ETV Bharat / state

रामायण, व्हाइट टाइगर और राजकपूर का जादू, रीवा-रूस कनेक्शन पर सजेगा रेवा फिल्म फेस्टो 2025

रीवा में 12 दिसंबर से शुरू होगा रेवा फिल्म फेस्टो, कार्यक्रम में नजर आएगा रीवा से रूस का कनेक्शन. सोनू सूद सहित कलाकार करेंगे शिरकत.

Rewa Film Festo
रीवा में 12 दिसंबर से शुरू होगा रेवा फिल्म फेस्टो (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : December 10, 2025 at 10:06 AM IST

|

Updated : December 10, 2025 at 11:43 AM IST

9 Min Read
Choose ETV Bharat

रीवा: मध्य प्रदेश के विंध्य क्षेत्र की कला, संस्कृति और प्रतिभा की गूंज सदियों से देश-दुनिया तक प्रभावशाली रूप से पहुंचती रही है. इसका यह गौरवशाली सिलसिला आज भी उसी दमखम के साथ आगे बढ़ रहा है. विंध्य के रीवा में स्थित कृष्णा राजकपूर ऑडिटोरियम में तीन दिवसीय "रेवा फिल्म फेस्टो 2025" का आयोजन होने जा रहा है. जिसमें कला, संस्कृति और सिनेमा का भव्य संगम एक अलग ही ऐतिहासिक पहलू को उजागर करेगा. रेवा फिल्म फेस्टो की मुख्य झलकियां रामायण, व्हाइट टाइगर और शोमैन राजकपूर- तीनों का वो अनूठा रीवा-रूस कनेक्शन हैं, जिसने वर्षों से दो संस्कृतियों को जोड़ने का काम किया है.

रीवा में 12 दिसंबर से शुरू होगा "रेवा फिल्म फेस्टो
रीवा में पहली बार आयोजित होने जा रहा 'रेवा फिल्म फेस्टो 2025 विंध्य की धरती पर कला, संस्कृति और सिनेमा का ऐसा संगम रचेगा, जिसे रीवा लंबे समय तक याद रखेगा. 12 से 14 दिसंबर तक होने वाला यह ऐतिहासिक आयोजन सिर्फ एक फिल्म फेस्टिवल नहीं, बल्कि कला, संगीत और संस्कृति का महापर्व बनने जा रहा है. इसकी सबसे खास बात यह है की इस समरोह को अंतरराष्ट्रीय पहचान मिलने वाली है. रूस समेत कई भारतीय सिनेमा के कई कलाकार शामिल होंगे, साथ ही विंध्य की माटी से निकले प्रतिभाशाली कलाकार भी इस मंच पर रोशन होंगे.

सोनू सूद सहित कलाकार करेंगे शिरकत (ETV Bharat)

रुसी कलाकारों के साथ सोनू सूद आएंगे रीवा
आयोजित कार्यक्रम में रूसी कलाकारों के साथ ही भारतीय फिल्म जगत के जाने माने कलाकार अभिनेता सोनू सूद शिरकत करेंगे. अयोध्या राम मंदिर के शिखर पर पीएम मोदी के द्वारा फहराए गए धर्म ध्वज के खोजकर्ता रीवा के सेमरिया निवासी और देश के जाने माने इंडोलॉजिस्ट ललित मिश्रा भी कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे. इसके अलावा टीवी शो डोरेमोन में शिजुका की आवाज बनने वाली पारुल भटनागर अपने खास अंदाज के साथ महाउत्सव में धमाकेदार उपस्थिति दर्ज कराएंगी. एक्टर अर्जुन द्विवेदी, अभिनेत्री पूजा चोपड़ा, एक्टर सांतनु शुक्ला, वर्ष 2021 की मिस इंडिया मान्या सिंह, टीवी एकट्रेस विंध्या तिवारी, कलाकार अविनाश सिंह परिहार सहित कई सितारें शामिल होंगे.

रीवा से रूस के तीन कनेक्शन
1. रामायण - वह दिव्य महागाथा, जिसका प्रसारण सिर्फ एक टीवी शो नहीं बल्कि भारत की आध्यात्मिक शक्ति का ऐसा तेज था, जिसने हिंदुस्तान से हज़ारों किलोमीटर दूर रूस को भी भक्ति और भावनाओं से सराबोर कर दिया.
2. व्हाइट टाइगर - रीवा की शान, जंगल का बादशाह, जिसकी दहाड़ इतनी दूर तक गूंजी कि रूस ने भी उसके वैभव को सलाम किया, रीवा की धरती से उठी यह पहचान आज भी रूस में चमक रही है.
3. राज कपूर - भारतीय सिनेमा के अमर शोमैन, जिनका जादू इतना गहरा था कि रूस ने उन्हें सिर्फ अभिनेता नहीं, अपनी भावनाओं का हिस्सा बना लिया. उनकी मुस्कान, उनका गीत- संगीत और उनका करिश्मा आज भी हर रूसी नागरिक के दिलों में जिन्दा है.

RAMAYANA WHITE TIGER AND RAJ KAPOOR
दिखेगा रीवा से रूस का कनेक्शन (ETV Bharat)

तीनो धरोहरों को एक सूत्र में पिरोयेगा फिल्म फेस्टो
इन्हीं तीनों धरोहरों को एक सूत्र में पिरोते हुए रीवा फिल्म फेस्टो का भव्य मंच रीवा के कृष्णा राजकपूर ऑडिटोरियम में तैयार किया जा रहा है. तीन दिनों तक चलने वाला यह महोत्सव रीवा को अंतरराष्ट्रीय कला-संस्कृति के उभरते हब के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है जहां फिल्म स्क्रीनिंग, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, अंतरराष्ट्रीय डेलीगेशन की भागीदारी और रीवा- रूस सांस्कृतिक संवाद जैसे कई विशेष आयोजन इस पूरे कार्यक्रम की शोभा और प्रभाव को कई गुना बढ़ाने वाले हैं. इसमें भारतीय और रूसी कलाकार संस्कृति की एकता और विविधता का संदेश देंगे.

रीवा से रूस कनेक्शन: रामायण, व्हाइट टाइगर और राजकपूर
रीवा से रूस का अनोखा सांस्कृतिक कनेक्शन हैं. कहते हैं कला और संस्कृति की कोई सीमाए नहीं होतीं, और इसका सबसे सुंदर उदाहरण है रीवा और रूस के बीच बुनी वह अदृश्य कड़ी, जिसे रामायण की लोकप्रियता, व्हाइट टाइगर की शान, और राजकपूर के सदाबहार सिनेमा ने और मजबूत बनाया है. रीवा में जहां परंपरा, इतिहास और कला एक साथ सांस लेती हैं. तो वहीं भारतीय संस्कृति और बॉलीवुड आज भी रुसी दिलों पर राज करते हैं.

RAJ KAPOOR CONNECTION REWA RUSSIA
रीवा रूस कनेक्शन पर सजेगा रेवा फिल्म फेस्टो 2025 (ETV Bharat)

रीवा से रूस का पहला कनेक्शन: रामायण
रीवा के वरिष्ठ पत्रकार विजय विश्वकर्मा बताते है कि, ''भगवान राम ने मां सीता और अनुज लक्ष्मण के साथ 14 वर्ष के वनवास काल मे 11 वर्ष से ज्यादा समय विंध्य की धरती चित्रकूट में बिताए थे. दावा किया जाता है की रीवा की टमस नदी जिसे तमसा भी कहा जाता है. और इसी नदी से लगा हुआ चित्रकूट है. इसी तमसा नदी के तट पर महर्षि बाल्मीकि ने रामायण लिखी थी. बताया गया कि रीवा और रूस का रिश्ता आध्यात्मिक व सांस्कृतिक धरोहरों से जुड़ा है. रामायण ने उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को नई दिशा दी. वहीं 19वीं सदी में इसके रूसी अनुवाद ने रूस में भी श्रीराम की कथा को सम्मान और लोकप्रियता दिलाई.''

रूस में होता है भारतीय रामलीला की तर्ज पर राम लीला का मंचन
बाद में यही रामायण रूस में लोकप्रिय हुई वहां के लोग इतने ज्यादा प्रभावित हुए की आज भी रशिया में रामायण का मंचन भारतीय रामलीला की तरह किया जाता हैं. इसी साझा विरासत को आगे बढ़ाते हुए, आयोजित होने जा रहे रेवा फिल्म फेस्टो में रामायण की झांकी और नाट्य मंचन, रूस-भारत की संयुक्त प्रस्तुति के रूप में प्रदर्शित किया जाएगा. यह प्रस्तुति न केवल कथा-कला और नाट्य के माध्यम से दो देशों की सांस्कृतिक साझेदारी को उजागर करेगी, बल्कि दर्शकों को रामायण की आध्यात्मिक महिमा और संदेश से भी रूबरू कराएगी.

रीवा से रूस का दूसरा कनेक्शन–सफेद शेर
रीवा से रूस का एक और गौरवमय बंधन है व्हाइट टाइगर. दुनिया का पहला सफेद शेर रीवा के महाराजा मार्तण्ड सिंह जू देव के संरक्षण में पला-बढ़ा और आज दुनिया के कई देशों के साथ रूस के चिड़ियाघरों में भी भारत से भेजे गए. उसी पहले सफेद शेर के नस्ल की विरासत जीवित हैं और अब वहां इसके क्लोन तैयार करने की योजना भी चल रही है. रेवा फिल्म फेस्टो में रूस से व्हाइट टाइगर के कनेक्शन पर आधारित विशेष डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाई जाएगी, जो रीवा की इस अनोखी गौरव गाथा को अंतरराष्ट्रीय मंच पर उजागर करेगी.

रीवा से रूस का तीसरा कनेक्शन–शो मैन राजकपूर
‌रूस में भारत की पहचान को गढ़ने वालों में सबसे बड़ा एक नाम राजकपूर भी हैं उनकी फिल्में रूस के लिए सिर्फ मनोरंजन नहीं रहीं, बल्कि भारत से जुड़े अपनापन और संवेदना की पहली झलक बनीं. राजकपूर ने अपने सिनेमा के जरिए न केवल वहां लोगो के दिलो को जीता बल्कि उनके दिलो पर राज भी किया. आवारा हूं, मेरा जूता है जापानी जैसे कई गीत आज भी रूस की यादों में उतने ही ताज़ा हैं जितने की भारत में.

1946 में रीवा आई थी राजकपूर की बारात, शाही अंदाज में विवाह
शो मैन कहे जाने वाले राजकपूर का विवाह 12 मई 1946 को रीवा के आईजी रहे करतार नाथ मल्होत्रा की बेटी कृष्णा मल्होत्रा के साथ हुई. वैवाहिक आयोजन की सभी रस्में रीवा के उसी स्थान पर संपन्न हुई जहां पर आज भव्य राजकपूर ऑडिटोरियम की इमारत खड़ी हुई है. इस एहतियासिक और शाही विवाह के महाराजा गुलाब सिंह जू देव सहित फिल्मी जगत के कई दिग्गज कलाकार दिलीप कुमार, नरगिश, प्रेमनाथ, राजेंद्र कुमार, सहित अन्य सितारे शामिल साक्षी बने. समय बीता इसके बाद वर्ष 2018 मे राजकपूर और उनकी पत्नि कृष्णा कपूर की याद मे कृष्णा राजकपूर ऑडिटोरियम बना.

रेवा फिल्म फेस्टो के आयोजक आशीष सिंह ने ईटीवी भारत से बात करते हुए बताया कि, "रेवा फिल्म फेस्टो का उद्देश्य वैश्विक रूप से रीवा को पहचान दिलाना है. राजकपूर का विवाह रीवा में हुआ था और यहीं पर उनकी याद में ऑडिटोरियम बना, निर्माण कराया गया था. राजकपूर रूस में भी काफी विख्यात थे. इस कार्यक्रम के माध्यम से उन्हें श्रद्धांजलि दी जाएगी, साथ ही उनकी फिल्मों की स्क्रीनिंग भी की जाएगी. रामायण, सफेद शेर, और राजकपूर तीनों का रूस से गहरा नाता है जसके चलते आयोजन में रूस का एक डेलीगेट्स भी शामिल होगा.

रेवा फिल्म फेस्टो भारत-रूस की संस्कृति को एक करने वाला कार्यक्रम
कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि उप मुख्यमंत्री और पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल और संस्कृति पर्यटन मंत्री धर्मेन्द्र सिंह लोधी भी शामिल होंगे आयोजित कार्यक्रम को लेकर उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने कहा कि, ''रेवा फिल्म फेस्टो भारत से रूस तक की संस्कृति को एक करने वाला कार्यक्रम राजकपूर की जयंती के अवसर पर रीवा के कृष्णा राजकपूर ऑडिटोरियम में किया जाएगा.''

Last Updated : December 10, 2025 at 11:43 AM IST

TAGGED:

RAJ KAPOOR CONNECTION REWA RUSSIA
RAMAYANA WHITE TIGER AND RAJ KAPOOR
REWA NEWS
SONU SOOD REVA FILM FESTO
REVA FILM FESTO

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.