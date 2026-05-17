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आखिर क्यों हुई लखीमपुर खीरी में 25 गिद्धों की मौत? IVRI की जांच में सामने आई चौंकाने वाली वजह

IVRI की जांच में सामने आया है कि गिद्धों की मौत किसी जहरीले पदार्थ के खाने की वजह से हुई थी.

Revelation in death case of Himalayan vultures
25 हिमालयन गिद्धों की मौत मामले में खुलासा (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 17, 2026 at 1:19 PM IST

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बरेली/ लखीमपुर खीरी : लखीमपुर खीरी के भीरा वन क्षेत्र में बीते दिनों हुई 25 हिमालयन गिद्धों की रहस्यमयी मौत के मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है. भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान (IVRI) की जांच में सामने आया है कि गिद्धों की मौत किसी जहरीले पदार्थ के खाने की वजह से हुई थी. इस दर्दनाक घटना और जांच रिपोर्ट के सामने आने के बाद वन विभाग और वन्यजीव संरक्षण के अधिकारियों की चिंता बढ़ गई है.

दरअसल, मामला करीब एक माह पुराना है. घटना के बाद जांच के लिए आईवीआरआई के पास दो हिमालयन गिद्धों के शव, दो अन्य गिद्धों का विसरा, एक कुत्ते का विसरा और कुछ संदिग्ध चावल भेजे गए थे, जिसकी जांच रिपोर्ट आ गई है. पोस्टमार्टम और लैब जांच में गिद्धों और कुत्ते के नमूनों में जहरीले तत्व मिलने की पुष्टि हुई है. वहीं, संदिग्ध चावलों में भी विषैले पदार्थ पाए गए हैं.

वैज्ञानिकों का अनुमान है कि किसी व्यक्ति ने कुत्ते को जहरीला भोजन खिलाया होगा. कुत्ते की मौत के बाद उसका शव खुले क्षेत्र में पड़ा रहा, जिसे हिमालयन गिद्धों ने खा लिया. इस तरह जहरीले अवशेष खाने के चलते गिद्धों की भी मौत हो गई. आईवीआरआई ने जांच रिपोर्ट संबंधित डीएफओ को भेज दी है. विशेषज्ञों का कहना है कि हिमालयन गिद्ध पहले से ही संकटग्रस्त प्रजाति में शामिल हैं. ऐसे में एक साथ 25 गिद्धों की मौत वन्यजीव संरक्षण के लिए गंभीर चेतावनी मानी जा रही है.

बता दें कि गिद्धो की मौत की घटना बीते 7 अप्रैल की है, जहां भीरा रेंज के अंतर्गत ग्राम सेमरिया के एक किसान ने क्षेत्रीय वन अधिकारी को सूचना दी थी कि उनके खेत में 3-4 आवारा कुत्तों के शव पड़े हैं और उन पर गिद्धों के झुंड बैठा हुआ है. जब वन विभाग के अधिकारी वहां पहुंचे तो पाया कि वहां करीब 25 गिद्ध मृत अवस्था में पड़े थे, जबकि पांच गिद्ध बेहोशी की हालत में तड़प रहे थे.

पशुचिकित्साधिकारी डॉ. हेमंत कुमार सिंह बिजुआ ने बेहोश गिद्धों का तुरंत उपचार शुरू किया था. उसके बाद गिद्धों की मौत का वास्तविक कारण का पता लगाने पोस्टमार्टम के बाद विसरा सुरक्षित कर उसे परीक्षण के लिए आईवीआरआई, इज्जतनगर (बरेली) भेजा गया था.

ये भी पढ़ें- लखीमपुर खीरी में 25 गिद्धों की मौत; खेतों में बेहोश मिले पांच गिद्ध, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चलेगी वजह

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