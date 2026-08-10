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फरीदाबाद में बड़ी वारदात की साजिश नाकाम, बदले की आग में जुटाए हथियार, 30 जिंदा कारतूस सहित तीन गिरफ्तार

फरीदाबाद में बदला लेने की तैयारी कर रहे तीन बदमाश गिरफ्तार हुए हैं. इनके पास से दो पिस्टल, कट्टा, और 30 कारतूस बरामद किए गए.

Faridabad Illegal Weapons Recovered
फरीदाबाद में बड़ी वारदात की साजिश नाकाम (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 10, 2026 at 5:20 PM IST

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फरीदाबाद: फरीदाबाद क्राइम ब्रांच की सेक्टर-30 टीम ने बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में घूम रहे तीन बदमाशों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों के कब्जे से दो देशी पिस्टल, एक देसी कट्टा, चार मैगजीन और 30 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं. पुलिस के मुताबिक मुख्य आरोपी अपने भाई पर वर्ष 2020 में हुई फायरिंग का बदला लेने की तैयारी में था.

ब्रेजा कार में घूम रहे थे आरोपी: क्राइम ब्रांच के मुताबिक 8 अगस्त की रात करीब 10 बजे तीनों आरोपी सेंट्रल थाना क्षेत्र में ब्रेजा कार में घूम रहे थे. वे कथित तौर पर किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए मौके की तलाश में थे. इसी दौरान क्राइम ब्रांच को आरोपियों के हथियारों के साथ घूमने की सूचना मिली. टीम ने सेक्टर-30 इलाके में दबिश देकर तीनों को कार और हथियारों सहित गिरफ्तार कर लिया.

बदले की आग में जुटाए हथियार, 30 जिंदा कारतूस सहित तीन गिरफ्तार (ETV Bharat)

बसंत के पास पिस्टल और कारतूस: इस पूरे मामले में एसीपी क्राइम अमन यादव ने कहा कि, "मुख्य आरोपी बसंत संजय कॉलोनी का रहने वाला है. उसके कब्जे से एक देशी पिस्तौल, दो मैगजीन और 12 जिंदा कारतूस बरामद किए गए. वहीं, संजय कॉलोनी निवासी आकाश के पास से एक देसी कट्टा और छह जिंदा कारतूस मिले. तीसरा आरोपी योगेश पर्वतीय कॉलोनी का रहने वाला है. उसके कब्जे से एक देशी पिस्तौल, दो मैगजीन और 12 जिंदा कारतूस बरामद किए गए. पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ मामला दर्ज किया है."

2020 की फायरिंग बना बदले की वजह: एसीपी अमन यादव ने आगे बताया कि, "साल 2020 में मुजेसर इलाके में मुख्य आरोपी बसंत के भाई विमल पर देवेंद्र और योगी नाम के आरोपियों ने फायरिंग की थी. इस घटना में विमल घायल हो गया था. पुलिस का कहना है कि इसी घटना का बदला लेने के लिए बसंत ने कथित तौर पर हथियार जुटाने की योजना बनाई. बसंत ने बदला लेने के लिए प्लानिंग के तहत अन्य राज्यों से अवैध हथियार मंगवाए थे. आरोपी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे, लेकिन उससे पहले ही क्राइम ब्रांच ने उन्हें पकड़ लिया."

चार दिन के रिमांड पर आरोपी: पुलिस ने तीनों आरोपियों को अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें चार दिन की पुलिस रिमांड पर लिया गया है. पुलिस अब आरोपियों से हथियारों की सप्लाई, उन्हें दूसरे राज्यों से मंगाने के स्रोत और प्रस्तावित वारदात के संबंध में पूछताछ कर रही है. क्राइम ब्रांच यह भी पता लगाने में जुटी है कि इस साजिश में इनके साथ कोई अन्य व्यक्ति शामिल था या नहीं.

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