दीपावली पर बनिए स्मार्ट यात्री, रेलवे के खास इंतजाम का उठाइए फायदा, खट से कराइए ट्रेन टिकट

रेलवे प्रशासन ने दीपावली और छठ पर्व के लिए कई ट्रेनों के फेरे बढ़ाए, स्पेशल ट्रेनें भी चलाई.

दीपावली पर बनिए स्मार्ट यात्री. (etv bharat archive)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 16, 2025 at 8:50 AM IST

7 Min Read
लखनऊ: दीपावली और छठ पूजा पर ट्रेन और रोडवेज बसों में सीटों को लेकर यात्रियों को काफी जद्दोजहद करनी पड़ रही है. वहीं, रेलवे और रोडवेज ने यात्रियों को राहत देने के लिए खास इतंजाम किए हैं. इन इतंजामों की जानकारी ज्यादातर यात्रियों को नहीं है, इस वजह से उन्हें परेशान होना पड़ रहा है. चलिए हम आपको इन खास इंतजाम के बारे में बताते हैं. इस जानकारी से आपको काफी हद तक संभव है कि यात्रा में परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा. चलिए जानते हैं इस बारे में. वहीं, दीपावली पर अयोध्या और लखनऊ के बीच यात्री डबल डेकर रोडवेज बस से यात्रा कर सकते हैं. इसके लिए तैयारी की जा रही है.

रेलवे प्रशासन दीपावली और छठ पर्व के अवसर पर यात्रियों को ट्रेन की यात्रा की बेहतर सुविधा प्रदान करने के लिए कई ट्रेनों के फेरों में बढ़ोतरी कर रहा है, जिससे यात्री अपने घरों को आसानी से पहुंच सकेंगे. ट्रेन संख्या 05541/05542 दरभंगा-यशवन्तपुर-दरभंगा पूजा विशेष ट्रेन का संचालन दरभंगा से 20 अक्टूबर से 17 नवम्बर तक प्रत्येक सोमवार को और यशवन्तपुर से 23 अक्टूबर से 20 नवम्बर तक प्रत्येक बृहस्पतिवार को पांच फेरों के लिए संचालित किए जाएंगे.


किन स्टॉपेज पर रुकेंगी ट्रेन: पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि ट्रेन संख्या 05541 दरभंगा-यशवन्तपुर पूजा विशेष ट्रेन 20 अक्टूबर से 17 नवम्बर तक प्रत्येक सोमवार को दरभंगा से 15.35 बजे चलकर समस्तीपुर से 17.05 बजे, मुजफ्फरपुर से 18.10 बजे, हाजीपुर से 19.35 बजे, सोनपुर से 19.47 बजे, छपरा से 21.40 बजे, सीवान से 22.35 बजे, देवरिया सदर से 23.40 बजे आगे के लिए रवाना होगी.


दूसरे दिन गोरखपुर से 01.05 बजे, गोण्डा से 04.15 बजे, ऐशबाग से 07.55 बजे, कानपुर सेण्ट्रल से 09.55 बजे, उरई से 11.55 बजे, वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी से 14.00 बजे, बीना से 16.30 बजे, भोपाल से 19.05 बजे, इटारसी से 21.20 बजे, अमला से 22.29 बजे, तीसरे दिन नागपुर से 04.00 बजे, चन्द्रपुर से 06.42 बजे, बल्हारशाह से 07.05 बजे, रामगुंडम से 10.10 बजे, काजीपेट से 11.50 बजे, काचेगुडा से 14.25 बजे, महबूबनगर से 16.00 बजे, डोन से 22.00 बजे, चौथे दिन हिन्दूपुर से 00.04 बजे तथा येलहंका से 01.20 बजे छूटकर यशवन्तपुर 02.30 बजे पहुंचेगी.

वापसी यात्रा में 05542 यशवन्तपुर-दरभंगा पूजा स्पेशल ट्रेन 23 अक्टूबर से 20 नवम्बर तक प्रत्येक बृहस्पतिवार को यशवन्तपुर से 14.15 बजे प्रस्थान कर येलहंका से 14.37 बजे, हिन्दूपुर से 16.00 बजे, डोन से 21.20 बजे, दूसरे दिन महबूबनगर से 00.55 बजे, काचेगुडा से 02.45 बजे, काजीपेट से 05.25 बजे, रामगुंडम से 07.00 बजे, बल्हारशाह से 09.40 बजे, चन्द्रपुर से 10.02 बजे, नागपुर से 14.10 बजे, आमल से 17.30 बजे, इटारसी से 18.55 बजे, भोपाल से 20.55 बजे, तीसरे दिन बीना से 00.05 बजे, वीरांगना लक्ष्मीबाई जं0 झांसी से 04.25 बजे, उरई से 06.30 बजे, कानपुर सेण्ट्रल से 09.05 बजे, ऐशबाग से 11.15 बजे, गोण्डा से 13.40 बजे, गोरखपुर से 17.05 बजे, देवरिया सदर से 18.10 बजे, सीवान से 19.15 बजे, छपरा से 20.55 बजे, सोनपुर से 22.50 बजे, हाजीपुर से 23.05 बजे, चौथे दिन मुजफ्फरपुर से 00.35 बजे और समस्तीपुर से 02.30 बजे छूटकर दरभंगा 04.30 बजे पहुंचेगी.


कितने कोच हैं ट्रेन मेंः इस ट्रेन में एसएलआरडी के दो, साधारण द्वितीय श्रेणी के आठ, शयनयान श्रेणी के छह और वातानुकूलित तृतीय श्रेणी के आठ कोच सहित कुल 24 कोच लगाए जाएंगे.


इस ट्रेन के बारे में भी जान लीजिएः उन्होंने बताया कि ट्रेन संख्या 04406 शकूर बस्ती-सहरसा अनारक्षित पूजा स्पेशल ट्रेन 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25 और 26 अक्टूबर को शकूर बस्ती से 20.15 बजे प्रस्थान कर नई दिल्ली से 21.40 बजे, गाज़ियाबाद से 22.15 बजे, दूसरे दिन अलीगढ़ से 00.05 बजे, टूण्डला से 03.00 बजे, इटावा से 04.12 बजे, कानपुर सेंट्रल से 07.45 बजे, उन्नाव से 08.25 बजे, ऐशबाग से 09.50 बजे, बादशाहनगर से 10.10 बजे, बाराबंकी से 10.55 बजे, गोंडा से 12.30 बजे, बस्ती से 13.45 बजे, खलीलाबाद से 14.10 बजे, गोरखपुर से 15.40 बजे, देवरिया सदर से 16.40 बजे, सीवान से 17.45 बजे, छपरा से 19.25 बजे, सोनपुर से 20.55 बजे, हाजीपुर से 21.20 बजे, मुजफ्फरपुर से 22.30 बजे, समस्तीपुर से 23.35 बजे, तीसरे दिन दलसिंहसराय से 00.15 बजे, बरौनी से 01.40 बजे, बेेगूसराय से 02.05 बजे, खगड़िया से 02.50 बजे और मानसी से 03.25 बजे छूटकर सहरसा 05.30 बजे पहुंचेगी.


अगर इसी लौटना हो तो कौन से स्टॉपेज होंगेः पीआरओ पंकज श्रीवास्तव ने बताया कि वापसी यात्रा में 04405 सहरसा-शकूर बस्ती अनारक्षित पूजा स्पेशल ट्रेन 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27 और 28 अक्टूबर को सहरसा से आठ बजे प्रस्थान कर मानसी से 09.15 बजे, खगड़िया से 09.40 बजे, बेेगूसराय से 10.25 बजे, बरौनी से 11.25 बजे, दलसिंहसराय से 12.20 बजे, समस्तीपुर से 13.00 बजे, मुजफ्फरपुर से 14.05 बजे, हाजीपुर से 15.10 बजे, सोनपुर से 15.35 बजे, छपरा से 18.05 बजे, सीवान से 19.20 बजे, देवरिया सदर से 20.25 बजे, गोरखपुर से 22.05 बजे, खलीलाबाद से 22.52 बजे, बस्ती से 23.25 बजे रवाना होगी.

दूसरे दिन गोंडा से 01.05 बजे, बाराबंकी से 03.10 बजे, बादशाहनगर से 04.02 बजे, ऐशबाग से 04.50 बजे, उन्नाव से 06.20 बजे, कानपुर सेंट्रल से 07.35 बजे, इटावा से 09.30 बजे, टूण्डला से 11.00 बजे, अलीगढ़ से 13.02 बजे, गाज़ियाबाद से 15.40 बजे और नई दिल्ली से 16.45 बजे छूटकर शकूर बस्ती से 17.40 बजे पहुंचेगी. इस ट्रेन में सामान्य द्वितीय श्रेणी/शयनयान श्रेणी के 15 और एसएलआर के दो कोच सहित कुल 17 कोच लगाए जाएंगे.


दीपावली पर डबल डेकर बस का भी सहारा ले सकते हैं
दीपावली त्यौहार करीब आ रहा है और ट्रेनों में सीटें पूरी तरह से फुल हो चुकी हैं. ऐसे में यात्रियों को उनके घर पहुंचने के लिए अब रोडवेज बसें ही बड़ा सहारा बनेंगी. यात्रियों की सुविधा के लिए दीपावली के मौके पर कुछ रूटों पर इलेक्ट्रिक एसी डबल डेकर बस भी सड़क पर उतारी जाएंगी. हालांकि बस का रूट लंबा न होकर छोटा रहेगा, क्योंकि अभी चार्जिंग स्टेशंस की व्यवस्था रास्ते में नहीं है. 200 किलोमीटर के दायरे के अंदर इन बसों का संचालन कर यात्रियों को उनके घर पहुंचने में सहूलियत दी जाएगी. बाराबंकी डिपो की सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक जमीला खातून का कहना है कि लखनऊ के अवध बस स्टेशन से अयोध्या बस स्टेशन तक पहली बार एसी इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस का परीक्षण इन दिनों कराया जा रहा है. बाराबंकी में भी चार्जिंग स्टेशन के लिए कनेक्शन की प्रक्रिया पूरी की जा रही है. टेंपरेरी कनेक्शन लेकर बस का संचालन लखनऊ से अयोध्या के बीच शुरू कर दिया जाएगा. दीपावली पर यात्री भी इस बस से लखनऊ से अयोध्या और अयोध्या से लखनऊ आ जा सकेंगे.

INDIAN RAILWAYS
ROADWAYS BUS
दीवाली पर बस ट्रेन
UP ROADWAYS
DIWALI HOME RETURN

