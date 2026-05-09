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'पत्नी का दर्जा नहीं दिला सका, जेल पहुंचा दिया' सट्टेबाज गर्लफ्रेंड का कांस्टेबल रजत सिंह पर खुलासा

झांसी: झांसी में एक ओर जहां पुलिस सट्टेबाजों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है. वहीं, इस काले कारोबार से जुड़ी चौंकाने वाली कहानियां भी सामने आ रही हैं. शुक्रवार को पुलिस ने सट्टा रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए दो महिलाओं को गिरफ्तार किया था. इनमें से एक आरोपी महिला यशस्वी द्विवेदी, पुलिस कांस्टेबल रजत सिंह की 'लिव-इन पार्टनर' निकली. कभी पढ़ाई में बेहद होनहार और तेज-तर्रार रही यशस्वी, रजत सिंह के साथ रिलेशनशिप में आने के बाद जुर्म की इस दुनिया का हिस्सा बन गई.

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बीबीजीटीएस मूर्ति के मुताबिक, यशस्वी पढ़ाई में काफी होशियार थी. उसने एमए, बीएड कर रखा था और टीचर बनना चाहती थी. हालांकि रजत से दोस्ती के बाद उसकी जिंदगी अलग दिशा में चली गई. रजत के कहने पर उसने अपना परिवार छोड़ दिया और उसके साथ रहने लगी थी. उसके बाद ऑनलाइन सट्टेबाजी के कारोबार में शामिल हो गई. उन्होंने यह भी बताया कि दोनों रॉयल सिटी जैसे पॉश कॉलोनी में फ्लैट लेकर रहते थे. रजत ऑनलाइन सट्टा खिलवाने का काम करता था और यशस्वी को इसकी पूरी जानकारी थी. फिर वह भी इस नेटवर्क का हिस्सा बन गई.