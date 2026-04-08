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3 नहीं 4 करोड़ रुपये का हुआ फर्जीवाड़ा, बोकारो ट्रेजरी घोटाले में बड़ा खुलासा

मौके पर मौजदू पुलिस प्रशासन ( Etv Bharat )