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महोबा में भाई को बचाने के लिए नदी में कूदा छोटा भाई, दोनों की मौत

मामला महोबा जिले के पनवाड़ी थाना क्षेत्र स्थित झारखंड धाम का है. जानकारी के अनुसार फतेहपुर निवासी राजकुमार उर्फ राजा (31) पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा देने महोबा आया था. परीक्षा समाप्त होने के बाद वह अपने बड़े भाई जितेंद्र (32) और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ झारखंड धाम घूमने पहुंचा था.

महोबा/हमीपुर: उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा देकर लौटे एक युवक की जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा धसान नदी में सामने आ गई. अपने बड़े भाई और भतीजे को बचाने के लिए नदी में कूदे युवक की खुद भी डूबकर मौत हो गई. हादसे में 2 सगे भाइयों की जान चली गई, जबकि बच्चे को सुरक्षित बचा लिया गया है.

बताया जा रहा है कि धसान नदी में नहाने के दौरान जितेंद्र और उनका बेटा गहरे पानी में चले गए. दोनों को डूबता देखकर राजकुमार बिना अपनी जान की परवाह किए नदी में कूद पड़ा. उसने बच्चे को बचाने की कोशिश की, लेकिन तेज बहाव और गहराई के कारण खुद भी पानी में फंस गया.

स्थानीय लोगों ने काफी प्रयास किए, लेकिन दोनों भाइयों को नहीं बचाया जा सका. हालांकि बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से दोनों शवों को नदी से बाहर निकलवाया. पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

सीओ कुलपहाड़ रविकांत गौड़ ने बताया कि धसान नदी में 2 सगे भाइयों के डूबने की सूचना पर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची. दोनों को नदी से निकालकर अस्पताल भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. प्रारंभिक जांच में स्नान के दौरान हादसा होने की बात सामने आई है. आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

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