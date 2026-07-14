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Lawyers Protest Postponed : लिखित आश्वासन के बाद आंदोलन स्थगित, कल से राजस्व न्यायालयों में लौटेगी रौनक, रजिस्ट्री का काम शुरू

वकीलों ने स्थगित किया आंदोलन ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: अपनी मांगों को लेकर 29 जून से आंदोलन कर रहे वकीलों ने सरकार की ओर से लिखित आश्वासन मिलने के बाद अपनी हड़ताल मंगलवार को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी है. वकीलों ने जयपुर जिले के सभी राजस्व न्यायालयों का कार्य बहिष्कार किया हुआ था. साथ ही सभी उप पंजीयक कार्यालयों में रजिस्ट्री का कार्य भी ठप पड़ा था. लिखित आश्वासन मिलने के बाद दी डिस्ट्रिक एडवोकेट्स बार एसोसिएशन की मंगलवार को एक आम सभा हुई, जिसमें अध्यक्ष संदीप शर्मा ने हड़ताल स्थगित करने की घोषणा की. संदीप शर्मा ने बताया कि राजस्व मंडल जयपुर की बेंच के संबंध में, अतिरिक्त जिला कलेक्टर जयपुर चतुर्थ के न्यायालय को चौमूं स्थानान्तरित करने के विरोध, सांगानेर एसडीएम की ओर से किए गए फैसलों के प्रकरणो को अन्य न्यायालय में भेजने, उप पंजीयक कार्यालयों में स्लॉट व्यवस्था एवं पंजीयन संबंधी अनियमिताओं को लेकर राजस्व न्यायालयों के वकील आंदोलन कर रहे थे. संदीप शर्मा ने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Jaipur) इस दौरान जयपुर के किसी भी उप पंजीयक कार्यालयों में रजिस्ट्री का कार्य भी नहीं हो रहा था. मंगलवार को संदीप शर्मा के नेतृत्व में वकीलों ने कलेक्ट्रेट सर्किल को जाम करने भी घोषणा की थी. सड़क जाम करने से पहले ही दी डिस्ट्रिक एडवोकेट्स बार एसोसिएशन को सरकार की ओर से लिखित आश्वासन मिल गया और उन्होंने कलेक्ट्रेट सर्किल को जाम करने का कार्यक्रम भी स्थगित कर दिया. वकीलों की ओर से कलेक्ट्रेट सर्किल को जाम करने की घोषणा के बाद पुलिस भी पूरी तरह से मुस्तैद नजर आई. एहतियातन आसपास के थानों और पुलिस लाइन से जाप्ता भी मौके पर बुलाया गया था.