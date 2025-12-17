ETV Bharat / state

CAG रिपोर्ट में खुलासा, पीएसयू और स्मार्ट सिटी मिशन में भारी खामियां, देरी से हजारों करोड़ का नुकसान

छत्तीसगढ़ के पीएसयू और स्मार्ट सिटी मिशन में भारी कमियां सामने आई हैं.इसकी वजह से करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है.

REVELATION FROM CAG REPORT
पीएसयू और स्मार्ट सिटी मिशन में भारी खामियां (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : December 17, 2025 at 7:50 PM IST

4 Min Read
रायपुर : छत्तीसगढ़ सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों (PSU) और स्मार्ट सिटी मिशन के क्रियान्वयन को लेकर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (CAG) की रिपोर्ट ने गंभीर सवाल खड़े किए हैं. मार्च 2023 तक की अवधि पर आधारित यह रिपोर्ट 16 दिसंबर 2025 को विधानसभा में पेश की गई, जिसमें वित्तीय अनुशासन, परियोजना प्रबंधन और कॉरपोरेट गवर्नेंस में बड़ी कमियां उजागर हुई हैं.

राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों का लेखा-जोखा

CAG ने छत्तीसगढ़ के कुल 20 सार्वजनिक उपक्रमों के कामकाज का विश्लेषण किया है.रिपोर्ट के अनुसार इन पीएसयू का कुल वार्षिक टर्नओवर 42,172.73 करोड़ रहा, जो राज्य के सकल घरेलू उत्पाद (GSDP) का 9.22 प्रतिशत है. इसके बावजूद अधिकांश उपक्रम अपेक्षित प्रदर्शन नहीं कर पाए.

लाभ और घाटे की वास्तविक स्थितिरिपोर्ट बताती है कि जहां 10 पीएसयू ने कुल ₹879.22 करोड़ का मुनाफा कमाया, वहीं 7 पीएसयू को ₹1,143.10 करोड़ का घाटा उठाना पड़ा.सबसे चिंताजनक बात ये है कि 5 प्रमुख पीएसयू पर ₹10,252.86 करोड़ का संचयी घाटा दर्ज किया गया, जो उनकी वित्तीय सेहत पर गंभीर सवाल खड़े करता है.
कॉरपोरेट गवर्नेंस में गंभीर चूकCAG ने कॉरपोरेट गवर्नेंस को लेकर भी गंभीर अनियमितताएं पाई हैं. 16 पीएसयू में निदेशक मंडल की न्यूनतम बैठकों का पालन नहीं किया गया. 12 पीएसयू में स्वतंत्र निदेशकों की संख्या अधूरी रही, जबकि कई उपक्रमों में ऑडिट कमेटी और सतर्कता तंत्र तक का गठन नहीं किया गया.
स्मार्ट सिटी मिशन: बड़े दावे, धीमी रफ्तारछत्तीसगढ़ के रायपुर, बिलासपुर और नवा रायपुर में स्मार्ट सिटी मिशन लागू किया गया. इन परियोजनाओं की कुल स्वीकृत लागत ₹9,627.70 करोड़ है, लेकिन मार्च 2023 तक केवल 62 प्रतिशत कार्य ही पूरे हो सके. इससे स्पष्ट है कि मिशन का क्रियान्वयन बेहद धीमी गति से हुआ. CAG रिपोर्ट के अनुसार 2016–17 से 2022–23 के बीच कुल 476 कार्यादेश जारी किए गए, लेकिन वास्तविक व्यय केवल ₹1,213.12 करोड़ रहा, जो स्वीकृत लागत का करीब 46 प्रतिशत है.ठेकेदारों को समय पर कार्यस्थल उपलब्ध न होना और बार-बार डिजाइन में बदलाव जैसे कारणों से परियोजनाओं में देरी हुई.
एक ही ठेकेदार पर अत्यधिक निर्भरतानवा रायपुर स्मार्ट सिटी परियोजना में 84 प्रतिशत कार्य एक ही ठेकेदार को सौंपे गए. CAG ने इसे प्रतिस्पर्धा की कमी बताया है, जिससे न केवल कार्य की गुणवत्ता प्रभावित हुई, बल्कि समय सीमा भी लगातार खिसकती रही.
स्मार्ट सिटी के नाम पर गैर-आईटी कार्यरिपोर्ट में खुलासा हुआ कि 128 परियोजनाएं ऐसी थीं, जो स्मार्ट सिटी के स्मार्ट समाधान मानकों पर खरी नहीं उतरीं। खेल मैदान, उद्यान और सौंदर्यीकरण जैसे कार्यों पर खर्च किया गया, जबकि जल संचयन और ऊर्जा दक्ष भवन जैसे अनिवार्य तत्व कई परियोजनाओं में शामिल ही नहीं किए गए।
अनुपालन लेखापरीक्षा: ब्याज आय का नुकसानअनुपालन लेखापरीक्षा में यह भी सामने आया कि छत्तीसगढ़ स्टेट हाउसिंग बोर्ड ने ₹55 करोड़ की राशि सामान्य खाते में रखी. ऑटो-स्वीप सुविधा का लाभ नहीं लेने से राज्य को ₹5.32 करोड़ की ब्याज आय का नुकसान हुआ.
CAG की सिफारिशें और सरकार के लिए संकेतCAG ने राज्य सरकार को सुझाव दिया है कि घाटे में चल रहे पीएसयू की समीक्षा कर उनका पुनर्गठन किया जाए.लंबित खातों के निपटारे के लिए समयबद्ध योजना बनाई जाए और स्मार्ट सिटी परियोजनाओं में मानव संसाधन, पारदर्शिता और निगरानी तंत्र को मजबूत किया जाए. साथ ही, पीएसयू में कंपनी अधिनियम 2013 के तहत कॉरपोरेट गवर्नेंस का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाए. CAG की यह रिपोर्ट साफ तौर पर संकेत देती है कि छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक उपक्रमों और स्मार्ट सिटी जैसी महत्वाकांक्षी योजनाओं को बेहतर प्रबंधन, जवाबदेही और पारदर्शिता की सख्त जरूरत है। अब निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि सरकार इन खुलासों पर कितनी तेजी से सुधारात्मक कदम उठाती है.
