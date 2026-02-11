ETV Bharat / state

शराब पिलाने के विवाद में हत्या, दोस्त निकला कातिल, 8 घंटे के अंदर भाटापारा पुलिस ने दबोचा

बलौदाबाजार : भाटापारा के मेहता नगर बस्ती में मिले युवक के शव मिलने के मामले का पुलिस ने खुलासा किया है.शव संदिग्ध हालत में मिला था,जिसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मामला हत्या का निकला. पुलिस ने हत्या का केस दर्ज होने के महज आठ घंटे के भीतर आरोपी को हिरासत में ले लिया. मामला शराब पिलाने को लेकर हुए विवाद से जुड़ा है, जो कुछ ही देर में हिंसक झगड़े में बदल गया.आरोपी ने लोहे के टंगिया से गर्दन पर प्राणघातक वार कर युवक की हत्या कर दी और हथियार झाड़ियों में छिपाकर फरार हो गया था.



क्या था मामला ?

10 फरवरी 2026 की सुबह थाना भाटापारा पुलिस को सूचना मिली कि मेहता नगर बस्ती में एक युवक का शव पड़ा है.सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया. जांच में मृतक की पहचान सोनू गायकवाड के रूप में हुई, जो मूल रूप से ग्राम पेंडरी-भटभेरा, थाना सुहेला का निवासी था. सोनू पिछले लगभग छह महीनों से मेहता नगर में रहकर रोजी-मजदूरी का काम कर रहा था.स्थानीय स्तर पर वह मजदूर के रूप में जाना जाता था और आसपास के लोगों से उसका सामान्य परिचय था.

गर्दन पर गंभीर चोट, हत्या की आशंका



प्रारंभिक जांच में पुलिस को मृतक के गर्दन और सिर पर गंभीर चोट के निशान मिले. प्रथम दृष्टया यह स्पष्ट हो गया कि यह सामान्य मृत्यु नहीं है, बल्कि किसी धारदार और भारी हथियार से वार किया गया है. गर्दन पर गहरे घाव देखकर पुलिस ने हत्या की आशंका के आधार पर अपराध दर्ज किया. थाना भाटापारा शहर में अपराध क्रमांक 40/2026 धारा 103(1) बीएनएस के तहत मामला पंजीबद्ध कर विवेचना शुरू की गई. पुलिस ने मौके से साक्ष्य एकत्र किए और आसपास के लोगों से पूछताछ प्रारंभ की.





संदेह के आधार पर युवक के मित्र से हुई पूछताछ



पुलिस ने घटनास्थल के आसपास रहने वाले लोगों, मृतक के परिचितों और उन व्यक्तियों से पूछताछ की, जिनके साथ मृतक को आखिरी बार देखा गया था. मोहल्ले के कुछ लोगों ने बताया कि घटना की रात मृतक और एक युवक के बीच शराब को लेकर कहासुनी हुई थी. इसी आधार पर पुलिस ने संदेह के दायरे में आए युवक लक्की भारद्वाज को चिन्हित किया.जिसने सख्ती से पूछताछ करने पर अपना जुर्म कबूल कर लिया.लक्की ने बताया कि घटना के दिन दोनों के बीच शराब पिलाने की बात को लेकर विवाद हुआ था. बहस बढ़ते-बढ़ते झगड़े में बदल गया. आवेश में आकर लक्की ने पास में रखे लोहे के टंगिया से सोनू के गले और गर्दन पर कई वार कर दिए. गंभीर चोट लगने से सोनू की मौके पर ही मौत हो गई.

थाना प्रभारी अमित पाटले ने बताया कि 10 फरवरी की सुबह मेहता नगर में युवक का शव मिलने की सूचना मिलते ही पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची. घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया गया और प्रारंभिक जांच में हत्या की आशंका स्पष्ट हुई. इसके बाद तत्काल अपराध दर्ज कर जांच शुरू की गई.

मामले की गंभीरता को देखते हुए आसपास के लोगों और मृतक के परिचितों से विस्तृत पूछताछ की गई. तकनीकी साक्ष्यों और स्थानीय जानकारी के आधार पर संदिग्ध की पहचान की गई और उसे हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ की गई. पूछताछ में आरोपी ने शराब पिलाने की बात को लेकर हुए विवाद में टंगिया से वार कर हत्या करना स्वीकार किया- अमित पाटले, थाना प्रभारी