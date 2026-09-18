ETV Bharat / state

रांची नगर निगम अब खुद संभालेगा राजस्व वसूली, बड़े बकायेदारों पर होगी कार्रवाई

रांची में नगर निगम राजस्व शाखा की समीक्षा बैठक हुई. चंदन भट्टाचार्य की रिपोर्ट.

revenue collection will be carried out at municipal corporation level In Ranchi
राजस्व शाखा की समीक्षा बैठक (रांची) (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 18, 2026 at 10:18 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रांचीः रांची नगर निगम में राजस्व संग्रहण से जुड़ी एजेंसी का कार्यकाल समाप्त होने के बाद अब राजस्व वसूली का काम निगम स्तर से किया जाएगा. इसे लेकर नगर आयुक्त सुशांत गौरव की अध्यक्षता में शुक्रवार को राजस्व शाखा की समीक्षा बैठक हुई. बैठक में वार्डवार राजस्व लक्ष्य, बकाया कर की वसूली और निगम के आंतरिक राजस्व को बढ़ाने की तैयारियों की समीक्षा की गई.

नगर आयुक्त ने कर संग्रहकर्ताओं, रेवेन्यू इंस्पेक्टर और नगर प्रबंधकों को अपने-अपने क्षेत्र के लिए स्पष्ट और लक्ष्य आधारित कार्ययोजना तैयार करने का निर्देश दिया. इसमें बकाया होल्डिंग टैक्स की वसूली, नए भवनों और संरचनाओं का असेसमेंट व री-असेसमेंट तथा ट्रेड लाइसेंस से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता देने को कहा गया.

उन्होंने हर माह प्रत्येक वार्ड में शीर्ष 500 बकायेदारों को चिह्नित कर उनसे बकाया कर की वसूली सुनिश्चित करने का निर्देश दिया. बड़े बकायेदारों पर विशेष ध्यान देने और लक्ष्य आधारित कार्रवाई करने को कहा गया.

revenue collection will be carried out at municipal corporation level In Ranchi
नगर निगम राजस्व शाखा की समीक्षा बैठक (ETV Bharat)

अक्टूबर से प्रत्येक वार्ड में राजस्व संग्रहण शिविर लगाने का भी निर्णय लिया गया है, ताकि लोगों को स्थानीय स्तर पर कर भुगतान की सुविधा मिल सके. साथ ही नागरिकों को डिजिटल माध्यम से कर भुगतान के लिए प्रोत्साहित करने और डिजिटल पेमेंट बढ़ाने के निर्देश दिए गए.

सरकारी जमीन पर संचालित व्यावसायिक गतिविधियों से जुड़े ट्रेड लाइसेंस की भी समीक्षा होगी. नियमों का उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई और जरूरत पड़ने पर ट्रेड लाइसेंस रद्द करने की प्रक्रिया सुनिश्चित करने को कहा गया. निगम की दुकानों से बकाया किराये की वसूली के लिए भी विशेष कार्ययोजना बनाने का निर्देश दिया गया.

नगर आयुक्त ने कहा कि एजेंसी का कार्यकाल समाप्त होने के बाद राजस्व संग्रहण की जिम्मेदारी अब निगम स्तर पर प्रभावी तरीके से संचालित की जाएगी. निगम को वित्तीय रूप से मजबूत और आत्मनिर्भर बनाने के लिए आंतरिक राजस्व में वृद्धि जरूरी है.

revenue collection will be carried out at municipal corporation level In Ranchi
नगर निगम राजस्व शाखा की समीक्षा बैठक (ETV Bharat)

नगर आयुक्त सुशांत गौरव ने कहा कि राजस्व संग्रहण की जिम्मेदारी अब निगम स्तर पर प्रभावी तरीके से संचालित की जाएगी. निगम को वित्तीय रूप से मजबूत और आत्मनिर्भर बनाने के लिए आंतरिक राजस्व में वृद्धि जरूरी है. इसके लिए कार्यसंस्कृति में बदलाव लाते हुए पदाधिकारी और कर्मचारी अधिक सक्रियता, जवाबदेही और परिणाम आधारित दृष्टिकोण के साथ काम करें. बड़े बकायेदारों से होल्डिंग टैक्स की वसूली, नए भवनों के असेसमेंट व री-असेसमेंट और ट्रेड लाइसेंस के दायरे को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा. राजस्व संग्रहण की नियमित समीक्षा कर क्षेत्रवार प्रगति के आधार पर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.

इसे भी पढ़ें- दो दिवसीय बोकारो दौरे पर प्रमंडलीय आयुक्त, राजस्व संबंधी मामले को लेकर समीक्षात्मक बैठक

इसे भी पढ़ें- आमदनी के बावजूद खर्च नहीं कर पा रही है झारखंड सरकार, जानें पहली तिमाही में राजस्व और खर्च के आंकड़े कैसे रहे?

इसे भी पढ़ें- सबसे अधिक राजस्व देने वाले धनबाद रेल मंडल को जोन बनाने की उठी मांग, संसदीय समिति की बैठक में हुई चर्चा

TAGGED:

ACTION AGAINST TAX DEFAULTERS
REVENUE COLLECTION
राजस्व शाखा की समीक्षा बैठक
रांची नगर निगम
MUNICIPAL CORPORATION MEETING

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.