राजस्व मंडल ने राजस्व अदालतों को ऑनलाइन करने का आदेश किया स्थगित, वकीलों में खुशी की लहर

प्रदेश की सभी राजस्व अदालतों को ऑनलाइन करने के लिए सरकार ने आरआरसीएमएस (Rajasthan Revenue Court Modernization System) पोर्टल को अनिवार्य रूप से लागू किया था. इसे लेकर प्रदेश की राजस्व न्यायालयों के वकीलों में आक्रोश था और लंबे समय से वे आंदोलन कर रहे थे. वकीलों ने प्रदेश के सभी उप पंजीयन कार्यालयों में रजिस्ट्री का कार्य भी ठप किया हुआ था. साथ ही राजस्व न्यायालयों में कार्य बहिष्कार किया जा रहा था.

जयपुर: राजस्व मंडल अजमेर ने बुधवार को प्रदेश की राजस्व अदालतों को ऑनलाइन करने का आदेश फिलहाल स्थगित कर दिया है. आदेश को स्थगित करने के बाद प्रदेश की वकीलों में खुशी की लहर है. लंबे समय से वकील यह आदेश वापस लेने के लिए आंदोलन कर रहे थे.

वकीलों के आंदोलन को देखते हुए राजस्व मंडल अजमेर ने बुधवार को वकीलों के संगठनों को वार्ता के लिए आमंत्रित किया था. वार्ता के दौरान राजस्व मण्डल मंडल और वकील संगठनों में सहमति बनी और राजस्व मण्डल ने आरआरसीएमएस पोर्टल को लागू करने का आदेश फिलहाल अग्रिम आदेशों तक स्थगित कर दिया है.

राजस्व मण्डल से हुई वार्ता में दी डिस्ट्रिक्ट एडवोकेट्स बार एसोसिएशन जयपुर के अध्यक्ष संदीप शर्मा और महासचिव मनोज वर्मा भी शामिल हुए. संदीप शर्मा ने बताया कि बैठक के दौरान अधिवक्ताओं एवं आम काश्तकारों को आरआरसीएमएस पोर्टल के कारण होने वाली व्यावहारिक कठिनाइयों, तकनीकी समस्याओं एवं न्याय प्राप्ति में आ रही बाधाओं से चेयरमैन को अवगत कराया गया, जिस पर राजस्थान सरकार एवं राजस्व मण्डल के चेयरमैन ने ऑनलाइन प्रकरण प्रस्तुत करने की प्रक्रिया को अग्रिम आदेश तक स्थगित कर दी है.

इससे अधिवक्ताओं एवं आमजन को तत्काल राहत मिली है. संदीप शर्मा ने कहा कि ये जीत पूरे वकील समाज की जीत है. इस सकारात्मक निर्णय के लिए शर्मा ने रेवेन्यू बोर्ड का आभार व्यक्त किया है तथा भविष्य में भी वकील एवं आम जनता के हितों की रक्षा के लिए सतत प्रयास जारी रखने का संकल्प दोहराया. दी डिस्ट्रिक्ट एडवोकेट्स बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष सुनील शर्मा ने कहा कि रेवेन्यू बोर्ड ने अपना आदेश वापस ले लिया है, इससे आम जनता को राहत मिली है और यह अधिवक्ता समुदाय की एक बहुत बड़ी जीत है.