रीवा के कलाकारों को फिल्मों में मिलेगा मौका, रेवा फिल्म फेस्टो में सोनू सूद का ऐलान

राजकपूर की 101वीं जयंती पर आयोजित हुआ रेवा फिल्म फेस्टो 2025, सोनू सूद की एंट्री से क्रेजी हुए फैन, एक्टर बोले- आने वाली फिल्म में रीवा के कलाकारों को मिलेगा मौका.

reva film festo 2025 rewa
रेवा फिल्म फेस्टो 2025 का आयोजन (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : December 15, 2025 at 4:26 PM IST

Updated : December 15, 2025 at 4:38 PM IST

रीवा: रविवार का दिन रीवा के लिए ऐतिहासिक और यादगार बन गया. बॉलीवुड के महान कलाकार और शो मैन राजकपूर की 101वीं जन्म जयंती के अवसर पर शहर के कृष्णा राजकपूर ऑडिटोरियम में तीन दिवसीय रेवा फिल्म फेस्टो 2025 का आयोजन किया गया. आयोजित फिल्म फेस्टो में फिल्मी दुनिया के कई कलाकारों के साथ ही बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद भी शामिल हुए. ऑडिटोरियम के मंच पर सोनू सूद की एंट्री होते ही हजारों फैन क्रेजी हो गए. कार्यक्रम में शो मैन को याद किया गया उनकी फिल्मों के गीत गाए गए. इस दौरान मंच पर उपस्थित उपमुख्यमंत्री मंत्री राजेंद्र शुक्ला और सोनू सूद के बीच गजब का संवाद देखने को मिला.

राजकपूर की 101 वीं जयंती पर फिल्म फेस्टो का आयोजन
राजकपूर की 101वीं जयंती पर रीवा में तीन दिवसीय रेवा फिल्म फेस्टो-2025 के समापन अवसर पर उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने अभिनेता सोनू सूद का स्वागत किया. उन्होंने कहा कि, ''रीवा के लोग रिश्ता बनाना ही नहीं रिश्ता निभाना भी जानते हैं. कोविड काल में जब रीवा, सीधी, मऊगंज एवं हनुमना के बड़ी संख्या में लोग मुंबई में फंस गये थे और जीवन मरण के लिये संघर्ष करते रहे थे तब मैंने एक ट्वीट किया था और सोनू सूद ने तीन बसों की व्यवस्था कर रीवा के लोगों को उनके घर तक पहुंचाने का कार्य किया.''

रेवा फिल्म फेस्टो में सोनू सूद का ऐलान (ETV Bharat)

डिप्टी सीएम ने की सोनू सूद की जमकर तारीफ
उप मुख्यमंत्री ने सोनू सूद से कहा कि, ''मुझे तो आपकी दबंग फिल्म भी याद है. आपने कहा था कि, भोपाल आएंगे तो पोहा खाएंगे लेकिन अब रीवा में ही पोहा खाएंगे. सोनू सूद द्वारा किए गये कार्य प्रशंसनीय हैं. उन्होंने हर चाहने वाले लोगों की आगे बढ़कर मदद की. इसी का परिणाम है कि आज सोनू सूद सभी के दिल में बसते हैं. सोनू सूद की लोकप्रियता इतनी है कि हजारों की संख्या में लोग ऑडिटोरियम के अंदर तथा बाहर खड़े रहे.'' उप मुख्यमंत्री ने कहा, ''राजकपूर की जयंती पर किया गया आयोजन अविस्मणीय रहेगा.''

मेरी आने वाली फिल्म में होंगे रीवा के आर्टिस्ट: सोनू सूद
सोनू सूद ने कहा कि, ''मैंने कई भाषाओं में फिल्में की हैं. मैंने लास्ट फिल्म फतेह डायरेक्ट भी की है. हाल ही में एक फिल्म आने वाली है, मैं फिल्में लिखता भी हूं और मैं जब आम लोगों से मिलता हूं तो उन्हीं किरदारों को पिरोने की कोशिश करता हूं. वो रोल्स हमें आपके शहरों से मिलते हैं. मैं रीवा वासियों से कहना चाहता हूं कि, आपको कभी भी कोई दिक्कत हो, पढ़ाई के लिए परेशानी हो या फिर किसी और चीज के लिए मेरा नंबर आज भी वही है जो पहले था. मैं आज रीवा के इस मंच से वादा करता हूं कि, मेरी आने वाली फिल्म में कुछ आर्टिस्ट रीवा के भी होंगे, क्योंकि यहां के लोग बड़े दबंग और कमाल के हैं.''

SONU SOOD REVA FILM FESTO
सोनू सूद की धमाकदार एंट्री से क्रेजी हुए फैन (ETV Bharat)

रसियन अभिनेत्री ने गाया 'मेरा जूता है जापानी'
इस अवसर पर रसियन अभिनेत्री एलीना ने सोनू सूद की मानवता की प्रशंसा की. उन्होंने बताया कि, ''राजकपूर रूस में बहुत ही लोकप्रिय हैं.'' इस दौरान एलीना ने "मेरा जूता है जापानी गीत भी गया". कार्यक्रम में रीवा की धरती से जुड़े अभिनेता अर्जुन द्विवेदी ने कहा कि, ''आयोजन समिति बधाई की पात्र है, जिन्होंने बहुत सारे कलाकारों को एक मंच पर इकट्ठा किया है.'' इसके अलावा दिग्गज वॉइस आर्टिस्ट पारुल भटनागर, नामचीन एक्टर अर्जुन द्विवेदी, ग्लैमरस अभिनेत्री पूजा चोपड़ा, एक्टर सांतनु शुक्ला, वर्ष 2021 की मिस इंडिया मान्या सिंह सहित कई कलाकारों ने ''रेवा फिल्म फेस्टो 2025'' में अपनी मौजूदगी से कार्यक्रम को यादगार बनाया.

रीवा की आयुषी त्रिपाठी ने सुरीली आवाज का जादू बिखेरा
रीवा की रहने वाली और अपने सुरों से जादू बिखेरने वाली सिंगर आयुषी त्रिपाठी ने राजकपूर के द्वारा निर्मित उनकी आखिरी फिल्म "राम तेरी गंगा मैली" के संगीत के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की. इसके बाद वॉइस ऑफ इंडिया से शुरुआत करते हुए वर्तमान में ए आर रेहमान के साथ काम कर रहे रीवा के सिंगर अविनाश सिंह परिहार ने खूबसूरत आवाज के साथ राज कपूर की "ये रात भीगी भीगी ऐ मस्त फिजाएं" जैसे गानों की परफॉरमेंस देकर सामने बैठी जानता को झूमने के लिए मजबूर कर दिया.

SONU SOOD REVA FILM FESTO
डिप्टी सीएम ने की सोनू सूद की जमकर तारीफ (ETV Bharat)

रामायण, सफेद शेर और राज कपूर को एक सूत्र में पिरोया
इन्हीं तीनों धरोहरों को एक सूत्र में पिरोते हुए रीवा फिल्म फेस्टो का भव्य मंच रीवा के कृष्णा राजकपूर ऑडिटोरियम में तैयार किया गया. जिसे अंतरराष्ट्रीय कला- संस्कृति के उभरते हब के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है. जहां फिल्म स्क्रीनिंग, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और भारतीय- रूसी कलाकारो ने संस्कृति की एकता और विविधता का संदेश दिया.

RAMAYANA WHITE TIGER AND RAJ KAPOOR
रीवा की आयुसी त्रिपाठी ने अपने सुरीली आवाज का जादू बिखेरा (ETV Bharat)

रीवा से रूस का अनोखा सांस्कृतिक कनेक्शन हैं. कहते हैं कला और संस्कृति की कोई सीमाए नहीं होतीं और इसका सबसे सुंदर उदाहरण है रीवा और रूस के बीच बुनी वह अदृश्य कड़ी. जिसे रामायण की लोकप्रियता, व्हाइट टाइगर की शान, और राजकपूर के सदाबहार सिनेमा ने और मजबूत बनाया है. रीवा में जहां परंपरा, इतिहास और कला एक साथ सांस लेती हैं. तो वहीं भारतीय संस्कृति और बॉलीवुड आज भी रुसी दिलों पर राज करते हैं. आज भी राजकपूर के गाने रशिया में बेहद पसंद किए जाते हैं.

raj kapoor 101st birth anniversary
राजकपूर की 101वीं जयंती मनाई (ETV Bharat)

रीवा में हुआ था राजकपूर का विवाह
शो मैन कहे जाने वाले राजकपूर का विवाह 12 मई 1946 को रीवा के आईजी रहे करतार नाथ मल्होत्रा की बेटी कृष्णा मल्होत्रा के साथ हुआ था. वैवाहिक आयोजन की सभी रस्में रीवा के इसी स्थान पर संपन्न हुईं जहां पर आज भव्य कृष्णा राजकपूर ऑडिटोरियम की इमारत खड़ी हुई है. समय बीता इसके बाद वर्ष 2018 में राजकपूर और उनकी पत्नी कृष्णा कपूर की याद में कृष्णा राजकपूर ऑडिटोरियम बना. इसी स्थान पर रविवार को राजकपूर की 101 वीं जयंती पर भव्य फिल्म फेस्टो 2025 का आयोजन किया गया, जिसे रीवा ही नहीं विंध्य भी लम्बे वक्त तक याद रखेगा.

संपादक की पसंद

