3 जुलाई तक कोई समाधान नही होता है, तो आगे की रणनीति तय कर आन्दोलन को तेज किया जाएगा.

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स्लॉट सिस्टम से परेशानी: एसोसिएशन जयपुर के पूर्व अध्यक्ष डॉ सुनील शर्मा ने बताया कि न्यायिक कार्य के बहिष्कार से आम जनता को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. जयपुर जिले में कहीं भी रजिस्ट्री नहीं हो पाएगी. उन्होंने बताया कि उप पंजीयन कार्यालयों और राजस्व न्यायालयों में विभाग के अधिकारियों की ओर नित नए प्रयोग किये जा रहे हैं. इससे आम जनता के साथ साथ वकील भी परेशान हो रहे हैं. डॉ सुनील शर्मा ने बताया कि स्लॉट सिस्टम में फिक्स संख्या में रजिस्ट्री के स्लॉट बुक होंगे और यदि कोई व्यक्ति समय पर उप पंजीयन कार्यालय नहीं पहुंच पाएगा, तो उसकी उस दिन रजिस्ट्री नहीं हो पाएगी. उस व्यक्ति को दूसरे दिन फिर से रजिस्ट्री की प्रक्रिया शुरू करनी पड़ेगी और वकील को भी दोबारा पैसे देने पड़ेंगे.

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'स्लॉट सिस्टम सरकार की नाकामी को छुपाने का तरीका': एसोसिएशन महासचिव मनोज वर्मा ने बताया कि उप पंजीयन कार्यालयों में स्लॉट सिस्टम बुक करना सरकार की नाकामी को छुपाने का तरीका है. उन्होंने कहा कि कलेक्ट्रेट के आसपास उप पंजीयन कार्यालय में एक दिन में 200 से 300 रजिस्ट्री होती है, लेकिन सर्वर डाउन होने से वहां रजिस्ट्री का कार्य ठप हो जाता है. सरकार को चाहिए था कि वह अपने सर्वर में सुधार करें ताकि उन्हे स्लॉट सिस्टम लाने की जरूरत ही नहीं पड़ती. मनोज वर्मा ने कहा कि पहले पुरानी रजिस्ट्री का रिकॉर्ड जिला कलेक्ट्रेट में रखा जाता था. अब प्रशासन ने बिना बार को विश्वास में लिए कि उसे 22 गोदाम स्थानांतरित कर दिया. यदि किसी वकील या आम जनता को रजिस्ट्री की नकल लेनी होगी, तो उसे उस कार्यालय के कई चक्कर काटने पड़ते है, तब जाकर नकल मिलती है.

मनोज वर्मा ने कहा कि किसी डॉक्यूमेंट या एग्रीमेंट में संशोधन की भी लंबी प्रक्रिया है. पहले संशोधन की सूचना डीआईजी स्टॉम्प को देनी होगी. डीआईजी स्टॉम्प इसकी सूचना आईजी को देगा और आईजी इसकी सूचना एनआईसी को देगा जो सर्वर चलाती है. एनआईसी संशोधन की अनुमति देगा उसके बाद एग्रीमेंट में संशोधन होगा. इसका मतलब आईजी और डीआईजी स्टॉम्प से बड़ा एनआईसी हो गया है. मनोज वर्मा ने कहा कि राजस्व अपील अधिकारी पहले एसडीएम सांगानेर थे. राज्य सरकार की ओर से कहा गया था कि सांगानेर एसडीएम की ओर से निर्णय किए गए प्रकरणों को राजस्व अपील अधिकारी सुनवाई नहीं करेंगे. इसके बावजूद भी वे प्रकरणों की सुनवाई कर रहे हैं वकील इसके भी खिलाफ है.

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न्यायिक कार्यों का बहिष्कार
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