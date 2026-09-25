70 साल पुरानी दोहरीघाट नहर का आधुनिकीकरण, 55 हजार हेक्टेयर क्षेत्र को मिलेगा सिंचाई लाभ
जलशक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने किया लोकार्पण, मऊ-बलिया के किसानों की बदलेगी तकदीर!
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 25, 2026 at 8:04 PM IST
मऊ : पूर्वांचल के खेतों तक पानी पहुंचाने वाली करीब 70 साल पुरानी चौधरी चरण सिंह दोहरीघाट पंप नहर अब कलेवर में तैयार है. साल 1956 में द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान बनाई गई इस नहर का अब पूरी तरह आधुनिकीकरण कर दिया गया है. पुरानी मशीनरी की जगह नए मोटर-पम्प और पैनल लगाए गए हैं. साथ ही, सबस्टेशन को भी अपग्रेड किया गया है. शुक्रवार को प्रदेश के जलशक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने इस आधुनिक सिंचाई परियोजना का लोकार्पण किया.
विभाग के मुताबिक, अब पंप नहर को फिर से 660 क्यूसेक क्षमता से संचालित किया जा सकेगा. इससे मऊ और बलिया के करीब 55 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा मिलेगी. लोकार्पण कार्यक्रम के दौरान किसानों को सम्मानित किया गया. परिसर में वृक्षारोपण हुआ और बच्चों को बैग वितरित किए गए. कार्यक्रम में जनसंवाद भी आयोजित किया गया, जिसमें स्थानीय लोगों और किसानों से बातचीत भी की गई.
सिर्फ मशीनें नहीं, परिसर का भी बदला रूप
दोहरीघाट पम्प नहर का आधुनिकीकरण केवल तकनीकी बदलाव तक सीमित नहीं है. परियोजना परिसर को भी नया स्वरूप दिया गया है. यहां आधुनिक कंट्रोल रूम, नए उपकरण, 30 किलोवाट के सोलर पैनल और टेरेस सिटिंग एरिया बनाया गया है. इसके अलावा परिसर को पेड़-पौधों के साथ आकर्षक बनाया गया है.
मऊ-बलिया के किसानों के लिए है खास
यह परियोजना मऊ और बलिया के किसानों के लिए बेहद खास है, इससे करीब 55 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा मिलेगी. कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए खरीफ और रबी दोनों ही मौसमों में समय पर सिंचाई का मिलना बेहद जरूरी होता है. विभाग का उद्देश्य इस सिंचाई व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाना है. हालांकि, नहर की इस बढ़ी हुई क्षमता का असली लाभ तभी मिलेगा, जब इसका सही से संचालन होगा और खेतों तक पानी की पहुंचेगा.
असिस्टेंट इंजीनियर चंद्रप्रकाश ने बताया कि पंप कैनाल की मूल क्षमता में कोई कमी नहीं आई थी, लेकिन मशीन लगभग 20 वर्ष पुरानी हो जाने के कारण उसकी कार्यक्षमता प्रभावित हो गई थी. पुरानी मशीन के चलते पंप कैनाल अपनी निर्धारित क्षमता का केवल लगभग 60 प्रतिशत ही पानी उपलब्ध करा पा रही थी. इस कारण किसानों को लगभग 400 से 450 क्यूसेक पानी ही मिल पा रहा था. अब मशीन के पुनः चालू होने के बाद पंप कैनाल अपनी पूरी क्षमता से कार्य करेगी. इसके परिणामस्वरूप किसानों को पंप कैनाल से निर्धारित क्षमता के अनुसार लगभग 660 क्यूसेक पानी उपलब्ध हो सकेगा.
ये भी पढ़ें- गोरखपुर में बिना अनुमति होर्डिंग लगाने पर NSUI नेता पर केस दर्ज, जानें पूरा मामला