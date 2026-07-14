Lawyers Protest Postponed : लिखित आश्वासन के बाद आंदोलन स्थगित, कल से राजस्व न्यायालयों में लौटेगी रौनक, रजिस्ट्री का काम शुरू
दी डिस्ट्रिक्ट एडवोकेट्स बार एसोसिएशन जयपुर के अध्यक्ष संदीप शर्मा के नेतृत्व में वकील हड़ताल पर थे.
Published : July 14, 2026 at 3:10 PM IST
जयपुर: अपनी मांगों को लेकर 29 जून से आंदोलन कर रहे वकीलों ने सरकार की ओर से लिखित आश्वासन मिलने के बाद अपनी हड़ताल मंगलवार को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी है. वकीलों ने जयपुर जिले के सभी राजस्व न्यायालयों का कार्य बहिष्कार किया हुआ था. साथ ही सभी उप पंजीयक कार्यालयों में रजिस्ट्री का कार्य भी ठप पड़ा था. लिखित आश्वासन मिलने के बाद दी डिस्ट्रिक एडवोकेट्स बार एसोसिएशन की मंगलवार को एक आम सभा हुई, जिसमें अध्यक्ष संदीप शर्मा ने हड़ताल स्थगित करने की घोषणा की.
संदीप शर्मा ने बताया कि राजस्व मंडल जयपुर की बेंच के संबंध में, अतिरिक्त जिला कलेक्टर जयपुर चतुर्थ के न्यायालय को चौमूं स्थानान्तरित करने के विरोध, सांगानेर एसडीएम की ओर से किए गए फैसलों के प्रकरणो को अन्य न्यायालय में भेजने, उप पंजीयक कार्यालयों में स्लॉट व्यवस्था एवं पंजीयन संबंधी अनियमिताओं को लेकर राजस्व न्यायालयों के वकील आंदोलन कर रहे थे.
इस दौरान जयपुर के किसी भी उप पंजीयक कार्यालयों में रजिस्ट्री का कार्य भी नहीं हो रहा था. मंगलवार को संदीप शर्मा के नेतृत्व में वकीलों ने कलेक्ट्रेट सर्किल को जाम करने भी घोषणा की थी. सड़क जाम करने से पहले ही दी डिस्ट्रिक एडवोकेट्स बार एसोसिएशन को सरकार की ओर से लिखित आश्वासन मिल गया और उन्होंने कलेक्ट्रेट सर्किल को जाम करने का कार्यक्रम भी स्थगित कर दिया. वकीलों की ओर से कलेक्ट्रेट सर्किल को जाम करने की घोषणा के बाद पुलिस भी पूरी तरह से मुस्तैद नजर आई. एहतियातन आसपास के थानों और पुलिस लाइन से जाप्ता भी मौके पर बुलाया गया था.
दी डिस्ट्रिक्ट एडवोकेट्स बार एसोसिएशन जयपुर के अध्यक्ष संदीप शर्मा ने बताया कि हम लोग 29 जून से आंदोलन कर रहे थे, लेकिन सरकार ने हमारी मांगे नहीं मानी. उसके बाद हमने आंदोलन को उग्र किया और मंगलवार को हमने कलेक्ट्रेट सर्किल को जाम करने की घोषणा की थी. उसके बाद शासन और प्रशासन की नींद खुली और हमारी मांगों के संबंध में लिखित में सहमति दी है. इसके संबंध में नोटिफिकेशन और पत्र भी जारी किए गए हैं. सरकार की ओर से लिखित आश्वासन मिलने के बाद हमने हमारे आंदोलन को स्थगित कर दिया है.
पढ़ें : Lawyers Protest in Jaipur : वकीलों ने दी राहत, दो दिन रजिस्ट्री करा सकेगी आम जनता
संदीप शर्मा ने कहा कि राजस्व मंडल की बेंच को लेकर एक हमारी महत्वपूर्ण मांग अभी भी अधूरी है. जिस तरह डबल बेंच की फाइल जयपुर में रखी जाती है, उसी तरह से सिंगल बेंच की फाइलों को भी जयपुर में ही रखने की मांग की थी, ताकि वकीलों और आम जनता को अजमेर के चक्कर नहीं काटने पड़े. यह मांग सरकार और रेवेन्यू बोर्ड के चेयरमैन स्तर से संबंधित है. इसको पूरा करने के लिए भी हम एक टीम का गठन करेंगे.
संदीप शर्मा ने कहा कि राजस्व न्यायालय में बुधवार से वकील अपना काम करना शुरू कर देंगे और उप पंजीयक कार्यालयों में रजिस्ट्री का कार्य अभी से शुरू कर दिया गया है. संदीप शर्मा ने कहा कि दी डिस्ट्रिक्ट एडवोकेट्स बार एसोसिएशन जमीनों की बढी हुई डीएलसी रेट को भी कम करने के लिए प्रयास कर रहा है, इसका ज्ञापन भी सरकार के स्तर पर पेंडिंग है. इसके लिए भी हमें आश्वासन मिला है कि डीएलसी में कुछ कमी की जाएगी. आम सभा में महासचिव मनोज वर्मा, कार्यकारिणी के सदस्य, पूर्व अध्यक्ष सहित अन्य वकील भी मौजूद रहे.