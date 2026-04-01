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'अवैध खनन रुकने से बिहार में बढ़ा राजस्व कलेक्शन..' विजय सिन्हा का दावा- '3593 करोड़ पहुंचा आंकड़ा'

बिहार में अवैध खनन रुकने के कारण राजस्व कलेक्शन बढ़ा है, ये दावा है खान एवं भूतत्व विभाग के मंत्री विजय सिन्हा का. पढ़ें-

खान एवं भूतत्व विभाग के मंत्री विजय कुमार सिन्हा
खान एवं भूतत्व विभाग के मंत्री विजय कुमार सिन्हा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : April 1, 2026 at 3:00 PM IST

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पटना : बिहार के डिप्टी सीएम और खान एवं भूतत्व विभाग के मंत्री विजय सिन्हा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि बिहार में अवैध खनन रुकने के साथ ही राजस्व में भारी बढ़ोतरी हुई है. डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने आगे कहा कि मार्च तक बिहार सरकार को खनन विभाग के द्वारा 3593 करोड़ रुपए का राजस्व संग्रह हुआ है, यह पिछले साल के कुल कलेक्शन से ज्यादा है.

'3800 करोड़ हुआ खनन का राजस्व कलेक्शन' : विजय सिन्हा ने यह भी कहा कि विभिन्न विभागों पर 309 करोड़ रुपए भी बाकी है. विभागों से वसूली के बाद यह आंकड़ा 3800 करोड़ को पार कर जाएगा. पहले बिहार में लघु खनन से जुड़ी गतिविधियां अपराध, आतंक और बंदूक से जुड़ी मानी जाती थीं, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में हमने काम करना शुरू किया. जीरो टॉलरेंस का जो हमारी सरकार ने जो रास्ता अपनाया उसी का परिणाम यह है कि अवैध खनन, ओवरलोडिंग नहीं होने दे रहे हैं.

'3800 करोड़ हुआ खनन का राजस्व कलेक्शन' (ETV Bharat)

''आज बिहार में अवैध खनन की नहीं बल्कि राजस्व कलेक्शन की चर्चा हो रही है. ओवरलोडिंग की जगह अपॉर्च्युनिटी की बात बिहार के अंदर की जा रही है. विभाग में पारदर्शिता और आपसी समन्वय से हम समस्याओं का समाधान कर रहे हैं. जिसका असर बिहार के खनन परिदृश्य पर जा रहा है.''- विजय सिन्हा, खान एवं भूतत्व विभाग के मंत्री

'21-22 में हुई थी आधी वसूली' : राज्य का खनन परिदृश्य बदला हुआ है. वर्ष 2021-22 में मात्र 1700 करोड़ रुपए राजस्व की वसूली हो पाई थी, लेकिन वर्ष 24-25 में यह वसूली बढ़कर 3536 करोड़ हो गया है जो पिछली बार का 2 गुना के बराबर है. मंत्री ने साफ-साफ कहा कि कई बालू घाट को कंपनियों ने सरेंडर कर दिया है.

''वैसे लोग जिन्होंने नीलामी के बाद 70 से ज्यादा बालू घाट को सरेंडर किया है, उन्हें किसी भी हालत में विभाग फिर से वह बालू घाट नहीं देगा. उसे कंपनी से जुड़े हुए जो भी लोग हैं वह दूसरा कंपनी बनाकर भी बालू घाट नीलामी में भाग नहीं लेंगे, इसका आदेश हमने अधिकारियों को दे दिया है.''- विजय सिन्हा, डिप्टी सीएम, बिहार

अवैध खनन पर सख्ती : कुल मिलाकर मंत्री विजय सिंह ने अपने विभाग के एक साल का लेखा जोखा पेश करते हुए दावा किया है कि विभाग ने मार्च 2026 तक लगभग 3600 करोड़ का राजस्व वसूल लिया है. उन्होंने दावा किया कि इसका मुख्य कारण अवैध खनन पर रोक लगा है, जो हमने कर दिखाया है.

''आगे भी अवैध खनन पर और ओवर लोडिंग पर पूरी तरह से रोक रहेगी. सभी बालूरघाट पर कैमरे लगा दिए गए हैं. विभाग बैठकर यहां से मॉनिटर कर रहा है. किसी भी तरह की गड़बड़ी विभाग बर्दाश्त नहीं करेगी. बहुत जल्द ही बिहार के 30 ब्लॉक में पत्थर खनन का कार्य शुरू किया जाएगा. अन्य प्रदेशों से आने वाले खनन पदार्थ वाले वाहन को बिहार में ट्रांज़िट पास लेना अनिवार्य होगा, जिससे खनन विभाग को राजस्व में वृद्धि होगी.''- विजय सिन्हा, मंत्री खान एवं भूतत्व विभाग

विजय सिन्हा राजस्व बढ़ोतरी से गदगद : विभाग के मंत्री विजय सिन्हा खनन विभाग के राजस्व में बढ़ोतरी से खुश हैं. वह विभाग को इसके लिए और अधिक सख्ती बरतने के निर्देश दे चुके हैं. ऐसे में देखना है कि अवैध खनन को रोकने में बिहार सरकार कितनी सफल हो पाती है और राजस्व को कितनी मजबूती दे पाती है.

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